Tooが「IT surf seminar 2026 - 情シス現場のリアルから学ぶ。従業員目線で考えるIT運用 -」を2026年7月10日（金）に東京・日比谷で開催

株式会社Too

クリエイティブ市場の総合商社・株式会社Too（本社／東京都港区虎ノ門3-4-7、社長／石井剛太、以下Too）は、「IT surf seminar 2026 - 情シス現場のリアルから学ぶ。従業員目線で考えるIT運用 - 」を2026年7月10日（金）に東京・日比谷でリアル開催します。IT surf seminarは、今よりもっとクリエイティブな情報システム部門のあり方を、会社を越えて一緒に考えるセミナーです。

ITは導入すれば終わりではなく、現場で使われてこそ価値があるものです。一方で、実際の現場では、管理と利便性の両立、増え続ける運用負荷、従業員との温度差など、理想と現実のギャップに悩む情報システム担当者も少なくありません。

今年のIT surf seminarでは、情シス現場のリアルにフォーカスし、従業員目線でのIT運用をどのように実現しているのかを探ります。現場の運用に向き合いながら、どのように意思決定を行い、社内へ浸透させてきたのか。成功事例だけでなく、試行錯誤や課題も含めたリアルなストーリーを通じて、自社に活かせるヒントを見つけられる機会です。

変化の時代に挑戦を続ける会社のそれぞれの取り組み方とリアルな声を聞きに、ぜひご参加ください。

■タイトル

IT surf seminar 2026 - 情シス現場のリアルから学ぶ。従業員目線で考えるIT運用 -

■お申し込み及び詳細はこちら

https://www.too.com/itsurf/y2026/

■対象

・IT投資や人材の採用、従業員のモチベーション向上を戦略的に考えたい経営者の方

・ITチームを率いて、新たな体制や仕組みを立ち上げたい方

・情報システム部門の立場から、企業の成長に寄与したい方

・他社のIT戦略の考え方や具体事例を知りたい方

■スピーカー

株式会社タイミー

情報システム部 コーポレートITグループ グループマネージャー

小池 光亮 様

株式会社IVRy

Corporate IT Group Manager

植田 裕介 様

株式会社サーバーワークス

コーポレートエンジニアリング部

宮澤 慶 様

■セッション一覧

1.「何でも屋」の未来 ─ AIシフトと情シスキャリア

2.自分の仕事に壁を作らなかった ─ スタートアップ情シスの越境PM実践論

3.スペシャルセッション： AI時代の脅威に備える ─ Appleデバイスのエンドポイントセキュリティ

4.カルチャーで選ぶSaaS・AI ─ 正解のない情シスの判断軸

5.3社パネルディスカッション

※プログラム内容、スピーカーは都合により予告なしに変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■日時

2026年7月10日（金）セミナー：13:30 - 17:00 懇親会：17:00 - 19:00

■会場

日比谷三井カンファレンス（東京ミッドタウン日比谷）

■受講料

無料（事前登録制）

■主催

株式会社Too

■協力

株式会社タイミー

株式会社IVRy

株式会社サーバーワークス

同件に関するお問い合わせ先

株式会社Too IT surf seminar 事務局

E-Mail itsurf@too.co.jp

〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-4-7 虎ノ門36森ビル