【川崎ブレイブサンダース】伊藤良彦ストレングス＆コンディショニングアドバイザー 2026-27シーズン 契約締結のお知らせ

株式会社DeNA川崎ブレイブサンダース

このたび、川崎ブレイブサンダースでは、2026-27シーズンから伊藤良彦ストレングス＆コンディショニングアドバイザーの加入が決定しましたので、お知らせいたします。

伊藤良彦ストレングス＆コンディショニングアドバイザー プロフィール

伊藤ストレングス＆コンディショニングアドバイザーからのコメント

[表: https://prtimes.jp/data/corp/60239/table/75_1_ece74bc499e59482eed302f92a8a98d8.jpg?v=202606150151 ]

サンダースファミリーの皆さま、5シーズンぶりに戻ってまいりました。素晴らしい川崎ブレイブサンダースの一員として再び迎え入れていただいたことを、とても嬉しく思っています！



シーズンを通してブレイブサンダースが躍動し続けられるように、チームのために、選手のために、スタッフのために、そして、世界一のエナジーを与えてくださるサンダースファミリーの皆さまのために、私も小さな身体を頭のてっぺんから足のつま先までフル稼働して、お役に立てるように全力を尽くします！サンダースファミリーの皆さま、どうぞよろしくお願いいたします。