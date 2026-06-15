【愛媛朝日テレビ】M-1グランプリ2025王者「たくろう」初の冠レギュラー番組が7月5日（日）より放送開始！

吉本興業株式会社

お笑いコンビ「たくろう」（きむらバンド・赤木裕）の冠レギュラー番組『寝耳にたくろう ～僕らは何も知りません！～』が、愛媛朝日テレビにて始動します。

きむらバンドは愛媛県鬼北町生まれ・松山市出身。2020年からはコンビで愛媛朝日テレビの情報番組「なるちか！」のレギュラーを務め、愛媛の視聴者に広く親しまれてきました。そんな彼らが、ホームグラウンドである同局にて、初の凱旋レギュラー番組を満を持してスタートさせます。

番組の最大の仕掛けは、タイトルの通り「出演者であるたくろうには、内容を何も教えない」という点にあります。ロケの内容や場所、目的は現場に到着するまで一切秘密。カメラが回った瞬間に突きつけられる状況へのリアルな困惑と、そこから生まれる即興の切り返しなど、予定調和一切なしの純度100％ドキュメントバラエティとして展開します。予測不能な道中で、愛媛という街の魅力やそこに暮らす人々の温かさを、たくろうの目線を通して再発見していきます。

本人コメント

きむらバンド（右）

夢の冠番組が大好きな地元愛媛で始まりました！

それなのに！ なぜ俺たちは何も知らないのか！ 怖すぎるだろ！！

でも喜びの方が勝っているという複雑なお味のたくろうをお楽しみください！

赤木裕（左）

ずっとお世話になった愛媛で冠番組はとても嬉しいのですが、何されるか全く分からないので恐怖の方が勝ってます。

大失敗もたくさんあると思いますが、大目に見てください。許してください。

『寝耳にたくろう ～僕らは何も知りません！～』概要

【番組名】 寝耳にたくろう ～僕らは何も知りません！～

【出演者】 たくろう

※きむらバンド：愛媛県鬼北町生まれ・松山市出身/赤木裕：滋賀県出身

【放送局】 愛媛朝日テレビ

【放送日】 2026年7月5日（日）スタート

毎週日曜日 17:00～17:30

【配 信】 TVerにて見逃し配信あり

【S N S】 公式X（旧Twitter）： @eat_nemimi

【お問い合わせ先】

愛媛朝日テレビ 編成局編成部 TEL：089-946-9617