【東京グレートベアーズ】近藤蘭丸選手 選手契約継続のお知らせ

株式会社グレートベアーズ

このたび、東京グレートベアーズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：久保田健司）は、近藤蘭丸選手との2026-27シーズン選手契約（継続）が決まりましたので、お知らせいたします。

引き続きご支援・ご声援をよろしくお願いいたします。

■近藤 蘭丸（こんどう・らんまる）選手プロフィール

【ポジション】セッター

【 生年月日 】2003年10月22日（22歳）

【 出 身 】福岡県北九州市

【身長／体重】178cm／70kg

【 利き腕 】右

【 経 歴 】東福岡高校→明治大学→東京グレートベアーズ

【背番号】32

■近藤 蘭丸 選手コメント

日頃より多大なるサポート、そして熱い応援をありがとうございます。

2026-27シーズンも東京グレートベアーズでプレーできることを大変嬉しく思います。

昨シーズンの経験を糧に、さらに成長した姿をお見せできるよう日々努力していきます。チームの目標達成のために全力で戦い、応援してくださるリルベアのみなさんやパートナー各社様と共に、最高の景色を見られるよう頑張りたいと思います。引き続き応援よろしくお願いいたします。

■クラブ運営会社

社名：株式会社グレートベアーズ

所在地：東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー11階

代表者：代表取締役 久保田健司

設立：2022年5月

業種名：プロバレーボールチームの運営、興行、普及活動

ホームページ：https://tokyo-greatbears.com/