「アミューズクリエイティブスタジオ」「賢プロダクション」「キングレコード」3社による ≪2026声優アーティスト育成プログラム・セレクション≫開催決定！

株式会社アミューズ

2014年の始動から第6回目を迎える「2026 声優アーティスト育成プログラム・セレクション」の開催が決定しました！本日6月15日（月）より参加者の募集を開始いたします。

また、東京・大阪・福岡の3都市にて、審査を行う採用担当者・プロデューサーなどを講師に招いた模擬オーディション形式のオーディションプレセミナー（説明会）も開催いたします。



第6回となる本オーディションは、株式会社アミューズクリエイティブスタジオ（本社：東京都港区、代表取締役社長：荒木宏幸）、株式会社賢プロダクション（本社：東京都渋谷区、代表取締役：内海賢太郎）、キングレコード株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役会長兼社長：古川公平）の3社が、声優・アーティストという分野で新しい才能に出会えることを目的として実施いたします。2次審査では全国各地にて3社合同面接を行うため、一度に複数の企業と出会える貴重な機会を提供いたします。

本オーディションを通じて、2014年からこれまでアニメやゲーム、音楽など幅広い分野で声優・アーティストとして活躍する富田美憂、前田佳織里、夏吉ゆうこ、大熊和奏をはじめ、各社ともに素晴らしい才能を持った方々と出会うことができました。これから声優に挑戦してみたい方、一度諦めてしまった夢をもう一度叶えたい方など、様々な方にご応募いただければと考えております。

また、オーディション募集期間中には、専門学校ESPエンタテインメント協力の下、東京・大阪・福岡の3都市にてオーディションプレセミナーを開催。審査を行う採用担当者・プロデューサーなどを講師に招き、模擬オーディション形式の内容を予定しております。審査員へ質問ができるプログラムもあり、オーディションへの参加を考えている方には業界や審査について知ることができる貴重な体験になると思いますので、ぜひご参加ください。

合格者は、3社それぞれが選定し、各社への所属・預かり、もしくは各社が実施する育成プログラムを1年間無料で受講することが可能です。声優・アーティストというジャンルで、私たちとともに考え・学び、成長してくれる人材を求めています。興味のある方のご応募をぜひお待ちしております。「2026 声優アーティスト育成プログラム・セレクション」と検索して、特設サイトをチェックしてください！

これまでの合格者コメント

株式会社アミューズクリエイティブスタジオ所属声優・アーティスト

●富田美憂(2014年所属)

第1回に参加させていただきました、富田美憂です。

最近はこのオーディションで事務所に入ってきてくれた後輩たちと一緒にお仕事させていただくことも増え、嬉しい気持ちでいっぱいです。

次はどんな素敵な才能と出会えるのか、、、私もとっても楽しみです！

ぜひ奮ってご参加ください！皆さんの挑戦、お待ちしております！

[Profile]

「2014声優アーティスト育成プログラム・セレクション」にてアミューズ所属。

20歳を迎えた2019年11月に1stシングル「Present Moment」（アニメ「放課後さいころ倶楽部」OP主題歌）でソロアーティストデビュー。主な出演作品としてアニメ「アイカツスターズ！」（虹野ゆめ）、「メイドインアビス」（リコ）、「かぐや様は告らせたい」（伊井野ミコ）、「機動戦士ガンダム 水星の魔女」（チュアチュリー・パンランチ）、「自称悪役令嬢な婚約者の観察記録。」（バーティア・イビル・ノーチェス）ほか多数。

●前田佳織里（2016年所属）

私は2016年の合同オーディションでご縁をいただき、声優人生がスタートしました。

アミューズに入ってから、むしろこんなにいいんですか！？というくらい個性を大切に育ててくださいました。このオーディションは、自分の運命が変わった瞬間だったと思っています！

自分が何をしたいか、どこが個性だと思うのか、気がつける素敵なきっかけになるといいなと思います。現場でお会いできたら嬉しいです！

[Profile]

2017年、アニメ「100%パスカル先生」で声優デビュー。主な出演作にゲーム・アニメ「ウマ娘 プリティーダービー」（ナイスネイチャ）、「ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」（桜坂しずく）、「2.5次元の誘惑」（天乃リリサ）ほか多数。アーティスト活動としては「I'm ready！」ほか3枚のEPをリリース、2025年4月には初のワンマンライブをLINE CUBE SHIBUYAにて開催。

