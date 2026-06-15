【gelato pique cafe】オリジナルのベアモチーフに新作が登場！ピケカフェ人気のクレープを持ったチャームやぬいぐるみ、ぽってりとしたフォルムが可愛いマグの3型がラインアップ＜6月19日～＞
株式会社マッシュフードラボ(代表取締役社長：金澤一広、本社：東京都千代田区)が運営するgelato pique cafe（ジェラート ピケ カフェ、以下ピケカフェ）は、人気のベアモチーフを取り入れた新作のオリジナルグッズを3型、6月19日(金)より順次発売いたします。
愛らしい表情が魅力のマグカップに加え、人気メニュー“バターとお砂糖のクレープ”を抱えたチャームとぬいぐるみが登場。ピケカフェらしい遊び心と温もりが感じられる、思わず手に取りたくなるコレクションです。
商品ラインアップ
・ピケカフェベアマグカップ \3,520
カラー：オフホワイト/ブラウン
ベアの顔をモチーフにしたぽってりとしたフォルムは、オリジナルで型を起こしたこだわりのデザイン。顔の背面にはブランドロゴをエンボス加工で施し、さりげないアクセントに。
毎日のコーヒーやティータイムに寄り添うアイテムです。
・ピケカフェ クレープベアチャーム \4,510
カラー：ベージュ/ブラウン
”バターとお砂糖のクレープ”を手にしたベアチャーム。
ジェラート ピケならではのやわらかなmoco moco素材を使用し、ピケカフェのロゴをあしらった特別なデザインに仕上げました。バッグやポーチに付けるだけでコーディネートのアクセントになるボリューム感も魅力です。
・ピケカフェ クレープベアぬいぐるみ \5,940
カラー：ベージュ/ブラウン
ジェラート ピケならではのやわらかなmoco moco素材を使用し、愛らしいベアと人気のクレープを立体的に表現しました。ころんとしたフォルムや思わず触れたくなるやさしい肌触りなど、細部までこだわりを詰め込んだデザイン。お部屋に飾ってインテリアとして楽しめるほか、ギフトにもおすすめです。
※ぬいぐるみは一部店舗限定での販売となります。
※表記は全て税込み価格です。
■販売期間
ピケカフェベアマグカップ / ピケベアクレープチャーム：2026年6月19日(金)～
ピケベアクレープぬいぐるみ：2026年6月25日(木)～
■販売店舗：全店
＊印のある店舗にぬいぐるみのお取り扱いがございます。
≪gelato pique cafe≫
＊渋谷ヒカリエ店
＊玉川高島屋S.C.店
＊表参道ヒルズ店
＊池袋サンシャインシティ店
＊ルミネ立川店
＊三井アウトレットパーク 幕張店
＊御殿場プレミアム・アウトレット店
・佐野プレミアム・アウトレット
・神戸三田プレミアム・アウトレット店
＊三井アウトレットパーク 大阪門真店
＊松坂屋名古屋店
＊mozoワンダーシティ店
・三井アウトレットパーク 北陸小矢部店
＊金沢フォーラス店
＊香林坊アトリオ店
＊ソラリアプラザ店
＊沖縄アウトレット あしびなー店
≪gelato pique cafe creperie≫
・アトレ恵比寿店
・御殿場プレミアム・アウトレット店
＊三井アウトレットパーク 木更津店
・三井アウトレットパーク ジャズドリーム 長島店
・ルミネ池袋店
＊三井アウトレットパーク 仙台港店
・酒々井プレミアム・アウトレット店
・土岐プレミアム・アウトレット店
・鳥栖プレミアム・アウトレット店
ジェラート ピケ カフェ
“大人のデザート”をコンセプトに、着心地にこだわったルームウェアを展開する「ジェラート ピケ」から誕生したカフェブランド。「コンフォートフード」をコンセプトに、お客様一人ひとりの健康と笑顔を一番大切にし、厳選された素材の料理と飲み物を、アイディアの詰まった心地よい空間のもとでお届けしています。
ホームページ(https://pique-cafe.com/) Instagram(https://www.instagram.com/gelato_pique_cafe/)
株式会社マッシュフードラボ
ファッションやビューティーブランドを多数展開するマッシュグループにおいて、生きるよろこびに直結する食の分野でも、お客さまを笑顔にしたい。
そんな想いで、美味しさにフォーカスしながら、毎日カラダにいいものを取り入れる食習慣を提案。素材にこだわるのはもちろん、サービスや空間のトータルプロデュースで、さまざまな美味しい・楽しい・美しいをお届けしています。
https://www.mashfoodlab.com/