【川崎ブレイブサンダース】関根志穂インターナショナルリエゾン 2026-27シーズン 契約締結のお知らせ

株式会社DeNA川崎ブレイブサンダース

このたび、川崎ブレイブサンダースでは、2026-27シーズンから関根志穂インターナショナルリエゾンの加入が決定しましたので、お知らせいたします。

インターナショナルリエゾンとは、外国籍がコート上で最大限の力を発揮できるように、外国籍とチームのコミュニケーションや、生活面や日本文化の包括的サポート等、外国籍と日本人を繋ぐ橋渡し役になります。

関根志穂インターナショナルリエゾン プロフィール

関根インターナショナルリエゾンからのコメント

[表: https://prtimes.jp/data/corp/60239/table/76_1_15c1ef4dd72a7874f6b6f03aa3b92630.jpg?v=202606150151 ]

このたび、川崎ブレイブサンダースのインターナショナル リエゾンに就任いたしました関根志穂です。



歴史と伝統のあるクラブの一員として活動出来ることを大変光栄に思うとともに、ブレイブサンダースファミリーの皆さまと歩んでいけることを嬉しく思っております。人と人をつなぎ、誰かを支えることを大切にしながら、選手やスタッフがより良い環境で活動できるようサポートし、チームの力になれるよう精一杯努めてまいります。



どうぞよろしくお願いいたします。