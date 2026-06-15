７月９日、六本木ヒルズアリーナで国内外のトップバーテンダーのカクテルを楽しめる 「WORLD CLASS COCKTAIL FESTIVAL」開催

ディアジオ ジャパン株式会社

世界180以上の国々で酒類ブランドを展開する英国大手酒造企業のディアジオ社の完全子会社ディアジオ ジャパン株式会社（本社：東京都港区、以下ディアジオ ジャパン）は、国内外のトップバーテンダーが提供するカクテルをDJの音楽やフードとともに体験できる屋外イベント「WORLD CLASS COCKTAIL FESTIVAL」を2026年7月9日（木）に六本木ヒルズアリーナにて開催します。同日には、今年で17回目となる「WORLD CLASS」の日本決勝大会「DIAGEO WORLD CLASS 2026 Japan Final」を、初めて一般公開で実施します。さらに、公式YouTubeチャンネルにてスペシャル動画『WORLD CLASS JOURNEY- 日本から世界へ挑む、バーテンダーの軌跡 -』を公開しました。

「WORLD CLASS」 歴代王者のカクテルを堪能できる 「WORLD CLASS COCKTAIL FESTIVAL」

本イベントは、同会場で行われる世界最大級のバーテンダーコンペティション日本決勝大会「DIAGEO WORLD CLASS 2026 Japan Final」に合わせて開催されます。昨年の「WORLD CLASS」世界チャンピオンであるフェリーチェ・カパッソ（Felice Capasso）氏をはじめとする国内外のトップバーテンダーが集結し、会場でオリジナルカクテルを提供。来場者はDJの音楽やフードとともに、世界レベルのカクテル体験をお楽しみいただけます。

■WORLD CLASS COCKTAIL FESTIVAL概要

日時：2026年7月9日（木）12:00～20:00

会場：六本木ヒルズアリーナ（東京都港区六本木6-10-1）

入場料：入場無料

カクテル・フードチケット（会場販売のみ）：

500円チケット 6枚セット 3,000円（税込）

500円チケット 12枚セット 5,000円（税込）

■WORLD CLASS COCKTAIL FESTIVALカクテル提供スケジュール

WORLD CLASSの歴代チャンピオンたちによるスペシャルカクテルを時間限定でお楽しみいただけます。

※スタンダードカクテルは、イベント開催中（12:00～20:00）常時提供いたします。

【13:00～15:00】

- Don Julio Truck：ドン・フリオ ブランコ カクテル by 2023年日本チャンピオン 野里 史昭 氏

- Whisky Truck：タリスカー カクテル by 2012年日本チャンピオン 吉田 茂樹 氏

- Tanqueray No. TEN Truck：タンカレー ナンバーテン カクテル by 2012年日本チャンピオン 吉田 茂樹 氏

【15:00～17:00】

- Don Julio Truck：ドン・フリオ ブランコ カクテル by 2025年日本チャンピオン 岸田 茉利奈 氏

- Whisky Truck： シングルトン カクテル by 2024年日本チャンピオン 石岡 雅人 氏

- Tanqueray No. TEN Truck：タンカレー ナンバーテン カクテル by 2016年日本チャンピオン 藤井 隆 氏

【18:00～20:00】

- Don Julio Truck：ドン・フリオ レポサド カクテル by 2015年世界チャンピオン 金子 道人 氏

- Whisky Truck：ジョニーウォーカー ゴールドラベル リザーブ カクテル by 2011年世界チャンピオン 大竹 学 氏

- Tanqueray No. TEN Truck：タンカレー ナンバーテン カクテル by 2025年世界チャンピオン フェリーチェ・カパッソ 氏

■参加バーテンダー（一部抜粋）

「DIAGEO WORLD CLASS 2025」 世界チャンピオン フェリーチェ・カパッソ（Felice Capasso）

ノルウェー・オスロを拠点に活動するバーテンダー。2025年トロントで開催された「DIAGEO WORLD CLASS 2025」でグローバルチャンピオンに輝き、講義や自身の活動を通じてスピリッツ文化と専門教育の発展に寄与している。

「DIAGEO WORLD CLASS 2025」 日本チャンピオン 岸田 茉利奈

東京エディション虎ノ門「Gold Bar at EDITION」所属。2025年大阪で開催された「DIAGEO WORLD CLASS 2025 Japan Final」にて史上最年少優勝を果たし、世界大会へ日本代表として出場。

