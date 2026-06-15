破損した画像データをきれいに修復「修復 for フォト」6月15日（月）新発売

ソースネクスト株式会社

ソースネクスト株式会社（本社：東京都千代田区三番町3-8 泉館三番町3階 代表取締役社長：松田 憲幸）は、6月15日（月）、弊社サイト上で、画像データ修復ソフト「修復 for フォト」（8,783円・税込、ダウンロード版）を発売いたします。

スマートフォンやデジタルカメラで撮影した写真は、転送中のエラーやパソコンの強制終了、記録メディアの物理的損傷などによって、突然開けなくなることがあります。本製品は、そのような破損した写真ファイルをきれいに修復し、正常に表示できるようにするソフトです。開けない、ぼやける、グレー表示など、さまざまな不具合に対応します。

30年以上の実績を持つStellar社が開発したエンジンを搭載し、JPEGやTIFF、NEFをはじめ、CanonやSony、Fujifilm、Olympus、Kodakなど幅広いメーカーの形式に対応。HDDやSSD、SDカードなど各種メディアに保存された写真の復元ができ、簡単3ステップで修復が完了します。

【 「修復 for フォト」について 】

本製品は、写真ファイルの破損修復に特化したソフトです。グレーに表示される写真や、まったく開けなくなった写真、エラーが表示される写真など、さまざまな症状に対応します。

開発元のStellar Information Technology Pvt. Ltd.は、30年以上の修復技術の実績を持ち、TUV認証を取得した信頼性の高い企業です。同社の製品は、世界190か国以上、200万人以上のユーザーに利用されています（2025年9月時点 Stellar社調べ）。

【 「修復 for フォト」の特長 】

■「高度な修復（アドバンス修復）」機能を搭載

JPEGファイルの破損がひどい場合、このソフトでは、破損したファイルと同じ機器（カメラやスマホなど）で撮影された正常なJPEG画像を「サンプル」として追加するオプションが用意されています。その正常なサンプルファイルのデータ情報を活用することで、重度に破損したファイルを修復します。

■幅広い形式に対応

破損したRAW、MxPEG、ARW、CR3、CR2、CRW、DNG、ERF、HEIC、MRW、NEF、NRW、

ORF、PEF、RAF、SR2、SRF、TIFF、およびRW2ファイルを修復できます。Nikon、Canon、Sony、

Fujifilm、Olympus、Pentaxなど、主要なDSLRブランドのRAWファイルも修復できるため、プロやハイアマチュアの方も安心して利用いただけます。

■複数の写真もまとめて修復可能

同じまたは異なる形式の写真を無制限に、同時に修復できます。何百ものファイルも一度に処理できるため、大量の破損写真を効率的に復元できます。

■使い方は簡単な3ステップ

パソコンに詳しくない方でも安心。わずか3ステップで画像修復が完了します。

1.ファイルを選ぶ

修復したい写真ファイルを選びます。複数のファイルを同時に選択することもできます。

2．「修復」ボタンをクリック

指定したファイルが修復プロセスに入ります。

3.画像の保存

修復された画像をプレビューし、希望の場所に保存します。

■復元保証付き

万一正常に動作しない場合や修復できない場合、ソースネクストが本製品のご購入相当金額を返金いたします。本当に復元できるのか不安がある方でも、安心してご購入いただけます。

製品概要

製品名、価格：「修復 for フォト」（8,783円・税込）

製品内容：データ復元ソフト

開発：Stellar Information Technology Pvt. Ltd.

販売・サポート：ソースネクスト株式会社

製品情報：https://www.sourcenext.com/product/kyushutu/shufuku-photo/

動作環境

・対応OS

Windows： Windows 11/Windows 10（64ビット版

Mac： macOS X 10.11 以上 (64ビット版のみ)

・CPU

Windows： Intel compatible (x64-based processor)

Mac： Intel

・メモリ

Windows: Mac: 最低4GB（8GB以上を推奨）

Mac: 最低2GB（4GB以上を推奨）

・インストール容量

Windows: 250 MBの空き容量（ハードディスク）

Mac: 250 MBの空き容量（ハードディスク）

・その他

-製品登録時にインターネット接続が必要です

-本製品はStellar Information Technology Pvt. Ltd.の「Stellar Repair for Photo」の

一部の機能を変更し、改題したものです

-本製品はすべてのファイルを修復できることを保証するものではありません

-本製品のライセンスは1ライセンスキーにつき、PC1台に1回のインストールが可能です

-PCの初期化や変更、ハードウェアの変更、 OS再インストールは別PCと認識されるため、

新たにライセンスをご購入いただく必要があります

コピーライト表記について

製品の画面掲載などのコピーライト表記は、下記の通りお願いいたします。

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お客様お問い合わせ先

ソースネクスト・カスタマーセンター

ご購入前相談窓口

https://support.sourcenext.com/fa/support/web/form155.html