オープン3日間限定！ 全品半額キャンペーン開催！『らぁめん神戸たろう　姫路市役所前店』6月21日（日）リニューアルオープン！

株式会社チャイナロードジャパン

株式会社チャイナロードジャパン（本社：兵庫県神戸市中央区、代表取締役：藤井栄蔵）は、「らぁめん神戸たろう 姫路駅南店」を「らぁめん神戸たろう 姫路市役所前店」としてリニューアルし、2026年6月21日（日）にオープンいたします。

今回のリニューアルでは、これまで多くのお客様に親しまれてきた味はそのままに、店舗名称を「姫路市役所前店」へ変更するとともに、より快適にお食事をお楽しみいただける店舗として新たなスタートを切ります。

また、オープンを記念して姫路市役所前店限定の「まぜめんたろちゃん」「特製まぜめん」を販売するほか、6月21日（日）から23日（火）までの3日間限定で全品半額セールを実施いたします。約10年ぶりの復活への感謝を込め、地域の皆さまに気軽にお楽しみいただける機会をご用意しました。これからも地域に愛される店舗を目指してまいります。

「らぁめん神戸たろう 姫路市役所前店」リニューアルオープン注目情報！

１.姫路市役所前に10年ぶりに復活！地域で愛される味が帰ってくる

らぁめん神戸たろう 姫路市役所前店が、2026年6月21日（日）にリニューアルオープン。約10年ぶりに姫路市役所前へ復活し、地域の皆さまに親しまれてきた味を再びお届けします。

２.オープン記念！3日間限定で全品半額セールを開催

オープンを記念し、6月21日（日）～23日（火）の3日間限定で全品半額セールを実施。らぁめん神戸たろう自慢のメニューをお得に楽しめる特別な機会をご用意しました。

３. 姫路市役所前店限定「まぜめんシリーズ」が登場

姫路市役所前店限定メニュー「まぜめんたろちゃん」と「特製まぜめん」を販売。らぁめん神戸たろうならではの味わいを活かした新たな一杯として、お客様にお楽しみいただきます。

オープン記念キャンペーン！3日間限定 全品半額セール開催

オープンを記念し、2026年6月21日（日）から23日（火）までの3日間限定で全品半額セールを開催いたします。らぁめん神戸たろう自慢のラーメンはもちろん、サイドメニューやセットメニューも対象となります。約10年ぶりの復活への感謝を込めて、地域の皆さまにお得にお楽しみいただける特別なキャンペーンをご用意しました。

【期間】2026年6月21日（日）～23日（火）

【内容】店内飲食メニュー全品半額

姫路市役所前店限定「まぜめんシリーズ」が登場！

姫路市役所前店限定メニュー「まぜめんたろちゃん」と「特製まぜめん」を販売！「まぜめん」のために開発した専用のもちもち麺を使用し、甘めの醤油だれをベースにした食べやすい味わいが特徴です。さらに、自家製キムチダレを使用した特製キムチドレッシングを合わせることで、大根や人参の食感がアクセントとなり、最後まで飽きずにお楽しみいただけます。

「まぜめんたろちゃん」は、しっとりと仕上げた大判チャーシューを豪快にトッピングした食べ応えのある一杯。一方の「特製まぜめん」は、まぜめん本来の味わいをシンプルに楽しめる一杯です。味が濃すぎず幅広い年代の方に親しみやすい仕上がりとなっており、お好みでトッピングを追加することで、自分だけの一杯にカスタマイズできるのも魅力です。

「まぜめんたろちゃん」1,100円、「特製まぜめん」780円

創業38年の歴史を支える二大看板ラーメン

らぁめん神戸たろうを代表する一杯「たろちゃんラーメン」 1,150円

らぁめん神戸たろうを代表する看板商品。濃厚でありながら食べやすい豚骨スープに、自家製キムチ、半熟味玉、チャーシュー、海苔などの人気トッピングを合わせた満足感のある一杯です。神戸たろうならではの味わいを存分に楽しめるメニューとして、多くのお客様に親しまれています。

長年愛され続ける名物ラーメン「トマトラーメン」930円

トマトの旨みと程よい酸味を活かしたスープが特徴で、ラーメンでありながらイタリアンのような味わいを楽しめる一杯です。さっぱりとした後味ながらもしっかりとしたコクがあり、トマトの風味とスープの旨みが調和した、らぁめん神戸たろうならではの人気メニューです。

チャーハン、から揚げなどサイドメニューも充実！

全店でわずか2店舗のみの提供「チャーハン」600円 ※半チャーハン490円

香ばしく仕上げた自慢のチャーハンで、ラーメンとの相性も良く、単品でも人気を集めるメニューとなっています。らぁめん神戸たろう全店舗の中でも、チャーハンを提供しているのは姫路市役所前店と「はなれ」（神戸市灘区）のみ。限られた店舗でしか味わえない人気メニューです。

外カリッ！中じゅわ！「たろうの塩から揚げ」大：660円、小：390円）

外はサクッと香ばしく、中はジューシーに仕上げた塩から揚げ。大ぶりな鶏肉を使用し、一口ごとにしっかりとした食べ応えを感じられる一品です。

創業以来愛される らぁめん神戸たろう の名物

食べ放題の自家製キムチ

らぁめん神戸たろう創業以来の名物メニュー。全店舗で食べ放題として提供している自家製キムチは、多くのお客様から支持される人気商品です。ラーメンのお供としてはもちろん、そのままでも箸が止まらない、神戸たろうを代表する味のひとつです。（無料）

社長コメント「約10年ぶりの復活に込めた想い」

このたび、「らぁめん神戸たろう 姫路市役所前店」を約10年ぶりにオープンできることを大変嬉しく思います。「らぁめん神戸たろう」は今年で創業38年を迎えます。これまで多くのお客様に支えられながら営業を続けてまいりました。近年はコロナ禍の影響もあり、一時休業している店舗もありましたが、以前から「姫路でもう一店舗展開してほしい」といったお声を数多くいただいておりました。特に姫路中地店には多くのお客様にご来店いただいており、そのご期待にお応えしたいという想いから、今回のオープンを決定いたしました。

約10年ぶりに復活する姫路市役所前店でも、創業以来大切にしてきた味とおもてなしの心を変えることなく、地域の皆さまに愛される店舗を目指してまいります。ぜひお気軽にお立ち寄りいただければ幸いです。

店舗概要

・店舗名

らぁめん神戸たろう 姫路市役所前店

・オープン日

2026年6月21日（日）

・所在地

兵庫県姫路市飾磨区三宅1-149

・営業時間

11:00～21:00

・定休日

なし

・座席数

カウンター16席

テーブル20席（2名席×2卓、4名席×2卓、6名席×2卓）

・駐車場

なし

会社概要

・会社名

株式会社チャイナロードジャパン

・所在地

〒650-0005 兵庫県神戸市中央区再度筋町6-10

・代表者

代表取締役 藤井栄蔵

・設立

1989年7月

・事業内容

「ラーメンたろう」17店舗、「ショコラリパブリック」5店舗を展開するほか、グループ企業にて餃子専門店、ショットバー、カフェの運営、キムチ・麺・餃子の製造販売を行う。