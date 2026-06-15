洗剤を“泡化”し投入する、進化系洗浄機能「泡フルウォッシュ」を搭載　AQUA タテ型全自動洗濯機「VPシリーズ」購入者キャンペーンを開催

アクア株式会社

アクア株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 兼 CEO：杜 鏡国）は、AQUA タテ型全自動洗濯機「VPシリーズ」の対象商品を期間中にお買い上げの上ご応募いただいた全員に、洗剤や柔軟剤を詰め合わせした「衣類ケアオールスターセット」をもれなくプレゼントするキャンペーンを、2026年7月1日（水）から開催いたします。

本キャンペーンでは2026年7月1日（水）～10月31日（土）の間に、AQUA 全自動洗濯機「VPシリーズ」の対象商品をお買い上げされ、キャンペーン期間中に購入レシートのコピーを添えてご郵送、またはWEBサイト内の応募フォームにてアンケートにご回答の上応募いただいた方全員に、「衣類ケアオールスターセット」をプレゼントいたします。 新商品の発売を記念した期間限定キャンペーンです。是非この機会にご活用ください。

【キャンペーン概要】

「AQUA洗剤プレゼントキャンペーン」

●レシート有効期間 2026年7月1日（水）～2026年10月31日（土）ご購入分まで

●応募可能期間 2026年11月30日（月）まで ［当日消印有効］

●キャンペーンサイト https://aqua-has.com/cp/laundry/senzaicp2026/

●対象商品

AQUA 全自動洗濯機「VPシリーズ」（全5機種）

AQW-VP14B (W)(K) / AQW-VP12B (W) / AQW-VP10B (W)(K) / AQW-VP9B (W)/ AQW-VP8B (W)(K)

【VPシリーズ 商品特長】

洗剤が泡で出てくる、進化系洗浄機能「泡フルウォッシュ」を全モデルに搭載。AQUA独自の「泡生成ユニット」から生まれる高濃度の洗剤泡が、繊維の奥まで素早く浸透して汚れを浮かし、 立体水流でパワフルに洗い上げることで、頑固な汚れを芯からしっかりと落とす機能です。

●賞品

「衣類ケアオールスターセット」

●応募方法

2026年10月31日（土）までに対象商品をご購入いただき、店頭の応募封筒に必要事項を記入の上、有効期間内のお買い上げレシートのコピーを同封して郵送で応募。または、WEBサイト内の応募フォームからアンケートに答えて応募することも可能です。

■AQUA のミッション

AQUA が大切にしているのは「創新」（そうしん）の精神。それは、生活をより豊かにする使いやすさ、多機能性、デザイン性、感動と満足が高い製品を生み出し、付加価値を新しく創り続けること。そして、今と未来を幸せにする価値を提供し続けること。

AQUAは社名の由来となった、ミッション「Authentic Question Unique Answer」のもと、本質的な課題をユニークな発想と技術で解決し、「まだ見ぬ新しい価値」をこれからも提供していきます。

■アクア株式会社について

アクア株式会社は、2012年1月、三洋電機の一部事業を継承し設立。

Haierグループの日本法人として、業務用洗濯機や、家庭用の洗濯機、冷蔵庫、掃除機などのAQUAブランド商品、サービスの企画・開発・販売を行っています。

＜キャンペーンお問い合わせ先＞

AQUA 洗剤プレゼントキャンペーン事務局

電話：0120-569-877 ／ Mail：senzaicp2026@aqua-cp.jp

事務局受付期間：2026年7月1日（水）～2027年1月19日（火）

※土日祝日および年末年始＜2026年12月29日（火）～2027年1月4日（月）＞を除く