【ザ・リッツ・カールトン日光】奥日光の涼風と豊かな自然に包まれる、洗練の夏「サマープロモーション 2026」を開催

マリオット・インターナショナル夕暮れの水上散歩

「ザ・リッツ・カールトン日光」（所在地：栃木県日光市中宮祠2482、総支配人：アレクサンダー・ウエストウッド・マックブライド）は、豊かな自然に包まれながら奥日光で過ごす冷涼な夏を、より思い出深いひとときとしていただけるよう、多彩なサマープロモーションを展開いたします。

ザ・ロビーラウンジでは、中禅寺湖を望む優雅な空間のなか、栃木の豊かな実りと夏の訪れを五感で愉しむ「ザ・リッツ・カールトン日光 アフタヌーンティー」を期間限定で7月21日（火）までご提供。地元産の厳選された瑞々しいフルーツや、熟練のシェフが仕立てる繊細なセイボリーが、奥日光ならではの涼やかなティータイムを彩ります。

さらにザ・バーでは、日本の夏の風物詩をモダンに昇華させた「夏期限定かき氷」が7月より登場。奥日光の清らかな天然氷を削り出した極上のかき氷に、厳選された日光ウィスキーを贅沢に合わせて愉しむ、大人に許された至福の涼をお届けします。

また、ザ・リッツ・カールトン日光が贈る夏のアクティビティとして、夏を満喫する多彩なエクスカーションをご用意いたしました。美しく透き通る中禅寺湖の静水面を進む「パドルボード（SUP）」や、清流のせせらぎの中で大自然と対峙する「フライフィッシング」など、熟練のガイドとともに、知的好奇心を満たすダイナミックな夏の冒険へと誘います。

そして、当ホテルの魅力を心ゆくまで堪能できる特別な宿泊プラン「サマージャーニー パッケージ」もご用意いたしました。喧騒を離れたサンクチュアリで、至高の温泉に癒やされ、美食に酔いしれる、記憶に残り続ける夏の旅をお約束いたします。

避暑地として愛され続ける奥日光の眩い緑と、どこまでも澄み渡る夏空に合わせ、厳選された旬の恵みと、この地ならではの特別な体験が響き合う、珠玉のひとときをお愉しみください。

奥日光 シーズナルエクスペリエンスザ・リッツ・カールトン日光 アフタヌーンティー

初夏の爽やかさとやさしい甘み、そして香り豊かな味わいをお楽しみいただける、この季節ならではのラインナップご用意しました。瑞々しい果実やハーブを取り入れた軽やかな一皿から、素材のコクを生かしたデザートまで、新緑の季節にふさわしい、軽やかで奥行きのある味わいをぜひご堪能ください。

【日時】 2026年4月23日（木）～7月21日（火）

12:00～17:00 (L.O. 16:00)

【場所】 ザ・リッツ・カールトン日光 ザ・ロビーラウンジ

【メニュー】 スイーツ6種、セイボリー4種、スコーン2種

【価格】 8,500円

【お問い合わせ】 0288-25-5776（ザ・リッツ・カールトン日光 レストラン予約直通）

Email：rc.nikko.RestaurantReservation@ritzcarlton.com

【オンライン予約】 https://x.gd/y4rBN



＜スイーツ＞6種

・パイナップルとハーブの生春巻き

・ブルーベリーと宮レモンマスカルポーネのムース

・オレンジとはちみつのヴェリーヌ

・板荷茶の水饅頭

・麦茶のマカロン

・胡麻と抹茶のシュークリーム

＜セイボリー＞4種

・平飼い卵鬼怒のフラン

・頂鱒とマンゴーのムース

・キャビア 玉蜀黍といろいろ米のアランチーニ プロシュート

・チリコンカルネのサンドウィッチ

＜スコーン（板荷紅茶・白桃）＞2種

クロテッドクリーム 女峰ジャム カード

「四代目徳次郎天然氷のかき氷」夏季限定 「四代目徳次郎天然氷のかき氷」

日本の夏の風物詩をモダンラグジュアリーへと昇華させた夏期限定「四代目徳次郎天然氷のかき氷」をご用意いたしました。日光の清らかな大自然が育んだ「四代目徳次郎」の天然氷に、クラフトコーラと日光ウイスキーを合わせたビターな大人向けのソース、日光地区農家の牛乳を使用したコクのあるトフィークリーム、そして日光市産ブルーベリーと希少ないちご「女峰」をあらごしにした瑞々しい果肉入りソースの3種を贅沢に重ね合わせ、味わう至高の涼をお届けします。

【日時】 2026年7月1日（水）～7月31日（金）

16:00～23:00（L.O. 22:00）

【場所】 ザ・リッツ・カールトン日光 ザ・バー

【価格】 4,300円(税・サービス料込)

