トグルホールディングス代表 伊藤嘉盛の著書『会話資本主義』、6月17日刊行

トグルホールディングス株式会社

トグルホールディングス株式会社（以下「当社」）は、当社代表取締役CEO 伊藤嘉盛の初の著書となる『会話資本主義 AIが「ことば」をぼくたちの財産にする』が、星海社新書（講談社）より2026年6月17日（水）に刊行されることをお知らせします。

本書の発行日は、当社の創立6周年にあたる本日6月15日（月）で、一部書店では本日より先行して店頭に並びます。本書は、AIが業務や知識のあり方をどう変えるのかを、現場での実装を踏まえてまとめた経営者向けのビジネス書です。

■ 本書のテーマ

「その会話は、資本になる。」毎日の会議・商談・現場の会話には、次の人に渡したい知見や判断が含まれています。しかし従来、その多くは記録されず、検索できず、次に渡せないまま流れて消えていきました。LLMが人の認知のあいだに入り込むことで、これまで形にならなかった会話が、意味と文脈を保ったまま「資本」として蓄積・再利用できる時代に入りました。本書はこの変化を「会話資本主義」と名付け、AIによる業務・知識の再設計が、組織のあり方をどう変えていくのかを論じます。

■ 本書が示す3つの視点- 会話は、流れて消える情報ではなく、記録・分析・再利用できる「資本」である- AIの価値は要約ではなく、会議・商談・現場の会話の文脈を残し、経営判断に戻せる点にある- 建設・不動産の現場ですでに実装されている実践であり、抽象的な未来論ではない

■ 著者からのメッセージ

「仕事の中で流れて消えていく会話、判断、フィードバックを、できるだけ記録してAIと分かち合ったら、何が生まれるのか。会議での一言、Slackで出た意見、商談での反応、ベテランが言葉にせず見抜いていたこと--こうした小さな会話や判断の積み重ねが、実は仕事を前に進めています。すべてをログとして残しAIと分かち合うと、いままで見えなかった仕事の網目が少しずつ見えてくる。『会話資本主義』では、その仮説を書きました」

■ 著者プロフィール

伊藤嘉盛（いとう・よしもり）

トグルホールディングス株式会社 代表取締役CEO。

学生時代の起業と失敗を原点に、事業づくりを続ける。2008年に不動産仲介会社を創業し売却。

2012年にイタンジ株式会社を創業、2018年に売却。2020年にトグルホールディングスを創業し、現在はAIによる業務と知識の再設計を手がける。

東京大学大学院工学系研究科博士課程に在籍し、脳神経科学を研究。

■ 書籍情報

書名： 会話資本主義 AIが「ことば」をぼくたちの財産にする

著者： 伊藤 嘉盛

版元： 星海社新書（講談社）

発売日： 2026年6月17日（水） ※一部書店では6月15日より先行販売

価格： 1,600円（税別）

■ 会社情報

社名： トグルホールディングス株式会社

所在地： 東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー36階

設立： 2020年6月15日

代表者： 代表取締役CEO 伊藤 嘉盛

事業内容： AIプロダクト/AIソリューションの提供、不動産デジタルインフラ事業等

URL： https://toggle.co.jp/