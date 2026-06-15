＜池袋支社、福岡支社にて続く仙台支社開設！総動員約12,000人突破！＞「(株)ザ・森東　-仙台支社-」

株式会社パルコ

仙台PARCO（宮城県仙台市青葉区）は、お笑いコンビ さらば青春の光が所属する事務所『株式会社ザ・森東（以下 (株)ザ・森東）』 にスポットを当てた展覧会を2026年7月17日（金）から8月2日（日）の期間、PARCO FACTORY SENDAI（仙台PARCO1/5F)にて開催いたします。

この度、株式会社ザ・森東は業務の更なる拡大と顧客ニーズに対応するため、(株)ザ・森東-仙台支社-を開設することになりました。

(株)ザ・森東-仙台支社-では「社員研修」を実施いたします。

さらなる企業理解を深めていただける内容で構成されており、ザ・森東の歴史を学べる展示コーナー、支社事務所内での就業体験等様々なコンテンツをご用意しております。

これらの研修コンテンツを通じて、ザ・森東の歩みや価値観、そして理念について包括的に体感いただけます。

展覧会開催概要

●タイトル ：「(株)ザ・森東 -仙台支社-」

●会期 ：2026年7月17日(金)‐2026年8月2日(日) 10:00～20:00

※入場は閉場の30分前までとなります。

※最終日は18:00閉場となります。

●会場 ：PARCO FACTORY SENDAI (仙台PARCO1/5F)

