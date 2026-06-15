Steam好評率96％のローグライクFPS『ODDCORE』大型アップデート「不安定な大群」配信開始

Nexting株式会社

Nexting株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：波光正俊）は、日本国内のマーケティング支援を担当するタイトル『ODDCORE』において、開発元ODDCORP、パブリッシャーScarecrow ArtsおよびKorgi Digitalによる大型アップデート「不安定な大群（0.4）」の配信開始をお知らせいたします。

『ODDCORE』は、90年代FPSを彷彿とさせる高速アクションと、毎回異なるビルド構築を楽しめるローグライク要素を融合したFPS作品です。プレイヤーは制限時間内に押し寄せる敵の大群を撃破しながら、武器やガジェットを強化し、極限の戦場を生き延びます。

今回のアップデートでは、新ボス7体、新エネミー群、新マップ、新楽曲を実装。さらに高難度帯のボスシステム刷新、多数のQoL改善、バランス調整を実施し、『ODDCORE』史上最大級のコンテンツアップデートとなっています。

Steamストアページ：

https://store.steampowered.com/app/2896260/ODDCORE/

「不安定な大群」アップデート概要

本アップデートでは、エネミーおよびボス関連コンテンツを中心に大幅な刷新が行われています。

新ボス7体を追加

新たに以下のボスが登場します。

・ストーンガード

・カップメイス

・ヴォイドデバウラー

・未確認飛行眼球

・メンテナンス・ガイ

・プリンシパル

・ハイブマインド

さらにヴァリアント50以降のボスプールを刷新。高難度帯では複数のボスが同時出現するようになり、これまで以上に熾烈な戦闘が展開されます。

・ヴァリアント50以降：ボス2体出現

・ヴァリアント100以降：ボス3体出現

・終盤ラウンドに複数ボス出現パターン追加

新エネミー群を実装

ファントム、クランプ、カイト、ヴォイドワーム、ハウンド、ハズマットなど、多数の新エネミーが登場。

また、既存エネミーやボスについても大規模なリワークが実施され、戦闘体験が大きく変化しています。

新マップ・新楽曲を追加

世界観を表現する新マップと新楽曲を4種追加。

探索を通じて新たな楽曲を発見できる要素も実装され、『ODDCORE』の世界観をより深く楽しめるようになりました。

大規模なバランス調整とQoL改善

本アップデートでは武器性能や属性システム、敵挙動などにも大幅な調整が実施されています。

主な改善内容は以下の通りです。

・ピストル、SMGを中心とした武器バランス調整

・属性システムの刷新

・凍結・電撃コンボの追加

・UI視認性向上

・カスタムミュージック機能強化

・敵HPバーやインジケーターの改善

・グラフィック設定の拡張

・リーダーボードリセット

ゲームプレイ全体の快適性と戦略性が向上しています。

アップデート記念セール開催中

大型アップデート配信を記念し、『ODDCORE』は現在20％オフセールを実施中です。

また、2026年7月11日には価格改定を予定しています。

※現在の所有者への影響はありません。

『ODDCORE』について

『ODDCORE』は、レトロFPSの攻撃的な爽快感と、ローグライクゲームの高いリプレイ性を融合した高速アクションFPSです。

毎回変化するビルド構築、多彩な武器とガジェット、そして極限のスピード感によって、短時間で濃密な戦闘体験を楽しめます。

作品情報

タイトル： ODDCORE

ジャンル： ローグライクFPS

プラットフォーム： PC（Steam）

プレイ人数： 1人

対応言語： 英語、日本語他

開発： ODDCORP

パブリッシャー： Scarecrow Arts、Korgi Digital

国内マーケティングサポート： Nexting

Steamストアページ：

https://store.steampowered.com/app/2896260/ODDCORE/