【gelato pique cafe】オリジナルのベアモチーフに新作が登場！ピケカフェ人気のクレープを持ったチャームやぬいぐるみ、ぽってりとしたフォルムが可愛いマグの3型がラインアップ＜6月19日～＞

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株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュフードラボ(代表取締役社長：金澤一広、本社：東京都千代田区)が運営するgelato pique cafe（ジェラート ピケ カフェ、以下ピケカフェ）は、人気のベアモチーフを取り入れた新作のオリジナルグッズを3型、6月19日(金)より順次発売いたします。


愛らしい表情が魅力のマグカップに加え、人気メニュー“バターとお砂糖のクレープ”を抱えたチャームとぬいぐるみが登場。ピケカフェらしい遊び心と温もりが感じられる、思わず手に取りたくなるコレクションです。





商品ラインアップ




・ピケカフェベアマグカップ \3,520


カラー：オフホワイト/ブラウン　


ベアの顔をモチーフにしたぽってりとしたフォルムは、オリジナルで型を起こしたこだわりのデザイン。顔の背面にはブランドロゴをエンボス加工で施し、さりげないアクセントに。
毎日のコーヒーやティータイムに寄り添うアイテムです。





・ピケカフェ クレープベアチャーム \4,510


カラー：ベージュ/ブラウン
”バターとお砂糖のクレープ”を手にしたベアチャーム。


ジェラート ピケならではのやわらかなmoco moco素材を使用し、ピケカフェのロゴをあしらった特別なデザインに仕上げました。バッグやポーチに付けるだけでコーディネートのアクセントになるボリューム感も魅力です。




・ピケカフェ クレープベアぬいぐるみ \5,940


カラー：ベージュ/ブラウン


ジェラート ピケならではのやわらかなmoco moco素材を使用し、愛らしいベアと人気のクレープを立体的に表現しました。ころんとしたフォルムや思わず触れたくなるやさしい肌触りなど、細部までこだわりを詰め込んだデザイン。お部屋に飾ってインテリアとして楽しめるほか、ギフトにもおすすめです。



※ぬいぐるみは一部店舗限定での販売となります。


※表記は全て税込み価格です。

■販売期間


ピケカフェベアマグカップ / ピケベアクレープチャーム：2026年6月19日(金)～


ピケベアクレープぬいぐるみ：2026年6月25日(木)～



■販売店舗：全店
＊印のある店舗にぬいぐるみのお取り扱いがございます。



≪gelato pique cafe≫


＊渋谷ヒカリエ店


＊玉川高島屋S.C.店


＊表参道ヒルズ店


＊池袋サンシャインシティ店


＊ルミネ立川店


＊三井アウトレットパーク 幕張店


＊御殿場プレミアム・アウトレット店


・佐野プレミアム・アウトレット


・神戸三田プレミアム・アウトレット店


＊三井アウトレットパーク 大阪門真店


＊松坂屋名古屋店


＊mozoワンダーシティ店


・三井アウトレットパーク 北陸小矢部店


＊金沢フォーラス店


＊香林坊アトリオ店


＊ソラリアプラザ店


＊沖縄アウトレット あしびなー店



≪gelato pique cafe creperie≫


・アトレ恵比寿店


・御殿場プレミアム・アウトレット店


＊三井アウトレットパーク 木更津店


・三井アウトレットパーク ジャズドリーム 長島店


・ルミネ池袋店


＊三井アウトレットパーク 仙台港店


・酒々井プレミアム・アウトレット店


・土岐プレミアム・アウトレット店


・鳥栖プレミアム・アウトレット店



ジェラート ピケ カフェ


“大人のデザート”をコンセプトに、着心地にこだわったルームウェアを展開する「ジェラート ピケ」から誕生したカフェブランド。「コンフォートフード」をコンセプトに、お客様一人ひとりの健康と笑顔を一番大切にし、厳選された素材の料理と飲み物を、アイディアの詰まった心地よい空間のもとでお届けしています。


ホームページ(https://pique-cafe.com/)　Instagram(https://www.instagram.com/gelato_pique_cafe/)　



株式会社マッシュフードラボ


ファッションやビューティーブランドを多数展開するマッシュグループにおいて、生きるよろこびに直結する食の分野でも、お客さまを笑顔にしたい。
そんな想いで、美味しさにフォーカスしながら、毎日カラダにいいものを取り入れる食習慣を提案。素材にこだわるのはもちろん、サービスや空間のトータルプロデュースで、さまざまな美味しい・楽しい・美しいをお届けしています。


https://www.mashfoodlab.com/　