●入場料 ：一般1,400円（税込）音声ガイド・入場特典付き

※小学生以下無料

※障がい者手帳ご提示で介護者１名様のみ無料（ご本人は有料）

※入場特典のお渡しは有料入場者のみ

※混雑時は入場規制等行う場合がございます。

〈入場料無料〉

・「PARCOメンバーズ プラチナランク」ご提示でご本人様のみ無料

・「大丸松坂屋お買い物ご優待カード」ご提示で株主様（ご持参者様）と同伴者１名様まで無料

・「大丸松坂屋お得意様ゴールドカード」ご提示でご持参者様と同伴者１名様まで無料

〈入場料100円引き〉

・「PARCOメンバーズ レギュラーランク～ゴールドランク」をご提示でご本人様のみ100円引き

〈入場料300円引き〉

・再研修割引きとして本展の「研修済み入場券」をご提示でご本人様のみ300円引き

●主催：PARCO 企画制作：PARCO/ザ・森東

●PARCO ART HP: https://art.parco.jp/parcofactory/detail/?id=1936

※営業日時は変更となる場合がございます。詳しくは仙台PARCOのHPをご確認ください。

仙台PARCO公式HP：https://sendai.parco.jp/

※企画内容は予告なく変更になる可能性がございます。

●企画特設サイト：https://parco.jp/themorihigashi/

仙台支社特別研修をご紹介！

仙台支社限定での特別研修を実施します。本研修を通じてより(株)ザ・森東への理解を深めて頂く事が出来ます。

【7月17日(金)特別研修 「備品募集」】

警備員ひょうろくが社員の皆さまから備品を募集します。

仙台支社内で開催予定の「備品募集」に警備員ひょうろくが応援来場します。

日時：2026年7月17日(金) 13：40～14：30

場所：(株)ザ・森東-仙台支社-警備室

参加方法：7月17日(金)10:00より仙台支社受付にて整理券を配布致します。整理券をお持ちになり「備品募集」へ参加ください。

※イベント参加には入場券が必要となります。

※整理券には限りがございます。

※イベント内容は予告なく変更する場合ございます。

※イベント時間中は整理券をお持ちでないお客さまは入場できません。

【会期中特別研修】

仙台支社限定【七夕短冊】

仙台支社では七夕祭りを実施します。短冊に願い事を書いて森東と社員の皆さまの繁栄を祈る事ができます。来場頂き特別研修にご参加ください。

※本会期終了後に仙台PARCO内にて七夕短冊を掲示させて頂きます。

仙台支社限定【備品募集】

仙台支社では社員の皆さんから備品を募集します。

仙台支社警備室では備品が不足しており、持ち込み頂いた備品を支社内警備室にて展示致します。

備品をお持ち頂いた方には(株)ザ・森東-仙台支社-オリジナルステッカーを数量限定でプレゼント致します。

※画像はイメージです。

※実際の商品とはデザイン・仕様等が異なる場合がございます。

展示内容の一部をご紹介！

来場者の皆さまに当社の社風や理念をより深くご理解いただくための「社員研修」では、独自の組織

文化を体感できる構成となっており、当社の“働く”という考え方をより身近に感じていただけます。

展示を通じて、ザ・森東という企業の姿勢や価値観をご体験ください。



【社史】

ザ・森東の歴史を知るエリアです。タイムカードで打刻後、各自学習してください。

【ガムテープ蹴り体験】

ザ・森東伝統！?の「ガムテープ蹴り」をモチーフとした体験型コンテンツを設置しております。

【警備員の部屋】

警備員として働く(？)ひょうろくさんの部屋を覗くことができます。

【その他、見どころ】

このほかにも、ザ・森東の企業理念を感じることができる様々なコンテンツをご用意しております。

※写真は池袋支社にて開催の様子。社長、副社長にもご来場いただき、終始大盛り上がり！

入場特典

本研修にご参加頂いた方に「(株)ザ・森東 オリジナルポケットティッシュ」を進呈します。

※1回のご入場につき1個のお渡しとなります。

※有料入場者のみ対象

※画像はイメージです。

※企画内容は予告なく変更になる可能性がございます。

PARCOメンバーズ特典

パルコの会員サービス「PARCOメンバーズ」会員限定にて「(株)ザ・森東 オリジナルタオル」を進呈致します。

※画像はイメージです。

※無くなり次第配布終了となります。

※本企画は予告なく変更・中止する場合がございます。

＜受取方法＞

１.PARCO公式アプリ「POCKET PARCO」をダウンロード

２.仙台PARCOをアプリのよく行くPARCOに登録済

３.PARCOメンバーズに登録済

※当日のアプリインストールとPARCOメンバーズ登録も対象となります。

【引換方法】

「アプリに配信されるクーポン」と「PARCOメンバーズ会員証」を会場受付にてご提示

※PARCOメンバーズ会員証はアプリ右下「ポケパル払い」から表示できます。

※ノベルティは1つのクーポンにつき1枚のお渡しとなります。

※クーポンは3/15(土)より配信されます。

※クーポンをご自身で削除、または使用済みにされてしまった場合、無効になりますので、予めご了承ください。

公式アプリ「POCKET PARCO」・・・

PARCOメンバーズ会員証、PARCOポイント、ポケパル払い、クーポン、コインなどのサービ

ス機能がひとつになっているアプリです。最新情報もいち早くチェックできます。

DLはこちら(https://parco.jp/members/app/)

音声ガイド

本研修用に完全録り下ろし音声ガイド（全3種）をご用意しております。

音声ガイド種別

１.森田 哲矢

２.東ブクロ

３.ひょうろく

【注意事項】

※音声ガイドの内容については、会場に入ってからのお楽しみとなります。

※スマートフォンとイヤホンまたはヘッドホンをご持参のうえ、受付にて指定QRコードを読み込みいただき、音声ガイドとしてご利用いただきます。

※お客様ご自身のスマートフォンでご利用いただく音声ガイドサービスとなります。ガラケーの携帯ではご利用できませんので、予めご了承ください。

あんしんフィルターによりアクセスできない場合がございますので、予め設定をご確認いただきます様お願いします。

※音声ガイドは、インターネットが出来る環境でのご利用になります。インターネットが使えない環境ではご利用いただく事ができませんので、予めご了承ください。

※会場内では、ご自身のヘッドホンやイヤホンをご利用ください。

※音声の録音・転用などは禁止されています。

展覧会記念商品

仙台支社開設を記念した記念商品の販売を予定しています。

掲載している商品は一部になります。

※画像はイメージです。※実際の商品とはデザイン・仕様等が異なる場合がございます。

商品はONLINE PARCOでもお買い求めいただけます。

販売ページ１.：https://online.parco.jp/shop/e/e32779941/

販売ページ２.：https://online.parco.jp/shop/e/e11053911/

販売期間： 2026年7月17日(金) 10:00 ～ 2026年8月2日(日) 23:59

社訓ろくろマグカップ

社訓ろくろマグカップ（裏面）

キャップ（東ブクロホールインワンクラブ）

ステッカーセット

アクリルスタンド

ブランケット

リングノート（請求書）

水道屋風マグネット

トートバッグ（King of MLK)

※お一人様１回限りのお会計とさせていただきます。

※会場内は一方通行となります。

※再入場やショップのみへのご入場はお断りしております。

※各商品1会計での購入制限数がございます。会場でご確認ください。購入制限数は会期前・途中に関わらず予告なく変更になる場合がございます。

※入場券のご購入は、物販会場全ての商品の購入をお約束するものではございません。 当日完売の場合はご了承ください。

※各商品は予告なく販売を延期、中止する場合がございます。

※商品の数には限りがありますので、完売の際にはご容赦ください。また、商品の完売による入場券の払い戻し等はいたしません。

※画像はイメージです。

※不良品以外の返品・交換はお受けできませんのでご了承ください。

※会場ではスタッフの指示に従ってください。従っていただけない場合は物販のご利用をご遠慮いただく場合がございます。

お買い上げ特典

物販コーナーにて販売商品、合計11,000円（税込）以上お買い上げの方に「(株)ザ・森東 研修用 会社案内」を進呈します。

※画像はイメージです。

※商品の数には限りがありますので、品切れの際にはご容赦ください。

また、品切れよる入場券の払い戻し等はいたしません。

※予告なく中止する場合がございます。