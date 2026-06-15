伝説のホップ「ソラチエース」の誕生日を祝う「SORACHI BIRTHDAY FEST.2026」9月5日(土)ホテル椿山荘東京にて開催

サッポロホールディングス株式会社

サッポロホールディングス(株)のグループ企業であるサッポロビール(株)は、北海道で生まれ、世界が認めた伝説のホップ「ソラチエース」の誕生42周年(注1)を祝して、リアルイベント「SORACHI BIRTHDAY FEST.2026」をホテル椿山荘東京にて9月5日(土)に開催します。

本イベントはソラチエースだけでつくったビール「サッポロ SORACHI 1984」(以下、SORACHI 1984)を通年発売した2019年に初開催して以来、本年で8回目の開催となります。毎年、SORACHI 1984に関わる多彩なゲストを迎え、その魅力をお届けしています。

当日は、ソラチエースの誕生年にちなんで参加者全員で19時8分4秒に一斉に乾杯し、誕生を祝します。また本年もSORACHI 1984をテーマにした書道の作品披露や音楽パフォーマンス、林家つる子師匠による落語をお披露目します。さらに、和太鼓 破魔と正派若柳流師範による盆踊りパフォーマンスも新しく加わりました。

当社はこれからも個性豊かなビールや様々なイベントを通じてビールの魅力を発信し、「新しいお酒のある豊かな社会と生活」に貢献していきます。

（注1）1984年9月5日にサッポロビール(株)が品種登録。

■イベント概要

1.イベント名

SORACHI BIRTHDAY FEST.2026(ソラチバースデーフェスト2026)×ホテル椿山荘東京「東京八雲～八雲～」 はじまりの余韻を祝う和文化が織りなす1日限定イベント

2.実施日時

2026年9月5日(土)18:30～21:00頃（受付開始は18:00）

3.場所

ホテル椿山荘東京 グランドホール椿

東京都文京区関口2丁目10-8

※受付場所は、バンケット棟3階インフォメーションデスクにてご確認ください。

4.内容

・書家 小杉卓氏によるSORACHI 1984をテーマにした書道作品の披露（ピアニス

ト・吉田朝子氏とのセッションを予定）

・クラリネット＆サックス奏者 辻本美博氏によるSORACHI 1984をテーマにした音

楽パフォーマンス

・落語家林家つる子師匠がSORACHI 1984のために作った落語のお披露目

・和太鼓 破魔と正派若柳流師範による盆踊りパフォーマンス

・ソラチエースの誕生年にちなんで19時8分4秒に参加者全員で乾杯 など

5.参加方法

以下のURLよりご応募下さい。先着順となります。

https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/event/plan/sorachi/

なお、詳細は以下の通り予定しております。

・応募期間：2026年6月15日(月)12時正午～

※先着順で募集人数に達し次第終了。

・会費：14,000円(税込)

・募集人数：250名程度

※20歳以上の方限定のイベントとなります。

※SORACHI 1984 は飲み放題(ウェルカムドリンクとしてSORACHI 1984 の缶をご用意し、2杯目以降は樽生でもご提供します）

※お食事込みとなります。

※会費は事前決済となります。

6.登壇者

１.書家：小杉卓（こすぎ たく）氏

国際基督教大学（ICU）アーツ・サイエンス学科卒業。祖母の書道教室で書をはじめ、これまでに茅島貫堂、鶴見和夫の各氏に師事。2017年から2018年にかけてフランス・パリでの制作活動を経て帰国。現在は鎌倉で「書の教室」を主宰。書を多角的な観点で解釈した作品を制作する中で、音楽家をはじめとするさまざまなアートとコラボレーションを行う。個展やデザイン提供のほか、舞台やイベント・ライブパフォーマンスの企画を幅広く手掛ける。

