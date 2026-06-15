AI自動記帳サービス「tofu」、freee会計とのAPI連携およびfreeeアプリストア掲載を開始

株式会社Tofu

株式会社Tofu（本社：東京都渋谷区、代表取締役：サマン・ヘーラト）は、同社が提供するAI自動記帳サービス「tofu（トーフ）」について、フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔）が提供するクラウド会計ソフト「freee会計」とのAPI連携、およびfreeeアプリストアへの掲載を2026年6月15日（月）より開始することをお知らせします。freee会計との連携により、tofu利用時の初期設定がワンクリックで完了するようになります。

■ freee会計との連携で、初期設定と学習が数分で完了！

「tofu」は、領収書・請求書・銀行通帳などの書類をAIが自動で読み取り、仕訳作成までを一気通貫で行うAI自動記帳サービスです。手書き書類や200以上の言語に対応し、記帳業務を最大70%削減します。

今回のAPI連携により、freee会計で使用している勘定科目などの各種マスタ情報や過去の取引データをtofuへ連携できるようになりました。これにより、tofuの初期設定をわずか数分で完了させることが可能になります。

本連携は、freee会計とのAPI連携の第一弾です。今後は、tofuで生成した取引データをAPI経由でfreee会計へ自動連携する機能の開発も予定しており、さらなる業務効率化を支援してまいります。

■ 連携の主な機能

・tofu上にて事業所を作成した際に、freee会計に登録されている各種マスタを

API経由でインポートできます

・freee会計に登録されている取引を取得し、tofuに記帳ルールを学習させることができます

■ freeeアプリストアでの公開開始

2026年6月15日（月）よりfreeeアプリストアにて公開されます。

https://app.secure.freee.co.jp/applications/64875

■ 日本市場への本格展開について

tofuは現在、世界50カ国・250以上の会計事務所・2,500社超のエンドクライアントに導入されているグローバルサービスです。東京を拠点とするエンジニアチームが開発した日本発のサービスとして、2026年7月より日本市場への本格展開を開始予定です。

日本市場参入にあたっては、AI・DX推進で業界をリードする税理士法人ランキング全国31位（週刊東洋経済）のセブンセンス税理士法人（PKFネットワーク加盟）とパートナーシップを締結。インボイス制度・電子帳簿保存法に対応した日本仕様での提供を予定しています。

株式会社Tofu 会社概要

会社名：株式会社Tofu（カブシキカイシャトーフ）

本社所在地：東京都渋谷区恵比寿1-5-9 SG恵比寿ビル2F

代表者：サマン・ヘーラト

資本金：１億円

事業内容：AI自動記帳サービスの開発・提供

グローバル実績：50カ国・250会計事務所・2,500社以上

公式サイト：https://www.gotofu.com/jp

日本語問い合わせ：https://www.gotofu.com/contact

株式会社Tofuは、AI自動記帳サービス「tofu」を開発・提供する東京発のAIテクノロジー企業です。領収書・請求書・銀行通帳をAIが自動で読み取り、仕訳作成まで一気通貫で自動化。手書き書類や200以上の言語に対応し、記帳業務を最大70％削減します。現在、世界50カ国・会計事務所250社・2,500社以上に導入され、セブンセンス税理士法人の監修のもと日本市場にも本格展開を予定しています。

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