移動できる32インチAndroid搭載の液晶ディスプレイ【 モバイルスマートスクリーン32】を発売

SKT株式会社

mss32w-main

SKT株式会社（本社：大阪府藤井寺市）は、SKTSELECTブランドの新製品として、32インチの大画面タッチディスプレイにAndroid 13を搭載した移動式スマートディスプレイ 【モバイルスマートスクリーン32】を発売いたします。

発売日は2026年6月15日（月）、販売価格は149,800円（税込）です。

【モバイルスマートスクリーン32製品概要】

モバイルスマートスクリーン32は、32インチの大画面ディスプレイをキャスター付きスタンドに搭載し、会議室、教室、店舗、展示会場、受付・待合スペースなど、必要な場所へ移動して利用できるスマートディスプレイです。

mss32w-shopmss32w-presentationmss32w-meetingmss32w-onlinemss32w-school

Android 13を搭載し、Google Playにも対応しているため、Webブラウザ、動画アプリ、オンライン会議アプリ、教育アプリ、業務アプリなどを用途に合わせてインストールできます。PCを接続しなくても単体で利用できるため、導入後すぐに幅広いシーンで活用できます。

大型ディスプレイは、会議資料の共有や授業、店舗での商品案内、展示会での製品紹介などに有効ですが、設置場所が固定されるという課題があります。本製品は、バッテリー内蔵・移動式スタンド・タッチ操作・ノングレアパネルに対応することで、省スペースな場所でも大画面を必要な場所へ持ち運ぶ使い方を可能にしました。

■ 製品の主な特長

32インチ フルHDタッチディスプレイ

1920×1080のフルHD表示に対応した32インチディスプレイを搭載。会議資料、教材、動画、店舗案内、展示会での製品紹介などを少人数で見やすく表示できます。タッチ操作に対応しているため、スマートフォンやタブレットのように直感的に操作できます。

Android 13・Google Play対応

Android 13を搭載し、Google Playからアプリをインストールできます。Webブラウザ、動画配信サービス、オンライン会議アプリ、教育アプリ、業務アプリなど、用途に合わせて柔軟に活用できます。

カメラ・マイク・スピーカー搭載

本体上部にカメラを搭載（取り外し可能）し、マイク・スピーカーにも対応しています。オンライン会議、遠隔授業、オンライン相談、受付案内など、追加機器を用意せずにさまざまな用途で使用できます。

バッテリー内蔵で設置場所を選ばない

10000mAhバッテリーを内蔵。電源コンセントの位置に縛られず、オフィス、店舗、展示会場、待合スペースなどで柔軟に利用できます。

縦横回転・高さ調整対応

利用シーンに合わせて画面の向きや高さを調整できます。横向きで会議資料や動画を表示したり、縦向きで案内表示やデジタルサイネージとして使用したりできます。

■ 活用シーン

mss32w-rotation

・会議室でのプレゼンテーション

・オンライン会議

・学校や学習塾での少人数授業

・アパレル店舗でのコーディネート提案

・展示会ブースでの製品紹介

・受付や待合スペースでの案内表示

・店舗やショールームでの商品紹介

■ 製品仕様

mss32w-high-schoolmss32w-exhibitionmss32w-waitingroommss32w-slideshow

製品名：モバイルスマートスクリーン32

型番：skt-mss32w

ディスプレイ：32インチ静電容量方式タッチディスプレイ

画面比率：16:9

解像度：1920×1080フルHD

OS：Android 13

Google Play：対応

メモリ：8GB

ストレージ：128GB

通信：Wi-Fi / Bluetooth

バッテリー：10000mAh

カメラ：搭載(取り外し可能)

マイク：搭載

スピーカー：搭載

映像端子：HDMI

USB：USB-A×2、USB-C×1（OTG対応）

ディスプレイサイズ：約72cm × 約43cm

本体高さ：約133cm

重量:18kg

【発売日・価格】

発売日：６月15日（月曜日）

価格：149800円（オープン価格）

【製品リンク】

製品紹介：https://sktgroup.co.jp/skt-mss32/

SKTNETSHOP：https://sktnetshop.com/products/skt-mss32w

Amazon.co.jp：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H1N27191

楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/sktn/skt-mss32w/

ヤフーショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/skt/skt-mss32w.html