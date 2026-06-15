【Spigen】6月の厳選プロダクト！今年の夏休みはスマートに、快適に！旅行をもっと便利にする大注目トラベルグッズ5選！

写真拡大 (全7枚)

Spigen Korea Co., Ltd.


旅行者が増える夏休みシーズン。


どうしても荷物が増えてしまい、空港などでの移動中のもたつきや、かばんの中の乱れは、旅の小さなストレスになりがちです。


Spigenは、そんなストレスを解消し、旅行中のロスタイムを減らして、快適な時間を提供します。


３日間限定で、ご紹介したトラベルグッズが10％OFFになるプロモーションも実施中です。



Amazonでチェック :
http://go.spigen.life/0vkeva



【プロモーション概要】

【プロモーション概要】


期間: 6月15日(月)0:00 ～ 6月17日(水) 23:59


対象商品: トラベルアクセサリ(※一部対象外の商品もございます。)


プロモーション内容: クーポンご利用で10％OFF



【注目商品】


トラベル・パッキング・キューブ

ジッパー1つで衣類をしっかり圧縮し、最大70％ものスペースを削減できるトラベルポーチです。


耐久性に優れたナイロン素材を使用しているので、軽くて防水にも対応しているので、アウトドアでの使用にもおすすめです。


シースルーのメッシュ部分から中が見えるので、開けずに中身を確認できます。


YKKファスナーを採用しているので、開閉もスムーズ。


持ち運びに便利なハンドルもついており、旅行かばんに入れるときも、単体での使用の際も、出し入れがスムーズです。



[カラー]


ハンターグリーン






詳細を見る :
http://go.spigen.life/e3vyad




ガジェットポーチ
ラギッド・アーマー・プロ

外側にはPUレザーとEVA素材を、内側にはスエード素材を使用しており、しっかり中の小物を守ってくれるガジェットポーチです。


コンパクトなのに大容量で、パスポートホルダーやポケット、ストラップなど、用途に合わせてすっきり収納できます。


かさばり絡まる充電コードもきれいに収まるので、かばんの中でかさばりがちな小物をまとめるのに便利です。



[カラー]


ブラック





詳細を見る :
http://go.spigen.life/iljlar




パスポートケース

外側は上質で高級感のあるヴィーガンレザーを、内側は柔らかいファブリック素材を使用した、機能性だけでなくスタイリッシュさも兼ね備えたパスポートケースです。


パスポートだけでなく、クレジットカードやSimカードなど、海外旅行の必需品をまとめて整理できるので、空港での搭乗手続きから、入国手続きまで、効率の良い手続きをサポートします。


RFIDブロック機能もついているので、プライバシーを保護してくれます。



[カラー]


デューン・ベージュ / ネイビー・ブルー /
ブラック





詳細を見る :
http://go.spigen.life/pzvugu




クロスボディバック

高級感のある840Dコーデュラナイロンを採用したクロスボディバッグです。


耐摩耗性に優れ、日常使いからゲーミングデバイスの持ち運びまでしっかり保護します。


小物もガジェットもすっきり収まるだけでなく、カラビナなどをカスタマイズすることも可能なので、スマートに盗難対策ができます。



[カラー]


ブラック





詳細を見る :
http://go.spigen.life/wuint3



スマホポーチ
バレンティヌス

高品質なPUレザーを採用した、日常使いにもフィットするスマホポーチです。


フロントカバーはマグネット式なので、スマホの落下を防ぎます。


カード収納スロットや、ファスナーポケットを搭載しており、カードや小銭、鍵などの小物を入れておくのにぴったりなので、ちょっとしたお出かけ用にもおすすめです。


ストラップ部分は、カラビナ付きで調整ができるので、お出かけシーンに合わせて使い分けができます。



[カラー]


ブラック / グレー / ミリタリー・グリーン






詳細を見る :
http://go.spigen.life/7cpbqj



マグフィット自撮り棒

強力な磁力を搭載し、MagSafeに対応している、自撮り棒です。


重量わずか170gなので、持ち運びに便利なので、必要な時にパッと取り出してサッと撮影ができます。


足の部分は、ダブル補強されており、さらにシリコン素材の滑り止めもついているので、撮影時も安定感があります。


高さの調整もできるので、様々な角度での撮影が可能。


さらに充電式のリモコンで、最大10m離れたところからの遠隔撮影もできます。



[カラー]


ラベンダー






詳細を見る :
http://go.spigen.life/crctzc


Spigenとは ..


　＜シュピゲン＞は2008年に販売を開始して以来、19年の歴史を誇る老舗モバイルアクセサリーブランドです。私たちは、目まぐるしく進化するデバイスに対応するため、常に最先端の技術を研究し、商品を開発を続けています。シュピゲンは、”大切なデバイスをしっかり守る”といった本質を何よりも大切にし、保護力や機能性を徹底的に追及しています。また、デザインとのバランスも大切にしており、デザインもこだわり、デバイスを守ってくれる安心感と美しさを兼ね備えております。シュピゲンでは、妥協せず、丁寧に何度も検品を繰り返し、最高の品質を保つことに努めており、お客様へ安全と安心を約束します。さらに、未来に向けて、環境に配慮した取り組みにも注力しています。再利用が可能なパッケージを採用したり、CO2の削減に努めたりなど、持続可能な社会にするための努力も欠かしません。お客様に「安定のSpigen」という安心感と価値を提供するため、日々進化を続け、現在は日本のみならず、アメリカ、ヨーロッパなど世界60か国以上の国々で愛されるブランドへと成長いたしました。私たちは、これからも、お客様に寄り添い、信頼していただけるブランドへと進化を続けて参ります。


Spigen公式SNS


- X（旧Twitter） : @SpigenJapan https://twitter.com/SpigenJapan


- Instagram : @spigen_jp https://www.instagram.com/spigen_jp


- Facebook : Spigen Japan https://www.facebook.com/SpigenJapan


- YouTube : @spigen_jp https://www.youtube.com/@spigen_jp