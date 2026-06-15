【リゾートバイトダイブ】大人気イラストレーター”Chocomoo”デザイン限定コラボTシャツをプレゼント！リゾートバイトスタッフさんへの感謝とエールを込めた「夏のリゾートバイト応援企画」スタート

株式会社ダイブ

株式会社ダイブ（東京都新宿区 代表取締役社長：庄子潔、証券コード151A、以下ダイブ）は、全国の観光施設に特化した人材サービスを中心に事業を展開しています。運営するリゾートバイト専門の求人情報サイト「リゾートバイトダイブ」では、リゾートバイト求人数No.1（*1）・口コミ掲載数No.1（*2）のサイトとして、多くのユーザーに利用されています。

この度、リゾートバイトダイブは、国内外から支持を集める大人気イラストレーター”Chocomoo（チョコムー）”とのコラボレーションによる「限定コラボTシャツプレゼントキャンペーン」を開始いたします。

2026年8月から9月にかけてリゾートバイトダイブを通じて就業するスタッフを対象に、ここでしか手に入らないオリジナルコラボTシャツを抽選で50名様にプレゼントいたします。

キャンペーン概要

オーディオブック書籍ラインナップ数No.1（*3）『audiobook.jp』

リゾートバイトダイブで、2026年8月～9月にリゾートバイトをされる方の中から、抽選で50名様に、『Chocomoo×リゾートバイトダイブ オリジナル限定コラボTシャツ』が当たるキャンペーンです。

【対象者】

以下、すべての条件を満たす方が抽選対象となります。

１.申し込みフォームからエントリーいただいた方

２.2026年7月17日（金）時点で、

2026年8月1日～2026年9月30日の期間で50日以上の就業契約がある方

【キャンペーン申し込み期限】

2026年7月17日（金）23:59

▼キャンペーン詳細ページ

https://resortbaito-dive.com/campaigns/chocomooT-campaign

本キャンペーンの背景

リゾートバイトは、全国各地の観光地やリゾート地で働きながら、新しい出会いや経験を得られる働き方として、多くの方に支持されています。一方で、新しい環境へ飛び込むことに不安を感じる方も少なくありません。ダイブでは、そうした一歩を踏み出す方々を応援したいという想いから、本キャンペーンを企画いたしました。

Chocomooとのコラボレーションで制作されたオリジナルデザインには、新たな挑戦を楽しみ、自分らしく前へ進む人々へのエールが込められています。

本キャンペーンを通じて、リゾートバイトでの挑戦や経験が、より特別な思い出となることを目指しています。

Chocomoo / チョコムー

京都出身のイラストレーターで、POPで独創的な作品をモノトーンで描くのが特徴。

日本をはじめ海外のアパレルブランドや企業とのコラボレーションなど、さまざまなアーティストへ作品提供し、国内外でのArt Showにも参加するなど幅広いシーンで活動中。

Instagram：

https://www.instagram.com/yukachocomoo/

リゾートバイトとは

リゾートバイトとは、全国の観光地にあるホテルや旅館、テーマパーク、スキー場などで住み込みで働く仕事です。

勤務期間は3ヶ月程度が一般的で、寮費・水道光熱費が無料のケースも多く、食事付きの求人もあるため、生活コストを抑えながら働けます。

ほとんどの方が未経験からスタートするため、特別なスキルや資格がなくても挑戦できる点も特徴です。



（*1）調査概要：リゾートバイト専門求人サイトにおける市場調査

調査機関：日本マーケティングリサーチ機構

調査期間：2025年10月15日～2025年10月20日

（*2）リゾートバイト施設で就労した方の口コミ掲載数 2026年4月1日時点 自社調べ

【株式会社ダイブ・概要】

会社名 ：株式会社ダイブ

創業 ：2002年3月

代表取締役社長 ：庄子 潔

本社所在地 ：〒160-0022 東京都新宿区新宿2-1-12 PMO新宿御苑前 2F/3F

公式サイト ：https://dive.design/

リゾートバイトダイブ：https://resortbaito-dive.com/

リゾートバイトナビ：https://resortbaito-dive.com/columns

Instagram ：@resortbaitodive(https://www.instagram.com/resortbaitodive/)

TikTok ：@resortbaitodive(http://tiktok.com/@resortbaitodive)

YouTube ：@dive_inc(https://www.youtube.com/@dive_inc)

X（旧：Twitter）：@diveresortbaito(https://x.com/diveresortbaito)

『公式アプリでサクッと登録（60秒）』

公式リゾートバイトアプリ：iOS(https://apps.apple.com/jp/app/%E5%85%AC%E5%BC%8F%E3%83%AA%E3%82%BE%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA-%E7%9F%AD%E6%9C%9F-%E9%AB%98%E6%99%82%E7%B5%A6%E3%81%AE%E4%BD%8F%E3%81%BF%E8%BE%BC%E3%81%BF%E6%B1%82%E4%BA%BA%E3%81%8C%E6%8E%A2%E3%81%9B%E3%82%8B/id6755983805)／Android(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dive.resort_baito_dive_app&pcampaignid=web_share)

ダイブは、日本経済の成長エンジン「観光業」の大課題を解決すべく、事業展開しているベンチャー企業です。

基幹事業である観光施設に特化した人材サービス（リゾートバイト）においては、観光施設の大課題である「人手不足」の解決に寄与しており、年間14,555人の観光従事者を創出。日本人人材と外国人人材あわせて、全国47都道府県の累計5,900施設以上の観光施設と、人材のお取引実績があります。

また、新規事業の地方創生事業では、全国6カ所の非観光地（過疎地・消滅可能性自治体を含む）において、D2Cの観光事業を展開。収益の創出・外貨の獲得はもちろん、地域事業者と連携することでのサステナブルな地域づくりに貢献しております。

その他にも、グランピング施設に特化したWEBメディア「 GLAMPICKS（グランピックス）」の運営をはじめとした宿泊施設に対しての集客支援など、IT領域での事業展開も積極的に行っております。