国内初マグネットアダプタ式スマホ充電ステーションを開発　　　　20台同時充電、発売2ヶ月で累計100台突破

業務用充電ステーションに、新しい選択肢を。

株式会社エスニアスマホ20連充電器ステーション（品番：AA-PB-001）

株式会社エスニア（本社：東京都港区、代表取締役：遠藤自輝）は、国内初※となるマグネットアダプタ式スマホ集合充電ステーション「AA-PB-001」を開発・販売開始し、発売からわずか2ヶ月で累計100台を突破したことをお知らせいたします。

※マグネットアダプタ式集合充電ステーションとして。当社調査による（2026年6月時点）

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=8yzvwEbW95M ]

課題背景：現場が抱える「充電の手間」

物流・製造・小売・医療・エンタメ施設など、多くの従業員やスタッフがスマホを業務で使用する現場では、以下の課題が共通して挙げられています。

業務用スマホの増加に伴い管理が難しくなっている企業が増えている

ケーブルの抜き差しの手間

多くの端末が日々使用されている現場では、毎回のケーブル抜き差しが現場スタッフの小さなストレスとして積み重なります。頻繁な抜き差しは端子の摩耗・破損にもつながります。

充電スペースの圧迫

複数台を一括管理しようとすると、充電器や関連機材が場所を取り、作業スペースや通路を圧迫します。

ケーブル・タコ足配線による美観と安全性の問題

台数が増えるほどケーブルが絡み合い、見栄えが悪化するだけでなく、タコ足配線による過電流・発火リスクが高まります。特に倉庫・工場などでは安全管理上の懸念となっています。

充電状況の確認が困難

通電しているかどうかが一目でわかりにくく、充電切れに気づかず業務に支障をきたすケースも少なくありません。

解決策：エスニア製 充電ステーションの特徴

マグネット着脱で、充電がワンタッチに。

エスニア製集合充電ステーションは、マグネット式アダプタをデバイスに取り付けることで、充電ステーションへの接続・取り外しがワンタッチで完了します。省スペースで充電ができ、景観を損ねることはありません。PSE認証取得済み、充電ランプで充電状況の確認が簡単です。

端末にマグネット式アダプタを装着充電口に差し込むだけで充電が可能に無駄なスペースを使わず保管が可能に充電しているか、満充電かを一目で確認

今後の展望

株式会社エスニアは今後、現場における端末利用に関する課題をハードウェアで解決することを軸に、製品ラインナップの拡充を進めてまいります。

現行の20台同時集合充電器に加え、10連バージョンやハンディターミナル専用の集合充電器など、業種・現場規模に合わせた製品開発を構想しており、物流・製造・小売・医療など幅広い業界への展開を目指しています。

キッティングサービスも新たにスタートし、端末周辺機器とデバイス導入支援を一社で完結できる体制を整えてまいります。

お問い合わせ・導入検討

導入検討・資料請求・お見積もりは、弊社ホームページよりお気軽にお問い合わせください。デモ機の貸し出しにも対応しております。まずはお気軽にご連絡ください。

https://www.esnear.co.jp/products/AA-PB-001/

会社名：株式会社エスニア

代表取締役：遠藤自輝

会社URL：https://www.esnear.co.jp/

他PRTIMESリリース：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000150608.html

エスニアは、法人利用のスマホタブレットに特化した付属品の生産販売を行うファブレスメーカーになります。通信キャリアや大手代理店向けに3年累計100万点以上の納品実績があります。新規事業としてキッティングサービスをスタートさせ、周辺機器生産とキッティングを1社で担える企業として事業を進めております。