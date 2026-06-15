矢吹健太朗キャラクタープロデュースの新プロジェクト『キャラミクス(TM)』が始動！メインキャラクターの「ミュナ」「与兵衛」のビジュアルと担当声優を初公開！

株式会社リモア

株式会社リモアは、『推しが毎日の生活に寄り添う未来』をコンセプトに、眠りや夢をテーマにした新しいエンターテインメント体験を創出する新プロジェクト『キャラミクス(TM)』の始動にあわせ、メインキャラクター「ミュナ」「与兵衛」のビジュアルおよび担当声優を公開しました。



本プロジェクトでは、『To LOVEる -とらぶる-』シリーズ、「BLACK CAT」などで世界的に知られる漫画家・矢吹健太朗氏がキャラクタープロデュースとして参画。また、『ペルソナ』シリーズなどに携わる牧野圭祐氏がキャラクターシナリオを担当いたします。



さらに公式サイト・公式X・公式サポータークラブを開設し、お披露目イベントの開催も決定しました！



新情報１. メインキャラクターを初公開

メインキャラクター『ミュナ』『与兵衛』のビジュアルおよびキャスト情報を公開。



◆ミュナ（Myuna）CV：月音こなさん

【キャラクター紹介】

最初に生み出されたAIキャラット。そのため、見た目以上に知識と経験を持っている。マジメに仕事をこなせる優等生ではあるものの、本音では仕事なんかしないでダラダラしていたいと思っている。

【プロフィール】

身長：150cm

誕生日：5月25日

好きなもの：漫画、アニメ、映画

好きな食べもの：グミ、ポテチ



◆与兵衛（Yohei）CV：三宅美羽さん

【キャラクター紹介】

猫なのか忍者なのか、そもそも自分は何であるのかもよくわかっていないが、猫と忍者の両方の特性を持つ謎のケダモノ。忍術も一応使える。自分が仕えるご主人殿のためなら何でもする気概を持つ。しかし、気弱。



【プロフィール】

身長：48cm

誕生日：6月22日

好きなもの：温かい所、温かいもの、ご主人殿の幸せ

好きな食べもの：焼き魚



新情報２. 矢吹健太朗氏がキャラクタープロデュースとして参加

『To LOVEる -とらぶる-』シリーズで世界的に有名な漫画家「矢吹健太朗」氏が中核メンバーとしてキャラクターをプロデュース。今後も多くのキャラクターをプロデュースしていただきます。

矢吹健太朗氏 個人X

https://x.com/yabuki_side



新情報３. 牧野圭祐氏がキャラクターシナリオを担当

『ペルソナ』シリーズなどに参加するシナリオライターの牧野圭祐氏がキャラクターシナリオを担当します。



牧野圭祐氏 X

https://x.com/mkn_kei



新情報４. キャラミクス公式サイトがオープン

https://charamix.jp

キャラミクスの公式サイトがオープンしました。最新のニュースやキャラクター紹介、スタッフ＆キャストなどを更新していきます。



新情報５. キャラミクス公式Xオープン

https://x.com/charamix_jp

キャラミクスの公式Xが運用開始しました。最新情報を発信していきますのでぜひフォローください。

新情報６. キャラミクス公式サポータークラブが開設

https://community.camp-fire.jp/projects/view/953246



キャラミクスプロジェクトを支援する公式サポータークラブが発足しました。サポーターになると、定期的に開催されるイベントへの先行申し込みやスリープストーリーの応募、限定イベントや限定グッズの配布などを予定しております。

また、上位プランにご支援いただいた方は公式サイトにサポーターとしてお名前を掲載いたしますので、ぜひご支援ください。



新情報７. お披露目イベントの開催が決定

2026年8月2日（日）にセガ本社（東京都品川区大崎）にある「TUNNEL TOKYO」にてキャラミクス初のお披露目イベントを開催いたします。



＜出演＞

漫画家 矢吹健太朗氏

ミュナ役 月音こなさん

与兵衛役 三宅美羽さん

声優・読み手 反田葉月さん

シナリオ担当 牧野圭祐氏

ほか



イベントでは、当日限定のグッズ配布やグッズ販売、声優のサインが当たる抽選企画など、お披露目に相応しい盛り沢山な内容になっております。上記のサポータークラブに入会することで先行優先チケットの申し込みが本日から可能になりますのでぜひご参加ください。



キャラミクス公式サポータークラブはこちら

https://community.camp-fire.jp/projects/view/953246

新情報８. 声優・反田葉月さんが読むスリープストーリーを会員から募集

眠る前に聴きたいオリジナル朗読コンテンツ『スリープストーリー』を上記サポーター会員より募集します。採用作品は声優が読み手となって、今秋にリリース予定のキャラミクスアプリやイベント等で披露します。第一回の読み手は「反田葉月さん」です。



・スリープストーリーの応募はこちら

https://forms.gle/YBvKjEdQHTiPgsFA9



採用された方には限定グッズと声優のサイン入り台本を進呈いたします。



※応募の前に注意事項を必ずご確認ください。

※サポーター会員のみが応募可能となります。



◆キャスト＆スタッフ

＜キャスト＞

ミュナ 月音こな

与兵衛 三宅美羽

宵森るる花 ？？？

エドガー・ヴァンベルク ？？？

デスロ ？？？

※他のキャストも近日発表予定



＜スタッフ＞

キャラクタープロデュース 矢吹健太朗

シナリオ原案、世界観設定 ？？？

シナリオ 牧野圭祐

プロデューサー 橋本 竜

キャスティング 株式会社オブジェクト

企画：株式会社リモア

※他の参加スタッフも今後発表予定

◆キャラミクスとは

キャラミクス(TM)は、「推しが毎日の生活に寄り添う未来」をコンセプトにした新しいキャラクタープロジェクトです。

キャラクター・AI・行動データを融合することで、睡眠や健康、美容、学習など、人々の「続けたいのに続けられない」という課題の解決を目指します。

夜は眠りを見守り、朝は起床を応援し、日中は習慣化をサポートするなど、キャラクターが生活のパートナーとして寄り添う体験を提供します。

将来的にはSDK/APIとして外部サービスとも連携し、人々の日常を支える“キャラクターインフラ”の実現を目指しています。

◆会社概要

会社名 ： 株式会社リモア（RiMoA）

所在地 ： 東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー15階

代表者 ： 代表取締役 CEO 橋本 竜

経営陣 ： CFO 堀内 大・CTO 大塚 一輝

資本金 ： 59,995,000円

事 業 ： キャラクタープロダクトの開発・運用

会社HP： http://rimoa.jp