【Spigen】6月の厳選プロダクト！今年の夏休みはスマートに、快適に！旅行をもっと便利にする大注目トラベルグッズ5選！

Spigen Korea Co., Ltd.

旅行者が増える夏休みシーズン。

どうしても荷物が増えてしまい、空港などでの移動中のもたつきや、かばんの中の乱れは、旅の小さなストレスになりがちです。

Spigenは、そんなストレスを解消し、旅行中のロスタイムを減らして、快適な時間を提供します。

３日間限定で、ご紹介したトラベルグッズが10％OFFになるプロモーションも実施中です。

Amazonでチェック :http://go.spigen.life/0vkeva

【プロモーション概要】

【プロモーション概要】

期間: 6月15日(月)0:00 ～ 6月17日(水) 23:59

対象商品: トラベルアクセサリ(※一部対象外の商品もございます。)

プロモーション内容: クーポンご利用で10％OFF

【注目商品】

トラベル・パッキング・キューブ

ジッパー1つで衣類をしっかり圧縮し、最大70％ものスペースを削減できるトラベルポーチです。

耐久性に優れたナイロン素材を使用しているので、軽くて防水にも対応しているので、アウトドアでの使用にもおすすめです。

シースルーのメッシュ部分から中が見えるので、開けずに中身を確認できます。

YKKファスナーを採用しているので、開閉もスムーズ。

持ち運びに便利なハンドルもついており、旅行かばんに入れるときも、単体での使用の際も、出し入れがスムーズです。

[カラー]

ハンターグリーン

詳細を見る :http://go.spigen.life/e3vyad

ガジェットポーチラギッド・アーマー・プロ

外側にはPUレザーとEVA素材を、内側にはスエード素材を使用しており、しっかり中の小物を守ってくれるガジェットポーチです。

コンパクトなのに大容量で、パスポートホルダーやポケット、ストラップなど、用途に合わせてすっきり収納できます。

かさばり絡まる充電コードもきれいに収まるので、かばんの中でかさばりがちな小物をまとめるのに便利です。

[カラー]

ブラック

詳細を見る :http://go.spigen.life/iljlar

パスポートケース

外側は上質で高級感のあるヴィーガンレザーを、内側は柔らかいファブリック素材を使用した、機能性だけでなくスタイリッシュさも兼ね備えたパスポートケースです。

パスポートだけでなく、クレジットカードやSimカードなど、海外旅行の必需品をまとめて整理できるので、空港での搭乗手続きから、入国手続きまで、効率の良い手続きをサポートします。

RFIDブロック機能もついているので、プライバシーを保護してくれます。

[カラー]

デューン・ベージュ / ネイビー・ブルー /

ブラック

詳細を見る :http://go.spigen.life/pzvugu

クロスボディバック

高級感のある840Dコーデュラナイロンを採用したクロスボディバッグです。

耐摩耗性に優れ、日常使いからゲーミングデバイスの持ち運びまでしっかり保護します。

小物もガジェットもすっきり収まるだけでなく、カラビナなどをカスタマイズすることも可能なので、スマートに盗難対策ができます。

[カラー]

ブラック

詳細を見る :http://go.spigen.life/wuint3

スマホポーチバレンティヌス

高品質なPUレザーを採用した、日常使いにもフィットするスマホポーチです。

フロントカバーはマグネット式なので、スマホの落下を防ぎます。

カード収納スロットや、ファスナーポケットを搭載しており、カードや小銭、鍵などの小物を入れておくのにぴったりなので、ちょっとしたお出かけ用にもおすすめです。

ストラップ部分は、カラビナ付きで調整ができるので、お出かけシーンに合わせて使い分けができます。

[カラー]

ブラック / グレー / ミリタリー・グリーン

詳細を見る :http://go.spigen.life/7cpbqj

マグフィット自撮り棒

強力な磁力を搭載し、MagSafeに対応している、自撮り棒です。

重量わずか170gなので、持ち運びに便利なので、必要な時にパッと取り出してサッと撮影ができます。

足の部分は、ダブル補強されており、さらにシリコン素材の滑り止めもついているので、撮影時も安定感があります。

高さの調整もできるので、様々な角度での撮影が可能。

さらに充電式のリモコンで、最大10m離れたところからの遠隔撮影もできます。

[カラー]

ラベンダー

詳細を見る :http://go.spigen.life/crctzc

Spigenとは ..

＜シュピゲン＞は2008年に販売を開始して以来、19年の歴史を誇る老舗モバイルアクセサリーブランドです。私たちは、目まぐるしく進化するデバイスに対応するため、常に最先端の技術を研究し、商品を開発を続けています。シュピゲンは、”大切なデバイスをしっかり守る”といった本質を何よりも大切にし、保護力や機能性を徹底的に追及しています。また、デザインとのバランスも大切にしており、デザインもこだわり、デバイスを守ってくれる安心感と美しさを兼ね備えております。シュピゲンでは、妥協せず、丁寧に何度も検品を繰り返し、最高の品質を保つことに努めており、お客様へ安全と安心を約束します。さらに、未来に向けて、環境に配慮した取り組みにも注力しています。再利用が可能なパッケージを採用したり、CO2の削減に努めたりなど、持続可能な社会にするための努力も欠かしません。お客様に「安定のSpigen」という安心感と価値を提供するため、日々進化を続け、現在は日本のみならず、アメリカ、ヨーロッパなど世界60か国以上の国々で愛されるブランドへと成長いたしました。私たちは、これからも、お客様に寄り添い、信頼していただけるブランドへと進化を続けて参ります。

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