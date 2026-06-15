あの頃の思い出を単車の虎でもう一度…『暴走列伝 単車の虎』×『忍者じゃじゃ丸くん』『シティコネクション』『燃えろ!!プロ野球』コラボキャンペーンが開幕！

株式会社DONUTS

株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)が提供するリアルタイム暴走族バトルゲーム『暴走列伝 単車の虎』は、『忍者じゃじゃ丸くん』『シティコネクション』

『燃えろ!!プロ野球』との期間限定コラボレーションキャンペーンを、2026年6月15日(月)より開催します。

■「HRチャレンジ」でレジェンド級の報酬を狙え！

本コラボでは、特別イベント「HRチャレンジ」を開催します。

「HRチャレンジ」では、通常のプレイでは入手困難な「レジェンド級の豪華報酬」と交換できるアイテムがドロップすることも……！？

挑戦に必要な「HRチャレンジチケット」は、ログインボーナスや各種ミッションで獲得可能です。

最大で1,500回分の無料チケットを獲得でき、毎日遊んでチケットを集めるほど、激レア報酬を狙えるチャンスが広がります。

期間中はぜひ毎日プレイしてみてください。

■「HRチャレンジ」のプレイ回数でコラボ報酬GET！

「HRチャレンジ」の累計プレイ回数に応じて、豪華な報酬を獲得できます。

報酬には『忍者じゃじゃ丸くん』『シティコネクション』『燃えろ!!プロ野球』の限定コラボアイテムが登場！

イベントをたくさん遊んで、コラボ報酬をゲットしましょう。

＜開催期間＞

2026年6月15日(月)12:00 ～ 2026年9月14日(月)23:59

■『暴走列伝 単車の虎』概要

タイトル：暴走列伝 単車の虎

ジャンル：リアルタイム暴走族バトル

配信形式：フィーチャーフォン、スマートフォン(iOS、Android)向けアプリ

著作権表記：(C) DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.

販売価格：無料

ストアページ：

App Store https://itunes.apple.com/jp/app/id492075888

Google Play ストア https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.ne.donuts.tanshanotora

▼OFFICIAL

公式サイト：http://tantora.jp

公式X ：https://x.com/tantora_app

■株式会社DONUTSについて

クラウドサービス事業「ジョブカン」、「単車の虎」などのゲーム事業、動画・ライブ配信事業「ミクチャ」、医療事業「CLIUS(クリアス)」、『Ray』『Zipper』などの出版メディア事業の5領域を主軸としたWeb中心のサービスを展開しつつ、新たな事業にも挑戦を続けています。

「10年・20年先にも価値を残せるサービスやコンテンツ」をテーマに事業領域に制限はなく、高い自己資本比率ならではのスピード感でさまざまな可能性を追求しています。

社名 : 株式会社DONUTS

所在地 : 東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階

代表者 : 代表取締役 西村啓成

設立 : 2007年2月5日

事業内容 : クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業

企業サイト : https://www.donuts.ne.jp/