２.クラリネット＆サックス奏者：辻本美博（つじもと よしひろ）氏

クラリネット＆サックス奏者 辻本美博。"5年で武道館" の未来に突き進むインストバンド「POLYPLUS」リーダー。エンタメジャズバンド「Calmera」メンバー。クラリネットとサックスの二刀流で、映画『Dr.コトー診療所』(参加)、ドラマ『コンフィデンスマンJP』(参加)、サッポロビール『サッポロ SORACHI1984』(担当)、朝日新聞出版『ゲッターズ飯田の五星三心占い2024 / 2025 / 2026』(担当)等、映画・ドラマ・CMの音楽に多数参加・担当。『楽器店大賞2024』にてプレイヤー部門・クラリネット奏者部門にて大賞を受賞。奈良県天理市PR大使、音楽イベントプロデューサーとしても活動中。

３.林家つる子師匠

【プロフィール】

林家つる子/落語家、群馬県高崎市出身、中央大学文学部卒業

～メディア出演～

日本テレビ「真相報道バンキシャ！」コメンテーター

BSフジ「日本一ふつうで美味しい植野食堂」ナレーション

TBSラジオ「～東京042～多摩もりあげ宣言」

2010年月九代林家正蔵に弟子入り。2024年3月落語界で女性初となる抜擢真打昇進を果たす。古典落語の滑稽噺から人情噺、新作落語にも取り組み、新しい挑戦にも意欲的で、古典落語「芝浜」や「子別れ」「紺屋高尾」の登場人物であるおかみさんや花魁を主人公にし、その視点から古典落語を描く挑戦は、NHK総合「目撃！にっぽん」、日本テレビ「NEWS ZERO」、「文藝春秋」等、各種メディアに取り上げられた。

林家つる子公式サイト：https://tsuruko.jp

４.和太鼓 破魔

和太鼓 破魔は、江戸の粋を原点に、日本各地に伝わる伝統曲、祭りの躍動感あふれる演目、そして独自の創作曲を演奏する創作和太鼓集団です。2026年お正月特別番組『バナナマンの早起きせっかくグルメ!!』出演をはじめ、浅田真央さん関連コンテンツや映画『雷桜』への出演、さらにアフリカ・ルワンダでの文化交流を兼ねた単独公演など、国内外で幅広く活動。日本文化の魅力を多くの方々へ発信しております。力強さの中に繊細さと品格を併せ持つ和太鼓の響きで、皆さまの心に残るひとときをお届けいたします。

５.MC：ジャンプ中澤氏

(株）一心動 代表取締役社長。 実演販売士。喋りで人・モノ・サービスを繋げるプロ。

TV通販・ラジオショッピング・イベント・企業セミナー・プレゼン代行など、指名、リピート圧倒的No.1 。全国をアドベンチャーしている。元オクトーバーフェストの司会のお姉さんとしても活躍。

出演：NHK「プロのプロセス」Eテレ「金曜のソロたちへ」日テレ「通販王決定戦」「有吉反省会」TBS「王様のブランチ」テレビ朝日「時効警察」など

HP：https://lit.link/jumpnakazawa

■商品概要

1.商品名

サッポロ SORACHI 1984

2.パッケージ

350ml缶・樽10L

3.中味特長

・ソラチエースならではのヒノキやレモングラスのような香りを独自のドライホッピング製法※で引き出した、軽やかなゴールデンエールタイプのビール。

※通常、仕込工程で添加するホップを発酵工程でも添加する製法。この製法により、ホップの香り成分をよりダイレクトに引き出すことができる。

・爽快さの中にもおいしさの余韻も感じられる、凛とした味わいが特長。

＜参考＞

〇サッポロ SORACHI1984ブランドサイト https://www.sapporobeer.jp/sorachi1984/

〇サッポロ SORACHI1984 ブランドストーリー https://www.youtube.com/watch?v=-Xu1-mVpSA8

【消費者の方からのお問い合わせ先】

サッポロビール（株）お客様センター

TEL 0120-207-800