若鶴酒造「サンフランシスコ・ワールド・スピリッツ・コンペティション2026」で最高金賞を2商品受賞

若鶴酒造株式会社

若鶴酒造株式会社（本社：富山県砺波市、代表取締役社長：稲垣貴彦）は、世界有数の酒類品評会である「サンフランシスコ・ワールド・スピリッツ・コンペティション2026（San Francisco World Spirits Competition：SFWSC）」において、当社のウイスキー2商品が最高賞である最高金賞を受賞したことをお知らせいたします。

シングルモルト三郎丸VI THE LOVERS カスクストレングスは、

TWSC2026（東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション）で最高金賞、WWA2026（ワールドウイスキーアワード）では金賞を獲得している。

それに続いて、アメリカのアワードでも受賞しました。

また、金賞を含め計5商品が金賞以上を受賞し、三郎丸蒸留所が生み出す個性豊かなウイスキーの品質が国際的に高く評価されました。

受賞結果

最高金賞（Double Gold）

・三郎丸Ｖ THE HIEROPHANT カスクストレングス

・シングルカスク 三国志8 REMAKEシリーズ 諸葛亮 #210153

金賞（Gold）

・三郎丸VI THE LOVERS

・三郎丸Ｖ THE HIEROPHANT

・SAB.OCEAN BLUE 1ST BATCH

【SFWSC2026 最高金賞 受賞】

商品名：シングルモルト「三郎丸Ｖ THE HIEROPHANTカスクストレングス」

容量：700ml

原材料：モルト（ヘビリーピーテッド）

アルコール度数：60度

蒸留年：2021年

希望小売価格：20,900円（税込）

※国内は完売済

【SFWSC2026 最高金賞 受賞】

商品名：シングルカスク 三国志8 REMAKEシリーズ 諸葛亮 #210153

容量：700ml

原材料：オロロソ スパニッシュオークバット

アルコール度数：59度

蒸留年：2021年

希望小売価格：29,700円（税込）

※国内は完売済

【SFWSC2026 金賞 受賞】（左から）

・シングルモルト「三郎丸VI THE LOVERS」

アルコール分：48度 容量：700ml 希望小売価格：16,500円（税込）

・シングルモルト「三郎丸Ｖ THE HIEROPHANT」

アルコール分：48度 容量：700ml 希望小売価格：15,400円（税込）

・SAB.OCEAN BLUE 1ST BATCH

アルコール分：48度 容量：700ml 希望小売価格：9,900円（税込）

世界的な品評会で高評価を獲得

サンフランシスコ・ワールド・スピリッツ・コンペティション（SFWSC）は、世界中から数千点のスピリッツが出品される世界有数の酒類品評会です。審査は業界を代表する専門家によるブラインドテイスティングで行われ、最高金賞はすべての審査員が金賞評価を与えた製品のみに授与される最高評価の一つです。

今回最高金賞を受賞した「三郎丸Ｖ THE HIEROPHANTカスクストレングス 」と「シングルカスク 三国志8 REMAKEシリーズ 諸葛亮 #210153」は、ともに98点という極めて高い評価を獲得しました。また、タロットカードシリーズおよびサブシリーズも金賞を受賞し、若鶴酒造のウイスキーづくりが世界の舞台で高く評価される結果となりました。

三郎丸蒸留所

三郎丸蒸留所は富山県砺波市三郎丸の地に在る、北陸最古のウイスキー蒸留所です。母体となる若鶴酒造の創業は1862(文久2)年。その後、1952年にウイスキーの製造を開始して以来、70年以上にわたり「スモーキーなウイスキー」にこだわって作り続けてきました。5代目 現社長・稲垣貴彦が2017年に蒸留所大規模改修を行い、新たなスタートを切った三郎丸蒸留所は、「The Ultimate Peat (ピートを極める)」をコンセプトに掲げ、さまざまなイノベーションに挑戦し続けています。2019年には地元、富山県高岡市の伝統産業である高岡銅器の技術を活かした世界初の鋳造製蒸留器「ZEMON（ゼモン）」を発明。地場木材のミズナラを樽に使用するなど、富山でしかつくれないウイスキーをつくり、世界へ届けることを使命としています。