国際物流事業本部　　イスタンブール駐在事務所開設

西日本鉄道株式会社

西日本鉄道(株) 国際物流事業本部では、本年6月15日よりトルコのイスタンブールに駐在事務所を開設し、新たに業務を開始いたしました。

トルコは工業・観光・農業がバランスよく発展し、主に欧州向け輸出を背景に成長を続ける新興工業

国であり、日本と歴史的な交流を有する親日的な国です。中心都市であるイスタンブールは、欧州とアジアにまたがるトルコ最大の都市で、経済・商業の中核を担う国際的な物流・貿易拠点として発展しています。

本駐在事務所では、現地協力会社との連携をさらに強化し、輸送コーディネートやサポート体制の充実を図ることで、迅速かつ柔軟な対応を実現します。さらに、製造業、自動車、繊維、食品などトルコの主要産業に対応することで、お客さまのサプライチェーンの構築・発展の支援に貢献してまいります。

当グループは、今年度から3カ年の第17次中期経営計画において、「海外ネットワークの拡充」を重点施策として掲げています。本駐在事務所開設を皮切りに、今後もグローバルな物流サービスの提供を行い、サステナブルな社会システムの構築に貢献してまいります。

■イスタンブール駐在事務所の概要について

【名 称】Nishi Nippon Railroad Co., Ltd. Türkiye (İstanbul) Representative Office

【住 所】YENİBOSNA MERKEZ MAH. CEMAL ULUSOY CAD. NO: 3

34197 BAHCELİEVLER/ İSTAN

BUL. TURKİYE

【代表者】所長 待鳥 象道(まちどり しょうどう)