■フード

会場には、多彩なフードトラックが出店し、イベントをさらに盛り上げます。キューバサンドやタコス、ブリトーなどの本格メキシカンフードをはじめ、ピザやピッツァドッグ、フィッシュ＆チップス、フライドポテトなど、幅広いグルメをお楽しみいただけます。

世界大会への切符をかけた日本代表決定戦「DIAGEO WORLD CLASS 2026 Japan Final」

本大会は、今年で17回目を迎える世界最高峰のバーテンダーコンペティション「WORLD CLASS」の日本決勝です。

国内トップレベルのバーテンダー10名が集結し、2026年10月18日～10月23日にスコットランド・エディンバラで開催される、名実ともに世界最大級*のスケールを誇る「DIAGEO WORLD CLASS 2026」への出場権をかけて競い合います。会場では、カクテルフェスティバルを楽しみながら、日本代表を懸けた大会の熱気を堪能いただけます。

*ディアジオ社調べ

2026 Finalists（敬称略・50音順）：

上口 健斗 -夜香木-

川合 信護 -BAR chord-

杵築 拓美 -CITADEL-

小林 優也 -memento mori-

島 直右 -Cocktail Bar Hedonist-

鈴木 新 -晴夜-

Shrestha Ramesh -VIRTU Fourseasons Hotel Tokyo at Otemachi-

長尾 和明 -Bar LIBRE-

中島 悠輔 -花伝-

増田 光汰 -京王プラザホテル メインバーブリアン-

主催：ディアジオ ジャパン株式会社

後援（順不同）：一般財団法人 カクテル文化振興会、一般社団法人 日本バーテンダー協会〈N.B.A.〉、一般社団法人日本ホテルバーメンズ協会〈H.B.A.〉、特定非営利活動法人 プロフェッショナル・バーテンダーズ機構〈P.B.O.

協力：MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社、キリンビール株式会社

氷提供：クラモト氷業

公式URL：https://www.wcjapan.jp/

スペシャル動画『WORLD CLASS JOURNEY- 日本から世界へ挑む、バーテンダーの軌跡 -』を公開

本イベント開催を記念し、世界を目指すトップバーテンダーたちの挑戦と成長の軌跡に迫るYouTube番組『WORLD CLASS JOURNEY - 日本から世界へ挑む、バーテンダーの軌跡 -』を、WORLD CLASS公式YouTubeチャンネルにて開始します。本シリーズでは、WORLD CLASSに挑むバーテンダーたちのストーリーを通じて、バーテンダーという仕事の魅力や、世界最高峰の舞台を目指す挑戦の軌跡を紹介していきます。

その第一弾として、昨年の日本大会で史上最年少優勝を果たした岸田茉利奈さんにフォーカスしたエピソードを公開。動画では、アジア最高峰のバーアワード「Asia's 50 Best Bars」に3年連続で選出されたGold Bar at EDITIONを舞台に、岸田さんが華麗なバーテンディングを披露。また、WORLD CLASSへの挑戦をともにしたカクテルを実際に作りながら、その魅力を紹介しています。さらに、バーテンダーを志した原点から、WORLD CLASSで史上最年少優勝を成し遂げるまでの挑戦の日々、そして世界の舞台へ挑む現在の思いを語っています。

タイトル：World Class Journey｜vol.1岸田茉利奈｜バーテンダー未経験から日本大会最年少優勝へ

URL：https://youtu.be/v2TBY0B3phA?si=DPl-xD_1hQe6dwIS

DIAGEO WORLD CLASSについて

2009年イギリスのロンドンで始まり、2026年で17回目を迎える「DIAGEO WORLD CLASS（ディアジオ・ワールドクラス）」は、“Raising the Bar”（世界中のバー文化と価値を高める、そしてバーを通してお酒の楽しさ、素晴らしさをお客様に伝えていく）をコンセプトに、 51カ国以上の国と地域から選ばれたバーテンダーがしのぎを削る世界規模の大会です。各国の代表者が集まる世界大会に向けて、日本代表を選ぶのが今回の「DIAGEO WORLD CLASS 2026 Japan Final」です。

■DRINKiQ

ディアジオ ジャパンは2030年に向けて、持続可能な世界を実現する取り組みとして、サステナビリティの推進の他にポジティブ・ドリンキングの啓発を計画しています。その一環として、適正飲酒のサポートや、お酒の知識を学ぶことができるWebサイト「DRINKiQ」を公開中。

https://www.drinkiq.com/ja-jp/