●橘めい（2022年所属）

私は2022年に本オーディションに応募し、アミューズ所属となりました。

当時声優についてもよく分からず、大人の方と喋ることすらほとんど出来なかった私ですが、面接の練習をするうちに自分の知らない一面を見つけたり、「自分には向いていない」と思っていた事を審査で評価していただけたり、自分自身を知るきっかけになりました。

今もまだまだ新人声優として勉強の日々ですが、あの時応募したことを後悔したことは一度もありません！様々なことに挑戦させてもらえる環境がありがたく、毎日幸せです。

このオーディションが多くの方にとって「知らなかった自分」との出会いになることを願っています！

[Profile]

2026年『魔法の姉妹ルルットリリィ』(野々山風&こんぺとリリィ)にてテレビアニメ初主演を務める。主な出演作に、ゲーム『BanG Dream! Our Notes』(須賀蕾叶)、音楽IPプロジェクト『デートウォーズ』(少名毘古那守 兎寝)、『てつりょー！ meet with 鉄道むすめ』(佐多みさき)など。声優のみならず、舞台『光が死んだ夏』、ミュージカル『H12』など幅広く活躍している。

株式会社賢プロダクション所属声優

●夏吉ゆうこ（2016年所属）

オーディションを通して、自分の得意なことは何か、何をしたいのかを見つめ直すことが出来て、後々のお仕事に役立ったと思います！

皆さんと現場でご一緒出来るように私も頑張ります！

[Profile]

主な出演作に「超かぐや姫！（かぐや役）」「ウマ娘 プリティーダービー （シュヴァルグラン役）」「笑顔のたえない職場です。（双見奈々役）」「BEYBLADE X（白星テンカ役）」「くノ一ツバキの胸の内（ツバキ役）」「魔王学院の不適合者（サーシャ役）」「SHOW BY ROCK!! ましゅまいれっしゅ！！（マシマヒメコ）」「アサルトリリィ BOUQUET（白井夢結）」など。

●大熊和奏（2018年所属）

たとえどんな結果になっても、踏み出した第一歩が、未来に影響します！

チャンスは一度きり。

自分を信じてぶつかってみるのも素敵だと思います！一緒に夢を掴みましょう！

[Profile]

埼玉県出身 4月13日生まれ。主な出演作に「ラブライブ！スーパースター!!」（若菜四季役）、ソロプロジェクト「Spileben」

「龍族-The Blazing Dawn-」（スー・チェン役）など。第二十回声優アワード「AiScReam」として歌唱賞受賞（2026）

●木村太飛（2018年所属）

やっちゃえ！の気持ちがとても大切だと思っています。ミスしたって死ぬわけじゃないですし、やっちゃえ！

がんばれーーーーーー！！！！！！！

[Profile]

青森県出身 3月15日生まれ。主な出演作に「カグラバチ」（六平千鉱役）、「陰陽廻天 Re:バース」（業平猛役）、「HUNDRED LINE -最終防衛学園-（ハンドレッドライン）」（澄野拓海役）、「極悪特区」（卍山下エレキ役）、「日本三國」（藤3世役）、「サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと」（グレンダドリー役）など。 第二十回声優アワード 新人声優賞受賞（2026年）

2026 声優アーティスト育成プログラム・セレクション オーディション概要

［公式HP］ https://www.esp.ac.jp/voice_audition/

［応募期間］

2026年6月15日（月）～2026年8月15日（土）23:59まで

［応募資格］

12～25 歳（性別不問）（中学生以上）

※未成年（満18歳未満）の場合、親権者の同意が必要です。

※特定のプロダクション・レコード会社などとの契約をされていない方。

※WEBエントリーフォーム内に保護者同意欄がございます。

［参加費用］

無料

※2次・3次(最終)審査を受験する際の交通・宿泊費は受験者負担とさせていただきます。

［必要書類］

WEBエントリー https://www.esp.ac.jp/voice_audition/form/

応募フォームに必要事項を入力の上、下記のデータを添付してエントリーをしてください。

・プロフィール写真データ：バストアップ、全身、計2枚

・ボイスサンプルデータ：以下の3つから1つを選んでください。

１.フリートーク「自分が自慢できること」（1分程度）

２.規定台詞(1つ)

３.1コーラスの歌唱(アカペラ)

