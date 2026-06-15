本編映像初公開！オープニング主題歌はBUDDiiSに決定！7月3日(金)スタート 新金曜ドラマ『しもべの王子様』

東京メトロポリタンテレビジョン株式会社

TOKYO MX（東京メトロポリタンテレビジョン株式会社）は、小川史記（BUDDiiS）、瀬戸利樹がW主演を務める新金曜ドラマ『しもべの王子様』を、2026年7月3日（金）より毎週金曜よる11時から放送いたします。

このたび、本編映像を使用した60秒予告を初公開！オープニング主題歌をBUDDiiSが担当することが決定いたしました。あわせて、メインビジュアルも初公開となったほか、追加キャストとして山中聡の出演が決定。さらに6月15日（月）正午12:00よりドラマ公式チャンネルがOPEN！第1話先行上映会の開催も決定いたしました。

(C) たつもとみお/シーモアコミックス (C) TOKYO MX(C) たつもとみお/シーモアコミックス (C) TOKYO MX(C) たつもとみお/シーモアコミックス (C) TOKYO MX

累計200万DLを突破した、たつもとみおによる人気BLコミックを実写ドラマ化。かつて“王子様”のように君臨していた男と、彼に従い続けた“しもべ”……社会的立場が逆転した2人の、10年越しの主従関係を描くラブストーリー。

社長令息・文武両道・校内ヒエラルキートップの五藤直也（小川史記）と、直也から日常的にパシリにされていた“陰キャ底辺”の佐藤高明（瀬戸利樹）。直也の理不尽な要求にも、高明は素直に従い続けていた。それから10年の月日が流れ、直也は会社経営に失敗し、すべてを失って無職に。一方、高明はベンチャー企業の若き社長として成功を収め、2人の社会的立場は完全に逆転…それでも高明は直也のそばで“しもべ”のように尽くし続けていて――。

■本編映像を初公開！

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本編映像を使用した60秒予告を初公開しました！

高校時代、直也（小川史記）が高明（瀬戸利樹）に「足舐め」を命じる衝撃的なシーンから始まるPR映像。スクールカーストの頂点に君臨していた直也と、そんな直也にパシリとして従っていた高明。大人になり社会的立場は逆転しても、そのいびつな主従関係は続いていて……「俺の幸せは、直也の望みを叶えることだ」──まるで王子様に忠誠を誓う“しもべ”のように、直也の手にキスをする高明の姿も印象的です。10年越しの恋の行方に期待が高まるPR映像を、ぜひ何度でもご覧ください！

■オープニング主題歌はBUDDiiS「偏愛シンドローム」に決定！

◆60秒PR映像[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Fb8-NcVY9Sg ]

本作のオープニング主題歌がBUDDiiSの新曲「偏愛シンドローム」に決定しました！

BUDDiiSは、FUMINORI（小川史記）がリーダーを務める、2020年9月16日に結成された新進気鋭の9人組ダンスボーカルグループ。2026年2月にメジャー1stアルバム『THIS IS BUDDiiS』をリリースし、オリコンデイリーランキング1位を獲得。7月にはメジャー1stシングルの発売、10月からは東名阪を巡る「BUDDiiS vol.12 Hall Tour - LiMiT -」の開催を控えるなど、今勢いに乗っています。

本作のために書き下ろされたオープニング主題歌「偏愛シンドローム」は、恋をすると相手しか見えなくなる…そんな少し危うい感情を表現した、甘くキャッチーなラブソングです。7月8日（水）にリリースされるメジャー1stシングル『キミは都市伝説 / クラッシュパラダイス』にカップリング曲として収録予定。ドラマとあわせてご注目ください！

【FUMINORI（BUDDiiS）コメント】

BUDDiiSの「偏愛シンドローム」がTOKYO MX 新金曜ドラマ『しもべの王子様』のオープニング主題歌に決定いたしました！

主演を務めるドラマのオープニング主題歌…嬉しすぎる！！！

ドラマを観ていくとさらにこの歌の中毒性にハマっていくと思います！

この曲でみなさまいっぱいキュンキュンしてください！！

【BUDDiiS プロフィール】

令和誕生のダンスボーカルグループ「BUDDiiS（バディーズ）」

FUMINORI、KEVIN、MORRIE、SEIYA、YUMA、SHOW、TAKUYA、FUMIYA、SHOOTからなる9人組。

2026年7月8日(水)にはメジャー1stシングル『キミは都市伝説 / クラッシュパラダイス』をリリース。

同年10月からは東名阪を巡る「BUDDiiS vol.12 Hall Tour - LiMiT -」の開催が決定している。

■メインビジュアル解禁！

(C) たつもとみお/シーモアコミックス (C) TOKYO MX

本作のメインビジュアルを解禁しました！

第一報で公開したティザービジュアルでは、強気な表情の直也が高明のネクタイを引っ張る姿で、2人の“主従関係”を表現。今回解禁したメインビジュアルは、ティザービジュアルとは印象を変え、高明が優位にも見えるビジュアルに。直也は高明なしでは生きられず、一方で直也に従う高明もまた、直也に執着し縛りつけている…？誰も入り込めない“2人だけの世界”や“巣”のような世界観を、2人を包み込むベールで表現。10年越しのいびつな関係性を象徴するメインビジュアルが完成しました。あわせて公式HPもリニューアルOPEN！ぜひチェックしてください。

