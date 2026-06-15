シリーズ累計20万部を突破！ 『最強ギフトで領地経営スローライフ』

株式会社エディア

株式会社エディア（本社:東京都千代田区、代表取締役社長:賀島 義成）の子会社、株式会社一二三書房

（本社:東京都千代田区、代表取締役社長:山崎 篤 以下:一二三書房）は、同社が提供するエンターテインメント小説レーベル『サーガフォレスト』にて発売中の小説および、コミックレーベル” ノヴァコミックス “にて連載発売中の『最強ギフトで領地経営スローライフ』シリーズの紙書籍と電子書籍の累計部数が20万部を突破したことをお知らせいたします。

『最強ギフトで領地経営スローライフ』概要

ロードベルグ伯爵家の長男メルキスは十五歳になり、【根源魔法】という一度でも見た魔法は完全にコピーできる才能＜ギフト＞を授かる。

剣に関連するギフトを授からなかったことに父は激怒し、辺境領地の領主としてメルキスを追放するのだった……。

このことを知り、メルキスの婚約者である第四王女のマリエルは辺境領地に押しかけてくる。そんなマリエルとともに村人たちの悩みを解決するうちに、領地はみるみる発展していき――。

サーガフォレストおよびコミックノヴァの作品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/21592/table/1128_1_dfea84ab5d5f157050c87283e27462e9.jpg?v=202606150151 ]

サーガフォレスト

『最強ギフトで領地経営スローライフ』3巻

ISBN：9784824200747

発売日：2024年01月25日

コミックノヴァ

『最強ギフトで領地経営スローライフ』6巻

ISBN：9784824206763

発売日：2026年05月25日

『最強ギフトで領地経営スローライフ』ラインナップ一覧(https://hifumi.co.jp/?s=%E6%9C%80%E5%BC%B7%E3%82%AE%E3%83%95%E3%83%88%E3%81%A7%E9%A0%98%E5%9C%B0%E7%B5%8C%E5%96%B6)

２０万部突破キャンペーン

『最強ギフトで領地経営スローライフ』シリーズ２０万部突破を記念して、ピッコマ限定でキャンペーンを実施いたします。期間中は、サーガフォレスト刊行のノベル版およびコミックノヴァ刊行のコミック版を、特別価格にてご購入いただけます。対象商品は以下の通りです。

●サーガフォレスト

巻読み：1巻11円、2巻50％OFF、3巻25％OFF

話読み：36話まで無料話増量＋チャージ短縮12時間

●コミックノヴァ

巻読み： 1巻11円、2巻99円、３・４巻50％OFF、５・６巻25％OFF分冊版：12話まで11円

話読み：24話まで無料話増量＋チャージ短縮12時間※価格は税込

期間：6月15日～7月2日まで／話配信キャンペーンは6月15日～7月31日まで

サイトURL：https://piccoma.com/

シリーズをこれから読む方にも、既刊をまとめて楽しみたい方にもおすすめのキャンペーンとなっております。この機会にぜひお楽しみください。

ノベルレーベル紹介

エンターテインメント小説レーベル「サーガフォレスト」「ブレイブ文庫」「一二三文庫」および

「メルティアブックス」の刊行タイトル一覧は下記よりご確認ください。

・「サーガフォレスト」刊行タイトル一覧(https://hifumi.co.jp/saga_forest/)

・「ブレイブ文庫」刊行タイトル一覧(https://hifumi.co.jp/bravenovel/)

・「一二三文庫」刊行タイトル一覧(https://hifumi.co.jp/hifumibunko/)

・「メルティアブックス」刊行タイトル一覧(https://hifumi.co.jp/meltiabooks/)

・その他、一二三書房からの刊行タイトル一覧は公式サイト(https://hifumi.co.jp/)をご確認ください

コミックレーベル紹介

厳選された小説などを元に、厳選されたウェブ小説のコミカライズや、オリジナルコミックの提供を行うWEBコミックスレーベル「コミックポルカ」「コミックノヴァ」「コミックラワーレ」の刊行タイトル一覧については下記よりご確認ください。

・「ポルカコミックス」刊行タイトル一覧(https://hifumi.co.jp/polca/)

・「ノヴァコミックス」刊行タイトル一覧(https://hifumi.co.jp/nova/)

・「ラワーレコミックス」刊行タイトル一覧(https://hifumi.co.jp/lavare/)

・その他、一二三書房からの刊行タイトル一覧は公式サイト(https://hifumi.co.jp/)をご確認ください

※当資料に記載されている社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

※当資料に記載されている発売日については変更となる場合がございます。

※仕様・利用料は予告なしに変更することがあります。掲載画面は実際の表示と異なる場合があります。