［審査方法・日程］

1次審査：書類（データ）選考

2026年8月15日（土）締切

2次審査：各地域にて3社合同面接

福岡・2026年9月26日（土）

大阪・2026年9月27日（日）

東京・2026年10月3日（土）・4日（日）

3次（最終）審査：実施委員会協力各社にてそれぞれ面接審査

2026年11月中旬から下旬頃

［合格者特典］

各社への所属・預かり、もしくは各社がそれぞれ実施する育成プログラムを1年間 無料受講

※各社ごとに合格者が異なります。

※合格後の条件も各社により異なります。

※複数社に合格の場合、ご本人に参加を希望する1社を選択していただきます。

(意思決定期日がございます)

［参加方法・応募先］

詳細は実行委員会ホームページをご覧ください。

https://www.esp.ac.jp/voice_audition/

プレセミナー概要

［実施日程］

‹大阪会場›

日時：2026年7月11日（土） 14:30～16:30

場所：専門学校ESPエンタテインメント大阪 本館

大阪府大阪市北区豊崎3-21-7

JR大阪駅御堂筋北口より徒歩10分、Osaka Metro御堂筋線中津駅4番出口より徒歩1分

‹福岡会場›

日時：2026年7月12日（日） 13:00～15:00

場所：専門学校ESPエンタテインメント福岡

福岡県福岡市中央区舞鶴3-1-6 地下鉄空港線赤坂駅から徒歩3分

‹東京会場›

日時：2026年7月18日（土） 14:30～16:30

場所：専門学校ESPエンタテインメント東京

東京都新宿区高田馬場3-3-19 高田馬場駅早稲田口より徒歩3分

［内容］

・模擬審査

オーディションにおいて重要な「セリフ」・「歌」のどちらかを実際にオーディションスタッフの前で演じていただきアドバイス等をいたします。

・質疑応答

参加3社の審査員への質疑応答を中心としたトークセミナーです。

［お申込み方法］

下記URLのホームページにアクセスし、専用フォームより必要事項をご記入の上、お申し込みください。

https://www.esp.ac.jp/voice_audition/pre_seminar/

※お申込み多数の場合には抽選となります。

※会場に駐車場・駐輪場はありません、公共交通機関をご利用ください。

［プレセミナーお問い合わせ先］

専門学校ESPエンタテインメント

MAIL： voiceaudition@esp.ac.jp

TEL： 0120-378-607

各社概要

○株式会社アミューズクリエイティブスタジオ

株式会社アミューズクリエイティブスタジオとは、映画、ドラマ、舞台、ミュージカル、声優・アーティストプロデュース、コミック、アニメなど、アミューズグループが培ってきたプロデュース力を活かし、IPの企画開発、運用を軸に幅広いジャンルのエンターテインメントを創作し、グローバルにビジネスを行う新しい形のクリエイティブスタジオです。

https://amuse-creative-studio.jp/

★主な所属声優・アーティスト

麻生かほ里、牧野由依、田野アサミ、富田美憂、前田佳織里、小泉萌香、佐藤日向、礒部花凜、船戸ゆり絵、和泉風花、波多野翔、野中ここな、橘めい、湯浅かなえ 他

〇株式会社賢プロダクション

声優の内海賢二が1984年6月1日に設立。バラエティに富んだ声優が数多く所属し、現在所属人数が約200名。アニメ・吹き替え・ナレーションなど、声に関わる作品のマネジメントを幅広く手がけている。近年はアーティストやタレントとして活動する声優も増えており、時代のニーズに合わせた若手声優の育成にも力を入れている。

http://www.kenproduction.co.jp/

★所属声優・アーティスト

男性：阿部敦、梅田修一朗、小西克幸、佐藤拓也、谷山紀章、畠中祐、林勇 他

女性：逢田梨香子、伊藤静、甲斐田裕子、斎賀みつき、生天目仁美、三浦千幸 他

〇キングレコード株式会社

「ももいろクローバーZ」「≠ME」をはじめとする有名アイドルや人気声優が所属するほか、近年では「ヒプノシスマイク」などのヒットコンテンツを生み出し、J-POPから、演歌、ジャズ、クラシック、アニメに至るまで多くの作品を生み出している創業95年の老舗レコード会社として時代の最前線を走り続けています。キング・アミューズメント・クリエイティブはその中のアニメ・声優の制作部門で、数々の声優が所属しています。

http://king-cr.jp/

★所属声優・アーティスト水樹奈々、堀江由衣、上坂すみれ、水瀬いのり、蒼井翔太、内田雄馬、七海ひろき、愛美、岡咲美保、千葉翔也、前島亜美 他