Adoなど所属のクラウドナインが初のバンドオーディションを開催

株式会社クラウドナイン

Ado、shallm、平手友梨奈などアーティストやクリエイターを多くマネージメントする音楽・芸能事務所である株式会社クラウドナイン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：千木良卓也、以下「クラウドナイン」）は、本日よりバンドオーディション『NO LIMIT』を開催いたします。

～『 NO LIMIT 』とは？～

Adoなどのマネジメントを手がけ、さらに日本アーティストのみが出演する海外フェスとして過去最大規模の動員を記録した「Zipangu」を運営するなど、グローバル音楽シーンに挑戦し続けるクラウドナインと共に "世界" を目指すバンドメンバーを募集します。

必要なのは経験や完成度よりも熱量です。自分の感情を「音」で表現したい、かっこいいバンドを本気でやりたいと思っている方を歓迎いたします

＜開催概要＞

● 応募期間

2026年6月15日(月) 12:00 ～ 2026年7月12日(日) 23:59

● 募集パート

ボーカル / ギター / ベース / ドラム

● 応募資格 ＜自薦・他薦OK＞

・満12歳～27歳 (2026年4月1日時点)

※未成年の方は、保護者の同意が必要です。

・性別

ボーカル：女性

ギター / ベース / ドラム：性別不問

・国籍不問。

・経験不問。未経験者も歓迎。

・応募時点で他プロダクションに所属、契約(専属・育成問わず)している場合は、必ず許可を得てから応募してください。

・２次選考以降の審査に参加できる方。

・合格後、都内に通える距離に在住している方。もしくは上京・在住できる方。

・合格時点で、特定のレコード会社、芸能プロダクション、音楽出版社などと契約を結んでいない方。

・株式会社クラウドナインと専属契約ができる方。

【オーディション特設サイト】

その他の詳細は特設サイトにてご確認ください。

https://lp.cloud9pro.co.jp/band-auditions/2026

【取材・お問い合わせ窓口】

株式会社クラウドナイン「バンドオーディション担当」

MAIL：support@cloud9pro.co.jp

HP：https://cloud9pro.co.jp/contact/

■ 株式会社クラウドナインについて

～1人では作れなかった人生の選択肢を～

2019年に設立。Ado、shallm、平手友梨奈などアーティスト、作曲家、イラストレーター、エンジニアなど広くエンターテインメントに関わる人材のプロデュース、マネジメントを行っている企業である。

LIVEプロデュース、音源制作、スクール、プラットフォームなど業務の幅は広く、所属アーティストのオリジナル曲で、設立後1年9ヶ月で国内チャート1位、3年半でApple Musicチャートで日本の楽曲初の全世界1位を獲得している。

■ 法人概要

社名 ：株式会社クラウドナイン

代表 ：千木良 卓也

所在地：東京都渋谷区神宮前２丁目３４－１７住友不動産原宿ビル14階