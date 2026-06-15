Steam好評率96％のローグライクFPS『ODDCORE』大型アップデート「不安定な大群」配信開始

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Nexting株式会社


Nexting株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：波光正俊）は、日本国内のマーケティング支援を担当するタイトル『ODDCORE』において、開発元ODDCORP、パブリッシャーScarecrow ArtsおよびKorgi Digitalによる大型アップデート「不安定な大群（0.4）」の配信開始をお知らせいたします。



『ODDCORE』は、90年代FPSを彷彿とさせる高速アクションと、毎回異なるビルド構築を楽しめるローグライク要素を融合したFPS作品です。プレイヤーは制限時間内に押し寄せる敵の大群を撃破しながら、武器やガジェットを強化し、極限の戦場を生き延びます。



今回のアップデートでは、新ボス7体、新エネミー群、新マップ、新楽曲を実装。さらに高難度帯のボスシステム刷新、多数のQoL改善、バランス調整を実施し、『ODDCORE』史上最大級のコンテンツアップデートとなっています。



Steamストアページ：


https://store.steampowered.com/app/2896260/ODDCORE/




「不安定な大群」アップデート概要


本アップデートでは、エネミーおよびボス関連コンテンツを中心に大幅な刷新が行われています。



新ボス7体を追加


新たに以下のボスが登場します。



・ストーンガード


・カップメイス


・ヴォイドデバウラー


・未確認飛行眼球


・メンテナンス・ガイ


・プリンシパル


・ハイブマインド



さらにヴァリアント50以降のボスプールを刷新。高難度帯では複数のボスが同時出現するようになり、これまで以上に熾烈な戦闘が展開されます。



・ヴァリアント50以降：ボス2体出現


・ヴァリアント100以降：ボス3体出現


・終盤ラウンドに複数ボス出現パターン追加





新エネミー群を実装


ファントム、クランプ、カイト、ヴォイドワーム、ハウンド、ハズマットなど、多数の新エネミーが登場。



また、既存エネミーやボスについても大規模なリワークが実施され、戦闘体験が大きく変化しています。






新マップ・新楽曲を追加


世界観を表現する新マップと新楽曲を4種追加。



探索を通じて新たな楽曲を発見できる要素も実装され、『ODDCORE』の世界観をより深く楽しめるようになりました。


大規模なバランス調整とQoL改善


本アップデートでは武器性能や属性システム、敵挙動などにも大幅な調整が実施されています。



主な改善内容は以下の通りです。



・ピストル、SMGを中心とした武器バランス調整


・属性システムの刷新


・凍結・電撃コンボの追加


・UI視認性向上


・カスタムミュージック機能強化


・敵HPバーやインジケーターの改善


・グラフィック設定の拡張


・リーダーボードリセット



ゲームプレイ全体の快適性と戦略性が向上しています。


アップデート記念セール開催中


大型アップデート配信を記念し、『ODDCORE』は現在20％オフセールを実施中です。



また、2026年7月11日には価格改定を予定しています。



※現在の所有者への影響はありません。



『ODDCORE』について



『ODDCORE』は、レトロFPSの攻撃的な爽快感と、ローグライクゲームの高いリプレイ性を融合した高速アクションFPSです。



毎回変化するビルド構築、多彩な武器とガジェット、そして極限のスピード感によって、短時間で濃密な戦闘体験を楽しめます。












作品情報



タイトル： ODDCORE


ジャンル： ローグライクFPS


プラットフォーム： PC（Steam）


プレイ人数： 1人


対応言語： 英語、日本語他


開発： ODDCORP


パブリッシャー： Scarecrow Arts、Korgi Digital


国内マーケティングサポート： Nexting



Steamストアページ：


https://store.steampowered.com/app/2896260/ODDCORE/