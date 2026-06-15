【gelato pique cafe】オリジナルのベアモチーフに新作が登場！ピケカフェ人気のクレープを持ったチャームやぬいぐるみ、ぽってりとしたフォルムが可愛いマグの3型がラインアップ＜6月19日～＞

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュフードラボ(代表取締役社長：金澤一広、本社：東京都千代田区)が運営するgelato pique cafe（ジェラート ピケ カフェ、以下ピケカフェ）は、人気のベアモチーフを取り入れた新作のオリジナルグッズを3型、6月19日(金)より順次発売いたします。

愛らしい表情が魅力のマグカップに加え、人気メニュー“バターとお砂糖のクレープ”を抱えたチャームとぬいぐるみが登場。ピケカフェらしい遊び心と温もりが感じられる、思わず手に取りたくなるコレクションです。

商品ラインアップ

・ピケカフェベアマグカップ \3,520

カラー：オフホワイト/ブラウン

ベアの顔をモチーフにしたぽってりとしたフォルムは、オリジナルで型を起こしたこだわりのデザイン。顔の背面にはブランドロゴをエンボス加工で施し、さりげないアクセントに。

毎日のコーヒーやティータイムに寄り添うアイテムです。

・ピケカフェ クレープベアチャーム \4,510

カラー：ベージュ/ブラウン

”バターとお砂糖のクレープ”を手にしたベアチャーム。

ジェラート ピケならではのやわらかなmoco moco素材を使用し、ピケカフェのロゴをあしらった特別なデザインに仕上げました。バッグやポーチに付けるだけでコーディネートのアクセントになるボリューム感も魅力です。

・ピケカフェ クレープベアぬいぐるみ \5,940

カラー：ベージュ/ブラウン

ジェラート ピケならではのやわらかなmoco moco素材を使用し、愛らしいベアと人気のクレープを立体的に表現しました。ころんとしたフォルムや思わず触れたくなるやさしい肌触りなど、細部までこだわりを詰め込んだデザイン。お部屋に飾ってインテリアとして楽しめるほか、ギフトにもおすすめです。

※ぬいぐるみは一部店舗限定での販売となります。

※表記は全て税込み価格です。



■販売期間

ピケカフェベアマグカップ / ピケベアクレープチャーム：2026年6月19日(金)～

ピケベアクレープぬいぐるみ：2026年6月25日(木)～

■販売店舗：全店

＊印のある店舗にぬいぐるみのお取り扱いがございます。

≪gelato pique cafe≫

＊渋谷ヒカリエ店

＊玉川高島屋S.C.店

＊表参道ヒルズ店

＊池袋サンシャインシティ店

＊ルミネ立川店

＊三井アウトレットパーク 幕張店

＊御殿場プレミアム・アウトレット店

・佐野プレミアム・アウトレット

・神戸三田プレミアム・アウトレット店

＊三井アウトレットパーク 大阪門真店

＊松坂屋名古屋店

＊mozoワンダーシティ店

・三井アウトレットパーク 北陸小矢部店

＊金沢フォーラス店

＊香林坊アトリオ店

＊ソラリアプラザ店

＊沖縄アウトレット あしびなー店

≪gelato pique cafe creperie≫

・アトレ恵比寿店

・御殿場プレミアム・アウトレット店

＊三井アウトレットパーク 木更津店

・三井アウトレットパーク ジャズドリーム 長島店

・ルミネ池袋店

＊三井アウトレットパーク 仙台港店

・酒々井プレミアム・アウトレット店

・土岐プレミアム・アウトレット店

・鳥栖プレミアム・アウトレット店

ジェラート ピケ カフェ

“大人のデザート”をコンセプトに、着心地にこだわったルームウェアを展開する「ジェラート ピケ」から誕生したカフェブランド。「コンフォートフード」をコンセプトに、お客様一人ひとりの健康と笑顔を一番大切にし、厳選された素材の料理と飲み物を、アイディアの詰まった心地よい空間のもとでお届けしています。

ホームページ(https://pique-cafe.com/) Instagram(https://www.instagram.com/gelato_pique_cafe/)

株式会社マッシュフードラボ

ファッションやビューティーブランドを多数展開するマッシュグループにおいて、生きるよろこびに直結する食の分野でも、お客さまを笑顔にしたい。

そんな想いで、美味しさにフォーカスしながら、毎日カラダにいいものを取り入れる食習慣を提案。素材にこだわるのはもちろん、サービスや空間のトータルプロデュースで、さまざまな美味しい・楽しい・美しいをお届けしています。

https://www.mashfoodlab.com/