【川崎ブレイブサンダース】菊地祥平ディベロップメントサポートコーチ 2026-27シーズン 契約締結のお知らせ

株式会社DeNA川崎ブレイブサンダース

このたび、川崎ブレイブサンダースでは、選手キャリアを東芝ブレイブサンダースでスタートさせ、長年第一線で活躍し続けた菊地氏が、指導者としてのキャリアも川崎でスタートさせることをお知らせいたします。

「ディベロップメントサポートコーチ」は2026-27シーズンより新設され、主に選手個人のスキルアップや育成を専門に支えるポジションとして、アシスタントコーチ陣と連携しながら個の成長をサポートする役割を担います。



菊地ディベロップメントサポートコーチには、現役生活を長きにわたり支えた高いプロ意識と、引退直後だからこそ持てるリアルな選手目線を活かし、若手選手を中心にプロとしての姿勢や技術をチームに植え付け、組織の底上げに貢献してくれるものと見込んでいます。

菊地祥平ディベロップメントサポートコーチ プロフィール

菊地ディベロップメントサポートコーチからのコメント

[表: https://prtimes.jp/data/corp/60239/table/74_1_25849d34f37c79318738e81bb7b3df11.jpg?v=202606150151 ]

今シーズンから川崎ブレイブサンダースでディベロップメントサポートコーチを務めさせていただくことになりました。



コーチとしての第一歩をプレーヤーとして初めて所属したブレイブサンダースで迎えられること、大変光栄です。サンダースファミリーの皆さんと共に最高の景色を見れるように精一杯HC、AC、選手のサポートをしていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。