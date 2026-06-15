氷上で争うライバル同士の秘密の恋を描く、世界が熱狂したスポーツロマンスドラマ『ヒーテッド・ライバルリー』U-NEXTにて8月28日より独占配信決定

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、世界各国で社会現象を巻き起こしたカナダ発のスポーツロマンスドラマ『ヒーテッド・ライバルリー』を、2026年8月28日（金）より独占配信いたします。

SNSを起点に広がり、世界的大ヒットを記録日本でも待望の話題作が8月28日（金）より配信開始決定

「世界が最も愛するクィア・ホッケードラマ」と評され、すでにシーズン2の制作もしている本作。2025年11月に配信が開始されると、SNSを中心に口コミが急速に広がり、ファン層を着実に拡大しました。またデュア・リパ、セレーナ・ゴメス、シンシア・エリヴォ、エルトン・ジョンといった世界的著名人が作品に言及したことでも話題に。

作品の人気は数字にも表れ、米国での1話あたりの平均視聴者数は1,060万人を記録。最終話は初回配信週と比べて300％以上も視聴者数を伸ばし、HBO Maxで配信されている外部調達作品としては歴代最高の視聴記録を樹立しました。批評面でも評価は高く、米大手レビューサイト・Rotten Tomatoesの批評家スコアは96％を獲得しています。

日本国内でも配信前から注目が高まっており、2026年のU-NEXT会員向け海外ドラマ配信リクエストでは年間最多を記録。配信決定を告知した公式Xの投稿は約78万インプレッション、6,000件以上の「いいね」、約3,600件のリポストを集めました。

アイスホッケー界でライバルとして戦い続けたふたりの秘密の恋

本作は、カナダの作家レイチェル・リードによるベストセラー小説「Game Changers」シリーズの第2作を原作としたドラマです。



舞台は北米プロアイスホッケーリーグ・MLH。氷上で最大のライバルとして火花を散らす2人のスター選手--カナダ代表のシェーン・ホランダーと、ロシア出身のイリヤ・ロザノフが、10代のルーキー時代から約8年にわたり、人目を忍んで惹かれ合っていく姿を描きます。



プロとしての重圧、国籍の壁、家族との確執、そして秘密の関係を守り続けることの限界。愛と葛藤の果てに、2人はどんな未来を選ぶのか--その繊細で情熱的な物語が、世界中の視聴者を惹きつけています。

聖火ランナーにも抜擢！作品人気を追い風に、主役キャストが世界的スターへ

作品の人気は、主演2人の注目度も押し上げています。シェーン・ホランダー役のハドソン・ウィリアムズと、イリヤ・ロザノフ役のコナー・ストーリーの2人は、ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックの聖火リレーに、聖火ランナーとして参加。劇中で“氷上のスター”を演じた2人が現実のオリンピックで聖火をつなぐ姿は、世界中のファンの間で大きな話題を呼びました。



また、2026年のゴールデングローブ賞にプレゼンターとして登壇したほか、アメリカを代表する長寿バラエティ番組『サタデー・ナイト・ライブ』にも出演。さらにファッション分野でも、世界的ラグジュアリーブランドとのパートナーシップやキャンペーン出演が相次ぎ、活躍の場を広げています。

U-NEXTでは日本語吹替キャストを近日発表予定です。配信に向けてますます盛り上がりを見せる本作の続報に、ぜひご期待ください。

『ヒーテッド・ライバルリー』（原題：Heated Rivalry）

【配信開始日時】2026年8月28日（金）第1話配信（以降毎週1話ずつ配信、全6話、字吹同時配信）

【配信形態】見放題

【あらすじ】

アイスホッケー界のスーパースター、シェーン・ホランダーとイリヤ・ロザノフ。氷上では世紀のライバルとして知られる2人だが、10代のルーキー時代から密かに惹かれ合い、一線を越えていた。プロとしての重圧、国籍の壁、家族との確執、そして秘密の関係を守り続けることへの限界--8年以上にわたる愛と葛藤の旅の果てに、2人はどんな選択をするのか。

【スタッフ】

■クリエイター・脚本・監督：ジェイコブ・ティアニー

■原作：レイチェル・リード「Heated Rivalry」（Game Changersシリーズ第2作）

■製作：Crave / Bell Media × Accent Aigu Entertainment



【キャスト】

■シェーン・ホランダー：ハドソン・ウィリアムズ

■イリヤ・ロザノフ：コナー・ストーリー

■スコット・ハンター：フランソワ・アルノー

■キップ・グレイディ：ロビー・グラハム・クンツ



(C) 2025 Heated Rivalry Productions 1 (Ontario) Inc. / (C) 2025 Productions Heated Rivalry 1 (Quebec) Inc. All rights reserved



U-NEXTとは

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株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。



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