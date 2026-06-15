株式会社RePlayce、愛知県主催「AICHI STARTUP SCHOOL」の企画・運営を受託

株式会社RePlayce（リプレイス）

中高生向けキャリア探究サービスを展開する株式会社RePlayce（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：山本 将裕）は、愛知県より小中高生起業家精神育成プログラム「AICHI STARTUP SCHOOL」の企画・運営業務を受託いたしました。

「AICHI STARTUP SCHOOL」は、これからのAI時代に活躍するすべての小中高生を対象とした実践型教育プログラムです。

RePlayceが、キャリア探究オンラインスクール「TANQ BASE」や、通信制高校サポート校「HR高等学院」の運営において培ってきた、学生の主体性と挑戦心を惹き出す先進的な教育アセットと独自の学びの設計ノウハウを生かし、本プログラムの企画・運営を行います。これに伴い、本プログラムの参加学生の募集を開始いたします。

本取り組みの背景

テクノロジーの急速な進化やAIの台頭など、現代社会は予測困難な変革期を迎えています 。これからの時代を生き抜く若者には、既存の知識を詰め込む量ではなく、身の回りの課題を自ら見つけ、他者と協働しながら新しい価値を生み出す「アントレプレナーシップ（起業家精神）」と「非認知能力」の習得が急務となっています 。政府が推進する「スタートアップ育成5か年計画」においても、小中高生等に対するアントレプレナーシップ教育の機運を高めることが掲げられています。

愛知県においても、独自のスタートアップ・エコシステムの形成を推進する「Aichi-Startup戦略」に基づき、次世代への起業家精神育成の機会提供に力を入れています 。しかし、社会全体において実社会のリアルな課題や実践的なテクノロジー実装に至るまで経験が大きく不足しているという構造的な課題があります 。

そこで本プログラムでは、RePlayceが独自のスクール運営を通じて磨き上げてきた「能動的な学びの設計ノウハウ」を自治体向けプログラムとして最適化して展開します 。学生たちが単なるアイデア出しにとどまらず、自らの興味や困りごとを出発点に、仲間と共にアイデアを「形にする」プロセスを設計。正解のない状況下でも自ら判断して最後までやり切る力と、自らの未来を切り拓くオーナーシップを育むことを目的としています 。

取り組みの概要

本プログラムは、年齢や成長段階に合わせた3つのプログラム層（小・中学生編、高校生基礎編、高校生応用編）で構成されており、さらに起業家と直接触れ合えるイベントをシームレスに組み合わせています 。

特別プログラム・イベント

- 【小・中学生プログラム】開催日時：小学生：7/21(火)、7/24(金)、9/19(土)、10/3(土)中学生：7/22(水)、7/23(木)、9/26(土)、10/11(日)、10/24(土)対象：愛知県内在住・在学の小学4～6年生、中学1～3年生主な内容：身近な困りごとや「なんで？」という気づきから課題を発見し、仲間と解決アイデアを考えて発表までを体験するワークショップ- 【高校生プログラム 基礎編】開催日時：8月28日(金)・29日(土)、10月10日(土)対象：愛知県内在住・在学の高校生主な内容：2日間で社会課題を事業アイデアに変えるワークショップを行い、考えた事業案をまとめてピッチに挑戦- 【高校生プログラム 応用編】開催日時： 2026年秋冬開催予定対象：愛知県内在住・在学の高校生主な内容：顧客課題や提供価値を論理的に整理して事業案を磨き上げ、最終ピッチにて社会に向けてアイデアを発表- 【事前オンラインイベント】開催日時：6/20(土) 10:00～11:00対象：愛知県内在住の小学4～6年生、中学1～3年生、＋保護者主な内容：小学生・中学生向けプログラムの説明に加え、実際の起業家による講演を実施。『起業って何？』『どんなことをやるの？』を親子で気軽に知ることができるオンラインイベント。- 【学生交流イベント】開催日時：8/29(土)・10/10(土)対象：小中学生プログラム参加者・保護者主な内容：日本最大級のオープンイノベーション拠点「STATION Ai」の見学や、高校生たちのリアルな挑戦に触れるミニワークショップを通じて、「アイデアを形にする面白さ」を体感※参加費はすべて無料です（各プログラムへの個別申込が必要です）最新情報や詳細な会場・申込方法は、公式ウェブサイトをご確認ください 。

「AICHI STARTUP SCHOOL」公式ウェブサイト：https://ass.pref.aichi.jp

「AICHI STARTUP SCHOOL」の特徴

本プログラムの最大の特徴は、RePlayceが「TANQ BASE」や「HR高等学院」の学校運営において培ってきた、学生の主体性と挑戦心を惹き出す「実践的な学びの設計・運営ノウハウ」が凝縮されている点にあります。

当社が運営する「HR高等学院」は、「高卒資格に必要な単位取得が可能な学びの基盤」という安心感の上に、「社会に開かれた実践的な学びを提供するプログレッシブスクール」としての機能を持っています。この先進的な教育思想を本プログラムにも完全実装し、知識習得を主軸とした従来の教育とは異なり、前提知識のない初学者であっても「夢中になりながら」生成AIやITツールを使いこなし、自らの手でプロトタイプ(試作品)として形にするプロセスを実現しました。

学生は実在する企業のリアルな課題解決に挑む中で、実社会に直結するロジカルシンキングなどの社会人基礎力を習得し、プロから本気のフィードバックを得ることで、大きな成功体験と自己効力感を育みます。同時に参画企業や地域社会にとっても、デジタルネイティブ世代ならではの柔軟で斬新なインサイトを実際の事業開発のヒントとして獲得できるという、双方に高い価値を提供する仕組みとなっています。

今後の展望

RePlayceは、本プログラムの運営を通じて、愛知県における次世代AI人材およびアントレプレナー育成のエコシステム構築に貢献してまいります。今後は、本事業で得られた実践知や教育効果のデータを活用し、さらなる教育コンテンツのアップデートを図るとともに、全国の地方自治体や教育機関との産官学連携を加速させます。すべての中高生が地域や環境の格差なく、最先端テクノロジーを武器に自らの「好き」を起点に社会と繋がり、能動的に未来を切り拓いていける持続可能な教育モデルの全国展開を推進してまいります。

株式会社RePlayce

中高校生向けキャリア探究サービス「はたらく部」を株式会社NTTドコモからスピンアウトし、2024年4月創立。2025年にはHR高等学院を開校し、若い世代の探究心に火をつけ、「今の教育のあり方をアップデートする」をミッションに、子どもたちの自己実現、今後の日本社会を支える人材育成の事業に取り組む。はたらく部を2025年12月にリブランディングし、「TANQ BASE」として再始動。

本社 ：東京都渋谷区

代表取締役CEO：山本 将裕

事業内容 ：中高生向けキャリア探究オンラインスクール「TANQ BASE」運営、通信制高校サポート校 HR高等学院の運営、探究教材開発、社会人講師派遣、オンラインスクール事業運営等

ミッション ：「今の教育のあり方をアップデートする」

公式サイト ：https://replayce.co.jp

・2025年春開校 新たな形の通信制サポート校：https://hr-highschool.com

・中高生向けキャリア探究オンラインスクール「TANQ BASE」：https://tanqbase.com

※2025年12月より「はたらく部」はサービスリブランディングして「TANQ BASE」として再始動しました。