「『魔法使いの約束』～Our Magical Party Wiz You!～ 星にまつわる物語」本公演プレオーダー2次先行受付＆アフターパーティ プレオーダー先行受付開始！
株式会社coly（東京都港区、代表取締役社長：中島杏奈）は、2026年7月25日(土)にパルテノン多摩 大ホールにて開催予定の「『魔法使いの約束』～Our Magical Party Wiz You!～ 星にまつわる物語」本公演について、本日2026年6月15日(月)12:00より来場チケットのプレオーダー2次先行受付を開始いたしました。
また、2026年7月26日(日)にハイアットリージェンシー東京 センチュリールームにて開催される「『魔法使いの約束』～Our Magical Party Wiz You!～ 星にまつわる物語」アフターパーティの来場チケットも、本日2026年6月15日(月)12:00よりプレオーダー先行受付を開始いたしました。
当イベントに関する詳細は、公式X『【公式】まほやくイベント＆グッズ情報』（@mahoyaku_event(https://x.com/mahoyaku_event)）、およびイベント特設サイト（https://mahoyaku.com/event2607）にて順次お知らせいたしますので、是非ご確認ください。
■イベントタイトル
『魔法使いの約束』～Our Magical Party Wiz You!～ 星にまつわる物語
■日程
【本公演】2026年7月25日(土)
・昼公演 14:00開場／15:00開演
・夜公演 18:00開場／19:00開演
【アフターパーティ】2026年7月26日(日)
・12:00開場／13:00食事開始予定／14:30トークイベント開演予定
■会場
【本公演】パルテノン多摩 大ホール（URL：https://www.parthenon.or.jp/）
【アフターパーティ】ハイアットリージェンシー東京 センチュリールーム
（URL：https://hyattregencytokyo.com/）
■出演 ※敬称略
【本公演】2026年7月25日(土)
田丸篤志（アーサー役）
鈴木千尋（スノウ役）
岡本信彦（シノ役）
河本啓佑（ヒースクリフ役）
杉山紀彰（ネロ役）
※出演者は予告なく変更になる場合がございます。
【アフターパーティ】2026年7月26日(日)
岡本信彦（シノ役）
河本啓佑（ヒースクリフ役）
※出演者は予告なく変更になる場合がございます。
■ミニキャラ描き起こしイラスト ※敬称略
へいわ （https://x.com/heiwwwwwwa）
■チケット料金
【本公演】2026年7月25日(土)
SS席 \17,000（税込）
S席 \12,000（税込）
※SS席は特典付きです。中央通路より前方の座席となります。
※S席は中央通路より後方の座席となります。
※A席は完売しております。
※枚数制限：お一人様1公演につき2枚までとなります。
※チケットはすべて電子チケット（スマチケ）でのお受け取りとなります。
※機材およびステージの構造等により、ステージおよび演出の一部が見えにくいお席となる場合がございます。
※車椅子用エリアのご利用を希望される方は、当日のご案内をスムーズに行えますよう恐れ入りますが、事前に下記のお問い合わせ先までご連絡をお願いいたします。
colyイベント担当 event@coly.info
受付時間：平日 10:00～17:00(土日祝日、年末年始は除く)
【アフターパーティ】2026年7月26日(日)
全席指定\38,000（税込）
※アフターパーティは特典・お食事付きのイベントです。
※座席は10名以下着席の円卓となります（参加人数によって着席人数は変わります）
※枚数制限：お一人様1公演につき2枚までとなります。
※チケットはすべて電子チケット（スマチケ）でのお受け取りとなります。
※機材およびステージの構造等により、ステージおよび演出の一部が見えにくいお席となる場合がございます。
■チケット特典
【本公演】2026年7月25日(土)
SS席特典
＜昼公演＞
・イベントKVアクリルスタンド（全1種）
※サイズ：約 横148×縦105mm
・丸型ミニキャラガーランドバッジ（全1種）
※サイズ：丸型／直径約100mm
・オリジナル星型付箋（全1種）
※サイズ：約 横66×縦63mm以内
＜夜公演＞
・イベントKVオーロラフォンタブ（全1種）
※サイズ：約 横60×縦95mm
・ホームベース型ミニキャラガーランドバッジ（全1種）
※サイズ：ホームベース型／約 横100×縦132mm
・オリジナル星型付箋（全1種）
※サイズ：約 横66×縦63mm以内
来場者特典
「紙製うちわ（全2種）」
※サイズ：直径約200mm
※特典の内容は変更となる場合がございます。
※来場者特典の「紙製うちわ」は昼公演と夜公演でデザインが異なります。昼公演は描き起こしミニキャライラスト、夜公演は等身イラストを使用予定です。
※来場者特典のお渡しは1公演につきお一人様1枚のお渡しとなります。
※SS席特典のお渡しは1公演につきお一人様1セットのお渡しとなります。
※イベントKVは描き起こしミニキャライラストを使用予定です。デザインは後日公開となります。
※ミニキャラガーランドバッジは、昼公演と夜公演でデザインが異なります。
※オリジナル星型付箋は、昼公演と夜公演でデザイン共通となります。
※特典は会場内でのみのお渡しとなります、郵送等対応はしておりませんのでご注意ください。
【アフターパーティ】2026年7月26日(日)
・スペシャルカード（全1種）
※サイズ：後日公開
・ミニキャンバスボード（イーゼル付・2枚セット）
※サイズ：後日公開
※特典の内容は変更となる場合がございます。
※ミニキャンバスボードは、2026年ゲーム内七夕イベントのSSRカードイラスト（シノ・ヒースクリフ）を使用したデザインを予定しております。
※特典のお渡しはお一人様1セットとなります。
※特典は会場内でのみのお渡しとなります、郵送等対応はしておりませんのでご注意ください。
■チケット販売スケジュール
【本公演】2026年7月25日(土)
▼プレオーダー2次先行
受付期間：2026年6月15日(月)12:00～6月21日(日)23:59
当落発表：2026年6月25日(木)13:00
入金期間：当落発表後～2026年6月29日(月)21:00
申込URL：https://eplus.jp/mahoyaku-event260725/
※昼公演／夜公演のA席は完売しております。
▼一般販売
受付期間：2026年7月7日(火)19:00～
【アフターパーティ】2026年7月26日(日)
▼プレオーダー先行
受付期間：2026年6月15日(月)12:00～6月21日(日)23:59
当落発表：2026年6月25日(木)13:00
入金期間：当落発表後～2026年6月29日(月)21:00
申込URL：https://eplus.jp/mahoyaku-event260726/
▼一般販売
受付期間：2026年7月7日(火)19:00～
■『魔法使いの約束』アプリ基本情報
タイトル：魔法使いの約束
ジャンル：魔法使いと心を繋ぐ育成ゲーム
シナリオライター：都志見文太
キャラクターデザイン原案：ダンミル
対応OS：iOS / Android
料金：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）
公式サイト：https://mahoyaku.com
公式LINE：http://nav.cx/2bWSLHH
公式X（旧Twitter）：https:/x.com/mahoyaku_info(https://x.com/mahoyaku_info)
App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/id1481949790
Google Play(TM)：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.colyinc.mahoyaku
権利表記
(C)︎coly