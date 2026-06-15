【安満遺跡公園】「ぽよじゃぶウォーターパーク2026」が7/18 （土）より開催！この夏はビッグスライダーが大リニューアル！

トライト株式会社

トライト株式会社（本社：大阪府守口市、代表：山田 康生）は、2026年7月18日（土）から8月23日（日）まで、小学生以下のお子様を対象とした水遊びイベント「ぽよじゃぶウォーターパーク2026」を安満遺跡公園（大阪府高槻市）のサンスター広場エリアおよび人工芝エリアで開催いたします。今年で4年目を迎える「ぽよじゃぶウォーターパーク」は、「安全・安心・圧倒的な楽しさ」を掲げ、子育て世代にとって欠かせない夏の思い出の場として親しまれています。今シーズンはメインアトラクションのBIGスライダーが大リニューアル。楽しさとワクワクが進化しました！お子様との夏の思い出づくりにぜひご来場ください。

WEB予約は6/20から開始！

土日祝は、昨年までの3部制から4部制へとなり、より多くのお客様にご来場いただけるようになりました。さらに平日限定の超お得な回数券も新登場！チケットはＷＥＢ予約制で6/20(土)10:00から公式サイトでスタートします。各部150組なので枠が埋まってしまう前に早めのチケット購入がおすすめです。

公式サイト：https://tlight.jp/poyojabu-ama/

高さ10mの大迫力！ＢＩＧスライダーが大リニューアル！

クジラがかわいいポップなデザインの新BIGスライダーが新登場！高さ10mからすべり降りる爽快感をぜひ非体験してください。お子様の“できた！”が輝く体験型アトラクションです。親子で一緒にドキドキを共有し、すべり終えた瞬間の笑顔が家族の宝物になります。夏の思い出がぐっと深まる特別な時間をお楽しみください。

親子で一緒に楽しめる大人気のちびっこスライダー！はじめてのすべり台デビューに最適！

2匹のイルカがトレードマークのちびっこスライダーは、親子で並んで楽しめるワイドタイプだから小さなお子様でも安心の設計です。「BIGスライダーはまだちょっと勇気が…」というキッズにもおすすめのアトラクションです。親子で一緒にチャレンジできます。

太陽の日差しも怖くない！大人気の新ドームプールもリニューアル！

太陽の強い日差しを防いでくれる屋根付きのドームプールもリニューアル！昨年デビューして大好評のプールが、より影のエリアがふえるデザインに生まれ変わりました。強い日差しを遮ることで、熱中症対策にも大きな効果が期待できる新時代のエアプールです。家族みんなが安心して長時間遊べる、夏にうれしい快適空間が広がります。

楽しいフロート遊具が満載！

今シーズンも楽しい新作フロート遊具が子供たちをお出迎え。かわいいフロート遊具で遊ぶ子どもたちの笑顔と弾む声が広がり、思わずカメラを向けたくなる瞬間が次々と生まれ、会場全体が明るい雰囲気に包まれます。

たのしいフロート遊具がいっぱい！楽しいアトラクションが満載！

水面をコロコロ転がるビッグローラーは、子どもたちの笑顔と歓声が止まりません！

透明バルーンを回転させて水上を移動できます。泳ぎが苦手なお子様でも楽しめる人気アトラクションです。レストラン品質のグルメトラックが今年も出店！

安満遺跡公園の人気カフェ＆レストラン「SUNDAY’S BAKE 569」が、今年も特製メニューを引っさげてキッチンカーで登場。ひんやりスイーツやamaドーナッツ、から揚げ、ポテトなど、思わず手が伸びる絶品グルメが勢ぞろいします。シュワッと爽快なラムネやコーラなど夏にぴったりのドリンクに加え、お父さんにうれしい冷たいビールもご用意しています。

今シーズンも”熱中症対策”をさらに強化！

年々厳しくなる夏の猛暑対策として昨年に引き続きポップアップテントの設置OKエリアと、屋根付きの巨大ドームプールを導入し、休憩エリアには常設テントを設置します。

安心安全対策を徹底！

ろ過機と塩素による水質管理を徹底し、エリアごとにスタッフを配置し安全安心な運営を行います。

会場MAP

土日祝は4部制で遊べる部が増えました！

土日祝は混み合う為、3部制から4部制に増えました。1日あたり最大600組のお客様にご利用いただけるようになりました。

平日は超お得な回数券が新登場！

料金も遊べる時間もお得な平日チケットに、さらにお得な回数券が新登場！なんと１回あたり1,000円からご利用いただけます！

【開催概要】

（名 称）

安満遺跡公園ぽよじゃぶウォーターパーク2026

（開催場所）

安満遺跡公園 サンスター広場＆人工芝エリア（大阪府高槻市八丁畷町12-3）

（開催期間）

2026年7月18日（土）から8月23日（日）

※7/27(月)、8/17(月)はお休み

（開催時間）：毎部入替制 各部150組定員

・土日祝

１.8:30～10:30 ２.11:00～13:00

３.13:30～15:30 ➃16:00～18:00 ※各部2時間

・平 日

１.10:00～13:00 ２.13:30～16:30 ※各部3時間

対象年齢：小学生以下（保護者様の付き添い必須）

参加費

（土日祝）

お子様1名+保護者1名：2,700円

お子様2名+保護者1名：4,600円

（平 日）

※平日はお得にご利用いただけます。

お子様1名+保護者1名：2,200円

お子様2名+保護者1名：3,600円

（平日限定回数券）

お子様1名+保護者1名（5回分）：5,000円

お子様2名+保護者1名（5回分）：8,000円

※平日限定でご利用可能な回数券は日時・部の指定は無し。

（共 通）

［追加] 保護者1名：800円

予約方法：完全WEB予約制

※6月20日（金）公式イベントHPで予約開始

【キャンセル料】

3日前＝無料

2日前＝10％

1日前＝30%

当 日＝50%（23:59以降は100％）

【チケットお問合せ専用ダイアル】

WEBチケット専用相談窓口：050-1808-9005

キャンセル手続きなどチケットに関するお問い合わせをいただいた場合、自動音声にてご案内した後、解決しない場合、アソビューのオペレーターにお繋ぎします。

10:00～19:00 平日・土日祝でサポートをお受けしております。

【イベント運営お問合せ専用ダイアル】

ぽよじゃぶ相談窓口：06‐7777‐8760

9:00～18:00 平日・土日祝でサポートをお受けしております

公式イベントHP

https://tlight.jp/poyojabu-ama/

公式プロモーション動画

h(https://youtu.be/FzXw-cg2wcg)ttps://youtu.be/FzXw-cg2wcg(https://youtu.be/FzXw-cg2wcgkousiki)

(https://youtu.be/FzXw-cg2wcgkousiki)公式Instagram

poyojabu_official(https://www.instagram.com/poyojabu_official/?hl=ja)

持ち物：水着

※おむつの取れていないお子さまは、プール用・水遊び用おむつを着用。

※足だけ入水される保護者の方は短パン、Tシャツ等でOK。

開催基準：雨天決行（荒天中止）

主催：トライト株式会社

【本件に関する報道関係者様からのお問合せ先】

トライト株式会社 営業部 イベント企画・広報課：小山 （こやま）

TEL：06-6995-4163（平日午前9：00～12：00、午後13：00～17：30）

E-mail：event@tlight.jp

本社所在地：大阪府守口市梅園町8-1

ホームページ：https://tlight.jp/

主要サービス：LEDイルミネーション製品の製造、各種イベント企画運営