【エムディー株式会社】一般には公開されない「商業施設・駅直結物件で開業した歯科クリニックの売上推移」をオンライン録画セミナーで限定公開
エムディー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：伊藤 弘人）は、このたび、歯科医師向けオンライン録画セミナーを限定公開いたします。
商業施設・駅直結物件での開業が気になる歯科医師の皆さまへ
本セミナーは、2026年5月24日（日）に弊社オフィスで開催し、大きな反響をいただいた対面セミナーの録画版です。
弊社が強みとする商業施設内物件・駅直結物件で大きな成功を収めている「まえだ歯科」前田尊臣院長をゲストに迎え、集患・売上推移まで、実体験に基づいてお話しいただきます。
一般には公開されない、クリニック開業後の売上推移を知ることができるので、開業を検討される先生方にとって貴重な内容になります。
■セミナー概要
配信期間：2026年6月15日（月）～2026年6月30日（火）
開催場所：オンライン
参加費：無料（申し込みが必要となります）
対象：開業・分院をお考えの歯科医師
申込方法：下記のURLからお願いいたします。
https://survey.emdi.co.jp/seminar/maeda-dental-recording/
■セミナーのアジェンダ
・エムディーに開業を依頼した経緯に関して
・立地選定と物件選びに関して
・分院開業に関して
・融資に関して
・内装設備に関して
・売上推移等に関して
・集患、マーケティングなどに関して
■登壇ゲスト プロフィール
前田 尊臣 院長
・略歴
国立広島大学 卒業
医療法人慈皓会波多野歯科医院にて管理型研修
医療法人慈皓会波多野歯科医院にて勤務
医療法人慈皓会ファミリー歯科医院にて勤務
医療法人社団颯美会 まえだ歯科 南町田グランベリー医院 開設
（https://www.maeda-dc.com/）
医療法人社団颯美会 まえだ歯科 南町田駅前院 開設
（https://www.maeda-dc-ekimae.com/）
■会社概要
社名： エムディー株式会社
代表者： 代表取締役社長 伊藤 弘人
本社所在地： 〒106-0041 東京都港区麻布台1-3-1 麻布台ヒルズ森JPタワー17F
設立： 2018年10月1日（創業：2003年）
事業内容：
クリニック開業・経営コンサルティング
メディカルモール開発・運営
承継・M＆Aコンサルティング
立地戦略コンサルティング
AIソリューション・プロダクト開発
SaaSプロダクトの企画・開発・運営・販売
URL： https://emdi.co.jp/
本件に関するお問い合わせ先
エムディー株式会社 広報担当
info@emdi.co.jp / TEL: 03-5544-8711