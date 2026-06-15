Steam好評率96％のローグライクFPS『ODDCORE』大型アップデート「不安定な大群」配信開始
Nexting株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：波光正俊）は、日本国内のマーケティング支援を担当するタイトル『ODDCORE』において、開発元ODDCORP、パブリッシャーScarecrow ArtsおよびKorgi Digitalによる大型アップデート「不安定な大群（0.4）」の配信開始をお知らせいたします。
『ODDCORE』は、90年代FPSを彷彿とさせる高速アクションと、毎回異なるビルド構築を楽しめるローグライク要素を融合したFPS作品です。プレイヤーは制限時間内に押し寄せる敵の大群を撃破しながら、武器やガジェットを強化し、極限の戦場を生き延びます。
今回のアップデートでは、新ボス7体、新エネミー群、新マップ、新楽曲を実装。さらに高難度帯のボスシステム刷新、多数のQoL改善、バランス調整を実施し、『ODDCORE』史上最大級のコンテンツアップデートとなっています。
Steamストアページ：
https://store.steampowered.com/app/2896260/ODDCORE/
「不安定な大群」アップデート概要
本アップデートでは、エネミーおよびボス関連コンテンツを中心に大幅な刷新が行われています。
新ボス7体を追加
新たに以下のボスが登場します。
・ストーンガード
・カップメイス
・ヴォイドデバウラー
・未確認飛行眼球
・メンテナンス・ガイ
・プリンシパル
・ハイブマインド
さらにヴァリアント50以降のボスプールを刷新。高難度帯では複数のボスが同時出現するようになり、これまで以上に熾烈な戦闘が展開されます。
・ヴァリアント50以降：ボス2体出現
・ヴァリアント100以降：ボス3体出現
・終盤ラウンドに複数ボス出現パターン追加
新エネミー群を実装
ファントム、クランプ、カイト、ヴォイドワーム、ハウンド、ハズマットなど、多数の新エネミーが登場。
また、既存エネミーやボスについても大規模なリワークが実施され、戦闘体験が大きく変化しています。
新マップ・新楽曲を追加
世界観を表現する新マップと新楽曲を4種追加。
探索を通じて新たな楽曲を発見できる要素も実装され、『ODDCORE』の世界観をより深く楽しめるようになりました。
大規模なバランス調整とQoL改善
本アップデートでは武器性能や属性システム、敵挙動などにも大幅な調整が実施されています。
主な改善内容は以下の通りです。
・ピストル、SMGを中心とした武器バランス調整
・属性システムの刷新
・凍結・電撃コンボの追加
・UI視認性向上
・カスタムミュージック機能強化
・敵HPバーやインジケーターの改善
・グラフィック設定の拡張
・リーダーボードリセット
ゲームプレイ全体の快適性と戦略性が向上しています。
アップデート記念セール開催中
大型アップデート配信を記念し、『ODDCORE』は現在20％オフセールを実施中です。
また、2026年7月11日には価格改定を予定しています。
※現在の所有者への影響はありません。
『ODDCORE』について
『ODDCORE』は、レトロFPSの攻撃的な爽快感と、ローグライクゲームの高いリプレイ性を融合した高速アクションFPSです。
毎回変化するビルド構築、多彩な武器とガジェット、そして極限のスピード感によって、短時間で濃密な戦闘体験を楽しめます。
作品情報
タイトル： ODDCORE
ジャンル： ローグライクFPS
プラットフォーム： PC（Steam）
プレイ人数： 1人
対応言語： 英語、日本語他
開発： ODDCORP
パブリッシャー： Scarecrow Arts、Korgi Digital
国内マーケティングサポート： Nexting
Steamストアページ：
https://store.steampowered.com/app/2896260/ODDCORE/