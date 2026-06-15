【エムディー株式会社】一般には公開されない「商業施設・駅直結物件で開業した歯科クリニックの売上推移」をオンライン録画セミナーで限定公開

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エムディー株式会社

エムディー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：伊藤 弘人）は、このたび、歯科医師向けオンライン録画セミナーを限定公開いたします。






商業施設・駅直結物件での開業が気になる歯科医師の皆さまへ



本セミナーは、2026年5月24日（日）に弊社オフィスで開催し、大きな反響をいただいた対面セミナーの録画版です。


弊社が強みとする商業施設内物件・駅直結物件で大きな成功を収めている「まえだ歯科」前田尊臣院長をゲストに迎え、集患・売上推移まで、実体験に基づいてお話しいただきます。


一般には公開されない、クリニック開業後の売上推移を知ることができるので、開業を検討される先生方にとって貴重な内容になります。



■セミナー概要


配信期間：2026年6月15日（月）～2026年6月30日（火）


開催場所：オンライン


参加費：無料（申し込みが必要となります）


対象：開業・分院をお考えの歯科医師


申込方法：下記のURLからお願いいたします。


https://survey.emdi.co.jp/seminar/maeda-dental-recording/



■セミナーのアジェンダ


・エムディーに開業を依頼した経緯に関して


・立地選定と物件選びに関して


・分院開業に関して


・融資に関して


・内装設備に関して


・売上推移等に関して


・集患、マーケティングなどに関して




■登壇ゲスト プロフィール


前田 尊臣 院長




・略歴


国立広島大学 卒業


医療法人慈皓会波多野歯科医院にて管理型研修


医療法人慈皓会波多野歯科医院にて勤務


医療法人慈皓会ファミリー歯科医院にて勤務


医療法人社団颯美会 まえだ歯科 南町田グランベリー医院 開設
（https://www.maeda-dc.com/）


医療法人社団颯美会 まえだ歯科 南町田駅前院 開設
（https://www.maeda-dc-ekimae.com/）




■会社概要


社名： エムディー株式会社


代表者： 代表取締役社長　伊藤 弘人


本社所在地： 〒106-0041　東京都港区麻布台1-3-1 麻布台ヒルズ森JPタワー17F


設立： 2018年10月1日（創業：2003年）


事業内容：


クリニック開業・経営コンサルティング


メディカルモール開発・運営


承継・M＆Aコンサルティング


立地戦略コンサルティング


AIソリューション・プロダクト開発


SaaSプロダクトの企画・開発・運営・販売


URL： https://emdi.co.jp/



本件に関するお問い合わせ先


エムディー株式会社　広報担当


info@emdi.co.jp / TEL: 03-5544-8711