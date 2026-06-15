「『魔法使いの約束』～Our Magical Party Wiz You!～ 星にまつわる物語」本公演プレオーダー2次先行受付＆アフターパーティ プレオーダー先行受付開始！

株式会社coly

株式会社coly（東京都港区、代表取締役社長：中島杏奈）は、2026年7月25日(土)にパルテノン多摩 大ホールにて開催予定の「『魔法使いの約束』～Our Magical Party Wiz You!～ 星にまつわる物語」本公演について、本日2026年6月15日(月)12:00より来場チケットのプレオーダー2次先行受付を開始いたしました。

また、2026年7月26日(日)にハイアットリージェンシー東京 センチュリールームにて開催される「『魔法使いの約束』～Our Magical Party Wiz You!～ 星にまつわる物語」アフターパーティの来場チケットも、本日2026年6月15日(月)12:00よりプレオーダー先行受付を開始いたしました。

当イベントに関する詳細は、公式X『【公式】まほやくイベント＆グッズ情報』（@mahoyaku_event(https://x.com/mahoyaku_event)）、およびイベント特設サイト（https://mahoyaku.com/event2607）にて順次お知らせいたしますので、是非ご確認ください。

■イベントタイトル

『魔法使いの約束』～Our Magical Party Wiz You!～ 星にまつわる物語

■日程

【本公演】2026年7月25日(土)

・昼公演 14:00開場／15:00開演

・夜公演 18:00開場／19:00開演

【アフターパーティ】2026年7月26日(日)

・12:00開場／13:00食事開始予定／14:30トークイベント開演予定

■会場

【本公演】パルテノン多摩 大ホール（URL：https://www.parthenon.or.jp/）

【アフターパーティ】ハイアットリージェンシー東京 センチュリールーム

（URL：https://hyattregencytokyo.com/）

■出演 ※敬称略

【本公演】2026年7月25日(土)

田丸篤志（アーサー役）

鈴木千尋（スノウ役）

岡本信彦（シノ役）

河本啓佑（ヒースクリフ役）

杉山紀彰（ネロ役）

※出演者は予告なく変更になる場合がございます。

【アフターパーティ】2026年7月26日(日)

岡本信彦（シノ役）

河本啓佑（ヒースクリフ役）

※出演者は予告なく変更になる場合がございます。

■ミニキャラ描き起こしイラスト ※敬称略

へいわ （https://x.com/heiwwwwwwa）

■チケット料金

【本公演】2026年7月25日(土)

SS席 \17,000（税込）

S席 \12,000（税込）

※SS席は特典付きです。中央通路より前方の座席となります。

※S席は中央通路より後方の座席となります。

※A席は完売しております。

※枚数制限：お一人様1公演につき2枚までとなります。

※チケットはすべて電子チケット（スマチケ）でのお受け取りとなります。

※機材およびステージの構造等により、ステージおよび演出の一部が見えにくいお席となる場合がございます。

※車椅子用エリアのご利用を希望される方は、当日のご案内をスムーズに行えますよう恐れ入りますが、事前に下記のお問い合わせ先までご連絡をお願いいたします。

colyイベント担当 event@coly.info

受付時間：平日 10:00～17:00(土日祝日、年末年始は除く)

【アフターパーティ】2026年7月26日(日)

全席指定\38,000（税込）

※アフターパーティは特典・お食事付きのイベントです。

※座席は10名以下着席の円卓となります（参加人数によって着席人数は変わります）

※枚数制限：お一人様1公演につき2枚までとなります。

※チケットはすべて電子チケット（スマチケ）でのお受け取りとなります。

※機材およびステージの構造等により、ステージおよび演出の一部が見えにくいお席となる場合がございます。

■チケット特典

【本公演】2026年7月25日(土)

SS席特典

＜昼公演＞

・イベントKVアクリルスタンド（全1種）

※サイズ：約 横148×縦105mm

・丸型ミニキャラガーランドバッジ（全1種）

※サイズ：丸型／直径約100mm

・オリジナル星型付箋（全1種）

※サイズ：約 横66×縦63mm以内

＜夜公演＞

・イベントKVオーロラフォンタブ（全1種）

※サイズ：約 横60×縦95mm

・ホームベース型ミニキャラガーランドバッジ（全1種）

※サイズ：ホームベース型／約 横100×縦132mm

・オリジナル星型付箋（全1種）

※サイズ：約 横66×縦63mm以内

来場者特典

「紙製うちわ（全2種）」

※サイズ：直径約200mm

※特典の内容は変更となる場合がございます。

※来場者特典の「紙製うちわ」は昼公演と夜公演でデザインが異なります。昼公演は描き起こしミニキャライラスト、夜公演は等身イラストを使用予定です。

※来場者特典のお渡しは1公演につきお一人様1枚のお渡しとなります。

※SS席特典のお渡しは1公演につきお一人様1セットのお渡しとなります。

※イベントKVは描き起こしミニキャライラストを使用予定です。デザインは後日公開となります。

※ミニキャラガーランドバッジは、昼公演と夜公演でデザインが異なります。

※オリジナル星型付箋は、昼公演と夜公演でデザイン共通となります。

※特典は会場内でのみのお渡しとなります、郵送等対応はしておりませんのでご注意ください。

【アフターパーティ】2026年7月26日(日)

・スペシャルカード（全1種）

※サイズ：後日公開

・ミニキャンバスボード（イーゼル付・2枚セット）

※サイズ：後日公開

※特典の内容は変更となる場合がございます。

※ミニキャンバスボードは、2026年ゲーム内七夕イベントのSSRカードイラスト（シノ・ヒースクリフ）を使用したデザインを予定しております。

※特典のお渡しはお一人様1セットとなります。

※特典は会場内でのみのお渡しとなります、郵送等対応はしておりませんのでご注意ください。

■チケット販売スケジュール

【本公演】2026年7月25日(土)

▼プレオーダー2次先行

受付期間：2026年6月15日(月)12:00～6月21日(日)23:59

当落発表：2026年6月25日(木)13:00

入金期間：当落発表後～2026年6月29日(月)21:00

申込URL：https://eplus.jp/mahoyaku-event260725/

※昼公演／夜公演のA席は完売しております。

▼一般販売

受付期間：2026年7月7日(火)19:00～

【アフターパーティ】2026年7月26日(日)

▼プレオーダー先行

受付期間：2026年6月15日(月)12:00～6月21日(日)23:59

当落発表：2026年6月25日(木)13:00

入金期間：当落発表後～2026年6月29日(月)21:00

申込URL：https://eplus.jp/mahoyaku-event260726/

▼一般販売

受付期間：2026年7月7日(火)19:00～

■『魔法使いの約束』アプリ基本情報

タイトル：魔法使いの約束

ジャンル：魔法使いと心を繋ぐ育成ゲーム

シナリオライター：都志見文太

キャラクターデザイン原案：ダンミル

対応OS：iOS / Android

料金：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）

公式サイト：https://mahoyaku.com

公式LINE：http://nav.cx/2bWSLHH

公式X（旧Twitter）：https:/x.com/mahoyaku_info(https://x.com/mahoyaku_info)

App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/id1481949790

Google Play(TM)：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.colyinc.mahoyaku

権利表記

(C)︎coly