■直也の父・武利役に山中聡が決定！

直也の父親であり大手建設会社・五藤建設の社長、五藤武利役に、NHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』、『ＧＩＦＴ』（TBS）など数多くの話題作に出演し、実力派俳優として確かな存在感を放つ山中聡が決定しました。直也に対して常に完璧を求め、理不尽な重圧で支配してきた冷酷な父親という役どころ。五藤家の抱える過去とは…？そして武利が直也と高明にどんな試練をもたらすのか、目が離せません。

◆山中聡／五藤武利（ごとう・たけとし）役

小川史記さん、瀬戸利樹さんをはじめ、藤林泰也さん、清水海李さんといった爽やかなイケメン達に囲まれて、現場がとても眩しかったのを覚えています。

このキラキラは、きっと視聴者の皆様にも伝わるはずです！

どうぞご期待ください。

■ドラマ公式チャンネルが本日OPEN！さらに第1話先行上映会の開催が決定

本日6月15日（月）12:00、株式会社KADOKAWAグループが運営するプラットフォーム内に、ドラマ『しもべの王子様』公式チャンネルが開設されます！チャンネルでは、貴重な撮影の裏側をおさめたメイキング映像やキャストによる特別企画など、ここでしか見ることのできない会員限定コンテンツを随時配信予定。作品をより深くお楽しみいただける内容をお届けしますので、ぜひご注目ください。

さらに、6月30日（火）に第1話先行上映会の開催が決定！本編第1話をいち早くご覧いただけるほか、主演の2人によるここでしか聞けないSPトークもお届けします。ドラマ公式チャンネル会員にご登録いただいた方の中から、抽選でご招待。応募方法などの詳細は、ドラマ公式HPをご確認ください。

◆ドラマ『しもべの王子様』公式チャンネル：

https://tunku.jp/mx_dramania/

◆ドラマ『しもべの王子様』第1話先行上映会 詳細はこちら：

https://s.mxtv.jp/drama/shimopuri/event.html

◆イベント概要

※下記内容は都合により変更となる場合があります。予めご了承ください。

【タイトル】 ドラマ『しもべの王子様』第1話先行上映会

【日時】 2026年6月30日（火）開演 18:30（予定） （20:00頃終了予定）

【場所】 都内某所

【登壇】 小川史記（BUDDiiS）、瀬戸利樹

【応募期間】 6月15日（月）12:00～6月21日（日）23:59

◆番組概要

※下記内容は都合により変更となる場合があります。予めご了承ください。

【タイトル】 しもべの王子様

【放送日時】■TOKYO MX

7月3日(金)スタート 毎週金曜23:00～23:30＜TOKYO MX1＞

■群馬テレビ

7月23日(木)スタート 毎週木曜23:00～23:30

■とちぎテレビ

7月28日(火)スタート 毎週火曜23:30～24:00

■テレビ岩手

8月2日(日)スタート 毎週日曜25:25～25:55

【出演】 小川史記（BUDDiiS）、瀬戸利樹、藤林泰也、清水海李、山中聡

【オープニング主題歌】 BUDDiiS「偏愛シンドローム」

（SDR Inc. / Sony Music Labels Inc.）

【原作】 たつもとみお『しもべの王子様』（シーモアコミックス）

特設サイト：https://www.cmoa.jp/special/feature/260525_shimobe/

【脚本】 金杉弘子

【監督】 進藤丈広、松尾大輔

【音楽】 遠藤浩二

【制作プロダクション】 ビデオプランニング

【製作・著作】 TOKYO MX

【配信】 TVerで無料見逃し配信、FODで独占見放題配信

【公式HP】 https://s.mxtv.jp/drama/shimopuri/

【公式SNS】 ▼X （@mx_dramania）

https://x.com/mx_dramania

▼Instagram （@mx_dramania）

https://www.instagram.com/mx_dramania

▼TikTok （@mx_dramania）

https://www.tiktok.com/@mx_dramania

【公式ハッシュタグ】 #しもプリ