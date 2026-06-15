伊坂幸太郎 最新作『さよならジャバウォック』期間限定カバーで「運命的な出会い」を綴った書き下ろしエッセイ公開！　カバー表面は『本なら売るほど』の児島青による漫画デザイン！

株式会社双葉社期間限定カバーは、児島青の漫画 × 伊坂幸太郎書き下ろしエッセイ の両面仕様！

2026年「本屋大賞」にノミネートされ、「思いもよらない結末！」とSNSや書評を中心に話題をさらった伊坂幸太郎氏の最新作『さよならジャバウォック』。本作の期間限定・特別Wカバー版が、6/18（木）より順次、全国の書店店頭に並びます！

カバー表面には、『本なら売るほど』で『このマンガがすごい！2026』オトコ編第１位を獲得した児島青さんによる本作のあらすじ漫画が掲載され、カバー裏面には、伊坂氏本人が自身の「運命的な出会い」を綴った書き下ろしエッセイを収録。

「あの１行には泣かされました」「改めて小説の凄みを感じさせてくれる一作」といった熱い感想が読者から多数寄せられた本作を、この機会にぜひ書店店頭でお手に取ってご覧ください。

そして今回は特別に、カバー裏面に収録されている書き下ろしエッセイの冒頭を公開いたします！

【伊坂幸太郎 書き下ろしエッセイ】

『さよならジャバウォック』が発売された後に起きた出来事

『さよならジャバウォック』が書店に並んだ翌週、カナダに行った。トロント国際作家祭に呼んでもらったのだ。ありがたいことだけれど、旅行が苦手、英語が苦手、だから海外旅行はとても苦手、という僕にはかなりハードルが高く、悩んだものの、デビュー二十五周年の節目にいつもとは違うことを経験するのもいいかもしれない、と決断した。

そこでは、さまざまな出来事があったのだけれど、紙幅が足りないため、終盤で起きたある特別なことについて書くことにする（英語ができないがあまり、飛行機で朝食をもらえなかった、とか、一人でスターバックスで注文しようと緊張しながら店に入ったものの、並んでいる途中で怖くなって帰ってきた、とか恥ずかしい失敗談についてはまたいつかどこかで）。

トロント大学は──

──つづきは、期間限定カバーで読めます！

すでに『さよならジャバウォック』を購入・読了しているファンのみなさまへ

「書き下ろしエッセイは是非読みたいけれど、もう単行本は持っている……」という読者のかたは、もう１冊ご購入いただかなくても大丈夫！

以下の特設サイトにて、本作を読んだ方ならわかる「合言葉」を入力すると、エッセイの全文を無料で読むことができます。本作と合わせてじっくりとお楽しみください。

◆伊坂幸太郎『さよならジャバウォック』特設サイト

本作をお読みになられた方専用

エッセイが全文読めるページは、コチラから↓

（ネタバレが含まれるため、未読の方は十分にご注意ください）

https://fr.futabasha.co.jp/special/sayonara_Jabberwock/