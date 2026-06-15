ダンスチーム「アバンギャルディ」とのコラボ企画を実施

シャープ株式会社

シャープは、当社テレビ「AQUOS」とダンスチーム「アバンギャルディ」とのコラボレーション企画を開始しました。本日6月15日（月）にはコラボレーション特設サイトを開設したほか、WebサイトやSNSを通じて、インタビュー動画やオリジナルダンスのショート動画など、順次公開していきます。また、対象動画を視聴し、クイズに回答すると、抽選で5名様にメンバー全員のサイン入りTシャツが当たる企画も実施します。

アバンギャルディは16名で構成されるダンスチームです。特徴的なヘアスタイルと圧巻のシンクロダンスで、国内外で活躍しています。「AQUOS」は、2001年1月1日の初号機発売から、本年で25周年を迎えました。特設サイトとインタビュー動画を通じて、「AQUOS」が25年間追求し続けてきた高画質・高音質といった基本性能に加え、コンテンツに合わせて画質と音質を最適化する「AIオート」機能、テレビの大画面でAIキャラクターとの会話が楽しめる新機能「AQUOS AI」など、「AQUOS」の魅力をアバンギャルディならではの視点と表現で、たっぷりお伝えします。

■コラボレーション企画概要

※インタビュー記事・動画にはnonaさん、naganoさん、sonoさん、kohanaさん、uiさんの5名が出演します。

特設サイト、SNSコラボ動画にはmocaさん、miyuuさん、fukaさん、seiraさん、aimuさんの5名も加わり、合計10名が出演します。

■サイン入りTシャツが当たるプレゼント企画

抽選でメンバー全員のサイン入りTシャツが当たるプレゼント企画を実施します。対象の動画3本のいずれかに隠されたキーワードを応募フォームよりご回答ください。

＜概要＞

・応募受付期間：2026年6月22日（月）～2026年7月3日（金）23:59締切

・賞品 ：サイン入りTシャツ

・当選者数 ：5名様

・応募方法 ：

１.6月22日（月）にシャープ公式Xにて

応募フォームおよびクイズ問題をご案内します。

２.動画を視聴し、クイズにご回答ください。

３.当選者にメールにてご連絡します。



・クイズ対象動画：

１.SPECIAL INTERVIEW VOL.01(https://youtu.be/7YJQh2nJsDA?si=DgsGl3YkYPUCdkUA)

２.SPECIAL INTERVIEW VOL.02(https://youtu.be/A3e3HCPGQY4?si=vbnW5YeL71s8sA3R)

３.SPECIAL INTERVIEW VOL.03(https://www.youtube.com/watch?v=HHcjYjLetlI)

※注意事項等の詳細は、応募フォームよりご確認ください

■プロフィール：アバンギャルディ

振付師、akaneプロデュースにより結成されたダンスチーム。2022年2月に発足し、「謎の制服おかっぱ集団」としてTikTokやInstagramで世界中から人気を集めている。2023年にはAmerica‘s Got Talent決勝に進出。海外での単独ライブを4都市で開催し、SNSでは総フォロワー数が500万人以上となり、国内だけではなく海外からも注目されている。

【アバンギャルディが驚嘆！シャープAQUOSの最新エンタメ機能 特設サイト】

https://jp.sharp/aquos/avantgardey-2026sp/

【シャープ公式Instagram】

https://www.instagram.com/sharp_japan/

【アバンギャルディ公式Instagram】

https://www.instagram.com/avantgardey_/?hl=jam

【シャープ公式X】

x.com/SHARP_JP(https://x.com/SHARP_JP)

【シャープ公式YouTube「まるごとシャープ」】

https://youtu.be/HHcjYjLetlI

【オリコンニュース】

https://www.oricon.co.jp/special/75199/

【音楽ナタリー】

https://natalie.mu/music/pp/aquos-avantgardey

＜シャープについて＞

シャープは、110年以上にわたり、エレクトロニクスを中心に、多くの世界初・業界初の革新的な製品や技術を開発してきました。経営信条「二意専心 誠意と創意」に基づき、コーポレートスローガン「ひとの願いの、半歩先。」を定め、人々の「暮らす」と「働く」のあらゆるシーンに寄り添う独創的なモノやサービスを通じ、「新しい文化」を創造する企業を目指しています。