【提供数】 1日限定10食

【オンライン予約】 https://x.gd/0q7JM

奥日光の息吹に浸る、極上の「夏のアクティビティ」（一部）

まばゆい陽光と爽やかな涼風が吹き抜ける奥日光を舞台に、知的好奇心を満たし、心身を解き放つ2つの特別なエクスカーションをご用意いたしました。

【所要時間】 4時間聖地に流れる美しき伝統の系譜「フライフィッシング」

イギリス発祥のフライフィッシング。日本におけるその歴史の幕開けは、明治35年、英国商人トーマス・グラバー氏が奥日光の湯川と湯の湖にカワマスを放流したことに始まります。数多の太公望たちから“聖地”と称され、憧れの的であり続けるこの特別な地で、大自然と対峙する至高のフィッシングエクスペリエンスをご堪能ください。一見敷居が高く思われる本格的なアクティビティですが、本プログラムでは必要な道具をすべてホテルでご用意。熟練の専門ガイドが同行し、丁寧にナビゲートいたしますので、初心者の方でも安心して歴史ある夏のひとときに浸っていただけます。

【所要時間】 2時間水面と溶け合う、至高のフローティング体験「パドルボード（SUP）」

ホテルの目の前にどこまでも美しく広がる、奥日光のシンボル・中禅寺湖。360度を雄大な山々に囲まれた圧倒的なロケーションのなか、自然との完璧な一体感を感じるパドルボードをご体験いただけます。個人で自由な水上散歩を愉しめるSUPボードに加え、ご家族やカップル、ご友人同士で賑やかに乗っていただける全長5メートルの「メガボード」もご用意。澄み切った湖面を進み、涼やかな風を肌に受けながら、大切な方とかけがえのない夏の記憶を紡ぐ、特別なひとときをお届けします。

【宿泊プラン】美しい自然を巡る冒険へ「サマー・ジャーニー パッケージ」

澄みわたる湖と深い森に抱かれた奥日光の夏を心ゆくまで堪能できる、特別な宿泊プラン「サマー・ジャーニー パッケージ」をご用意いたしました。

一日の始まりを彩る滋味あふれる朝食（和食または洋食）をはじめ、中禅寺湖を舞台にした選べるウォーターアクティビティがセットとなり、大自然を満喫する冒険の旅へと誘います。さらに、中禅寺の僧侶による座禅体験や、朝のお散歩など、日光ならではの豊かな文化体験も心ゆくまでお愉しみいただけます。 極上の温泉に癒やされ、美食と冒険に酔いしれる、記憶に残り続ける特別な夏の旅をお約束いたします。

中禅寺湖ビュールーム

【内容】

・ご宿泊

・滞在中のご朝食

・パッケージ内 アクティビティ（※下記よりお一つお選びいただきます。）

- 中禅寺湖パックラフト

- 夕暮れの水上散歩

- サイクルージング（サイクル＆クルーズ）

- SUP エクスペリエンス

- カヤック エクスペリエンス

・日光ガイドブック

・無料アクティビティ

- 朝の座禅体験

- 中禅寺へ朝のお散歩 など

※アクティビティに関しましては、空き状況によりご希望に添えない場合がございます。

【料金】 1室1名様 146,890円～ / 1室2名様 167,280円～

※税金・サービス料・入湯税が含まれています。

※上記は最低料金になります。ご宿泊客室タイプやご宿泊時期により、料金は変動いたします。

【お問合せ】0288-25-5152（ザ・リッツ・カールトン日光 宿泊予約直通 10:00～17:00）

Email：rc.nikko.room.reservation@ritzcarlton.com

【オンライン予約】https://x.gd/BTY7vo

ザ・リッツ・カールトン日光について

風光明媚な中禅寺湖畔に佇み、山岳信仰の御山として崇められてきた男体山を目前に眺める日光国立公園内に開業した栃木県初のラグジュアリーホテルです。奥日光の手つかずの自然と調和し、10のスイートを含む総数94の広々としたゲストルームからは、四季折々の景色を一望できます。栃木県産の個性豊かな 食材を堪能いただく洋食・日本料理レストランに、全国各地のウイスキーを取り揃えたバー、五感を研ぎ澄ます癒しのスパとフィットネススタジオ、そして古くから地域に親しまれてきた湯元温泉の源泉を引く温泉施設をご用意しています。温泉への取り組みは、ザ・リッツ・カールトンブランドとして初の試みとなり、ゲストの皆様には日本らしさにこだわった体験を提供しております。日光はユネスコ世界遺産「日光の社寺」を擁し、豊かな自然、伝統文化、悠久の歴史を刻む街として知られる人気のデスティネーション。日本三名瀑の一つ 「華厳の滝」は、ホテルから徒歩圏内です。知られざる魅力を発見し、自然や文化、スピリチュアリティを体験するアクティビティも、豊富に提供しております。

公式ホームページ： https://www.ritzcarlton.com/jp/nikko

公式Instagram： https://www.instagram.com/ritzcarltonnikko/