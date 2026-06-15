この夏の旅も、るるぶとともに　6月20日は「るるぶの日」

株式会社JTBパブリッシング

株式会社JTBとJTBグループで旅行・ライフスタイル情報を提供する株式会社JTBパブリッシング（東京都江東区、代表取締役 社長執行役員：盛崎宏行）は、６月20日の「るるぶの日」（※）にちなみ、日頃から「るるぶ」をご愛顧いただいている皆様への感謝を込めて、「るるぶの日キャンペーン」を実施いたします。

※1973年に月刊誌『旅』の別冊として誕生した「るるぶ」の創刊日である6月20日を「るるぶの日」に制定し、一般社団法人 日本記念日協会より記念日として認定されました。（2023年認定）

■「るるぶ」と思い出の旅を聞かせてください！SNSプレゼントキャンペーン

https://prtimes.jp/a/?f=d24732-628-ae5ae8f7c8a0e9db7a559ed10c71f903.pdf

るるぶの公式SNSでは2種類のキャンペーンを実施します。るるぶ公式Ｘでは宿泊券が当たる特別コースもご用意していますので、この機会にぜひご参加ください。

【実施期間】

2026年6月17日(水)10:00～2026年6月30日(火) 23:59

【プレゼント内容】

＜コース１.＞（X・Instagram共通）

◇A賞：JTBトラベルギフト1万円分（各3名様）

◇B賞：お好きなるるぶ 1冊 （各3名様）

◇C賞：るるぶ×HACHIコラボカレー3点セット（各4名様）

＜コース２.＞（X限定企画）

◇るるぶとずっと賞：ヒルトン・ガーデン・イン横浜みなとみらい 宿泊券(2組4名様)

【応募方法】

＜コース１.＞（X・Instagram共通）

１．るるぶ公式Xアカウント（@jtbp_books）もしくはるるぶ公式Instagramアカウント

（@rurubu_official） をフォローする

２．【#るるぶの日】をつけてキャンペーン投稿にコメント

※特定の賞にご応募いただくことはできません。

※B賞については対象図書に限りがございます。

＜コース２.＞（X限定企画）

１．るるぶ公式Xアカウント（@jtbp_books） をフォローする

２．【#るるぶ #るるぶとずっと一緒】をつけて「るるぶ」と思い出の場所のエピソードをXに投稿

※Instagramに投稿いただいても無効となります。予めご了承ください。

※ご投稿いただいたテキスト、画像は当社サイトや各種資料で使用させていただく場合があります。ご投稿をもって承諾をいただくものといたします。

詳細はキャンペーン開始後、るるぶ公式SNSをご確認ください。

■国内外の「るるぶ情報版」など750点以上の電子書籍が半額になるクーポンをご用意！

るるぶ公式Xアカウント :https://x.com/jtbp_books（@jtbp_books）るるぶ公式Instagram :https://www.instagram.com/rurubu_official/（@rurubu_official）

るるぶ ID会員と当社webメディアをご覧いただいている皆様に、「旅する本棚」での電子書籍購入にご利用いただける50％OFFクーポンをご用意します。6月17日（水）以降に配信されるメールマガジンと、当社の各種webメディア上（「るるぶ＆more.」「るるぶKids」「るるぶ＋」）で順次お届け予定。

るるぶID登録（登録・会費無料）はこちら :https://member.rurubu.jp/regist

■初夏の旅の宿泊をオトクに予約しよう！「るるぶ＋」で特別キャンペーンを実施予定！

「るるぶ＋」では、アプリにログインした方限定の特別キャンペーンを実施予定。

詳細は6月17日（水）に下記キャンペーンサイトにて公開予定です。

キャンペーンの詳細はこちら :https://rurubu-app.go.link/2maz66月17日以降に詳細情報解禁予定

■家にある「るるぶ」を持って「るるぶキッチン」行こう！

紀伊國屋書店 新宿本店の地下名店街にある、JTBパブリッシングが運営する飲食店『るるぶキッチン』では、グループでご予約（４名様～）いただくと飲食代がオトクになるキャンペーンを実施。思い出の「るるぶ情報版」をご持参いただくと素敵なプレゼントも！

【実施期間】

2026年6月20日（土）～9月30日（水）

【割引適用条件】

4名以上のグループでご予約いただくとご飲食の会計が10％OFF。※ご予約の際、備考欄に【るるぶの日割引希望】と記載ください。その際にお持ちの「るるぶ」をご持参、ご提示いただくとオリジナルグッズをプレゼントいたします。

※物販商品は割引対象外です。

※ご持参いただいた図書や思い出エピソードなどを、るるぶキッチンInstagramアカウントから写真投稿させていただきます。店内の専用QRコードからご投稿をお願いします。

【「るるぶキッチン」とは？】

日本各地の地域にフォーカスし、その土地の食材を使用したオリジナルメニューをお楽しみいただけます。るるぶ編集者が見つけた食材を通じて全国の地域や特産品、生産者を知ることで、“続きは現地で”を合言葉に、お客様に旅のきっかけ作りをご提供いたします。

「るるぶ」の名前の由来を知ってる？「るるぶ」半世紀のあゆみ

◆「るるぶ情報版」の前身は、まるでファッション誌のような女性向け旅行雑誌だった！

「るるぶキッチン」店舗情報（食べログ） :https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130401/13302778/

大阪EXPO’70、国鉄の「ディスカバー・ジャパン」キャンペーン、アンノン族ブームなど、旅への機運が高まっていた1973年、アクティブな若い女性をターゲットに、「見る、食べる、遊ぶ」の語尾をとってネーミングされた旅行雑誌「るるぶ」が誕生。まるで女性誌のように、ファッションや美容、料理の記事なども盛り込まれました。3年目には月刊化し、毎月旬の旅先やペンションなどを特集。イラストマップやモデルコースでの紹介がわかりやすいと好評でした。江國香織さんや群ようこさんらが連載を執筆していた時期もありました。

◆ギネスにも認定された「るるぶ」。今や観光情報にとどまらず、アニメの世界観まで幅広くガイド

▲1973年6月20日発行『るるぶ‘73夏号』特集「夏のひとり旅 あなたのためのバカンス作戦」の表紙と巻頭の神戸特集

1984年には今に続くエリア別のガイドブック「るるぶ情報版」シリーズが創刊。国内各地の「るるぶ」が次々に誕生し、1997年の『るるぶ鳥取』で全都道府県を制覇。2010年には「発行点数世界最多の旅行ガイドシリーズ」としてギネス世界記録(TM)に認定されました。

最近では、従来の「見る、食べる、遊ぶ」に新機軸として「知る、つくる、学ぶ」を加え、宇宙や江戸時代をガイドする「るるぶ」や目的地不明の『ミステリーるるぶ』、都道府県の特徴を学べる児童書など、旅行に限らず、人々の知的好奇心を満たし、ライフスタイルを幅広くガイドする「るるぶ」へと進化を続けています。

『るるぶ 忍たま乱太郎』や『るるぶ くまのプーさん』といった人気作品との「コラボるるぶ」もこの夏続々と登場します。乞うご期待ください。