【川崎ブレイブサンダース】川原侑大アシスタントコーチ 2026-27シーズン 契約締結のお知らせ

株式会社DeNA川崎ブレイブサンダース

このたび、川崎ブレイブサンダースでは、2026-27シーズンから川原侑大アシスタントコーチの加入が決定しましたので、お知らせいたします。



川原アシスタントコーチは、川崎でコーチキャリアをスタートさせた後、名古屋ダイヤモンドドルフィンズで着実に経験を積み、古巣のカルチャーを知る強みと新たな知見の双方を兼ね備えたコーチです。今後はスカウティングや日々のワークアウトを通じて選手たちと深くコミュニケーションを交わし、チームの様々な問題解決に尽力してくれるものと期待しています。

川原侑大アシスタントコーチ プロフィール

川原アシスタントコーチからのコメント

[表: https://prtimes.jp/data/corp/60239/table/73_1_978e2fc52e3e80d6797378977de3caf8.jpg?v=202606150151 ]

この度、アシスタントコーチとして加入することになりました、川原侑大です。



3シーズンぶりに川崎ブレイブサンダースへ戻り、再びこの歴史と伝統あるクラブの一員としてバスケットボールに取り組めることを大変嬉しく思います。このような貴重な機会をいただきましたクラブ関係者の皆さまに、この場をお借りして心より感謝申し上げます。



また、2026-27シーズンはリーグにとっても川崎ブレイブサンダースにとっても、新たなフェーズへと進む重要なシーズンになると感じています。その中で、「川崎からバスケの未来を」というクラブミッションの実現に少しでも貢献出来るよう、日々学び続け、チームに良い影響をもたらせられるよう努めてまいります。



サンダースファミリーの皆さんとともに、新しいリーグ、新しいシーズンを戦えることを楽しみにしています。

BE BRAVE!!