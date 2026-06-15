【ＦＣＥ】ロボパットAIが「ITreview The Best Software in Japan」を5年連続受賞、RPAツール部門1位を獲得！

株式会社ＦＣＥ

株式会社ＦＣＥ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：石川淳悦、証券コード：9564）が提供する「ロボパットAI」は、アイティクラウド株式会社（以下：アイティクラウド、本社：東京都港区、代表取締役社長：黒野源太）が主催する「ITreview The Best Software in Japan 2026」において、5年連続で受賞、またRPAツール部門で1位を獲得いたしました。

また、「ITreviewカテゴリーレポート2026 Spring」のRPAツール部門においても、4年連続となる16期連続（対象集計期間：2022 Summer～2026 Spring）で「顧客満足度No.1」を獲得いたしました。 受賞の大きな要因としましてお客様からは特に、「使いやすさ」や「サポート品質」の点で、引き続き高いご評価の声をいただくことができました。

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ITreview The Best Software in Japan 2026とは

ITreviewに集まった1年間のユーザーレビュー評価をもとに、いま、日本企業からの評価が 高くビジネスの最前線で注目を浴びているSaaS‧ソフトウェアやITサービスのTop100を発表する企画です。

・TOP100

https://www.itreview.jp/best-software/2026

・RPAツール部門

https://www.itreview.jp/best-software-categories/2026/system-operation

「ITreview」カテゴリーレポートとは

ITreviewカテゴリーレポートは、各カテゴリーに掲載されているプロダクトを機能やユーザビリティ、価格、導入・実装時の手間のといったビジネスに直結する視点でより詳細に比較・分析できるレポートです。

ロボパットAIは、そのRPAツール部門で最も高い満足度を獲得し「顧客満足度No.1」と評価をいただきました。

https://www.itreview.jp/categories/rpa/reports/2014

ロボパットAIとは

導入企業数は2,100社（2026年6月4日時点）を突破し「企業ユーザーからの評価が高かったIT製品のTop50を発表する「ITreview Best Software in Japan 2023」では、約7,300製品の中から第1位※1（2024年度は約10,000製品中、第2位※2）に、また最も評価されたSaaSを表彰する「BOXIL SaaS AWARD 2025」では、4年連続「BOXIL SaaSセクション」RPA部門1位を受賞するなど、多くの方にご支持いただいています。

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お客様からの評価

多くのお客様から評価をいただき、5年連続で「ITreview The Best Software in Japan」を受賞、またRPAツール部門で1位を獲得いたしました。AI機能を標準搭載したことにより利便性が大幅に向上、今後はさらに業種や企業規模問わず、様々なお客様に活用いただくことが可能となります。引き続きお客様に寄り添い、生産性が向上し続けるサービスを提供してまいります。

お客様からの評価を一部ご紹介いたします。

様々な業種、職種、従業員規模のお客様から高い評価をいただいております。

株式会社ＦＣＥ

設立：2017年4月21日

代表取締役社長：石川淳悦

証券コード：9564

本社：東京都新宿区西新宿二丁目4番1号

事業内容：DX推進事業、教育研修事業、出版事業

URL：https://fce-hd.co.jp

当社は「チャレンジあふれる未来をつくる」というパーパスのもと、人的資本の最大化に貢献することを使命とし、DX推進事業と教育研修事業を展開しています。

【最強のITツール】として約7,300製品中第1位※1（2024年度には約10,000製品中、第2位※2）を獲得した「ロボパットAI（https://fce-pat.co.jp）」、社員教育を一つで完結できる定額制オンライン教育システム「Smart Boarding（https://smartboarding.net）」、世界発行部数5,000万部、国内発行部数270万部の世界的ベストセラー『７つの習慣』の出版（https://fce-publishing.co.jp）、そして企業の生産性を進化させるAIプラットフォーム「AI OMNI AGENT（https://www.fce-aiomniagent.com)」など中小企業から大企業まで、また全国の自治体や教育機関を対象に幅広く事業を展開しています。

※1 ITreview Best Software in Japan2023より

※2 ITreview Best Software in Japan2024より