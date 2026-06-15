ｃｏｔｔａが株主優待としてデジタルギフト(R)を採用

株式会社デジタルプラス

株式会社ｃｏｔｔａ（代表取締役社長：黒須 綾希子、東証グロース、福証Q-Board：証券コード 3359）において、株式会社デジタルプラス（代表取締役社長：菊池 誠晃、本社：東京都渋谷区、東証グロース市場：証券コード3691）グループが運営する「デジタルギフト(R)」を株主優待としてご活用いただくことになりました。

■今回のお取り組みについて

ｃｏｔｔａ適時開示：https://www.cotta.co.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/%E6%A0%AA%E4%B8%BB%E5%84%AA%E5%BE%85%E5%88%B6%E5%BA%A6%E3%81%AE%E5%A4%89%E6%9B%B4%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%8A%E3%81%97%E3%82%89%E3%81%9B.pdf

別表：ｃｏｔｔａ株主優待詳細

■デジタルフィンテック運営サービスについて

・株主優待ギフト：https://digital-gift.jp/can/shareholder-benefit/

・デジタルウォレット：https://digital-wallet.jp/

・デジタルギフト(R)：https://digital-gift.jp/

■株式会社デジタルプラス 会社概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7199/table/328_1_c1886f41c4b17bf72d3df8766148f4e0.jpg?v=202606150151 ]

■株式会社デジタルフィンテック 会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7199/table/328_2_aedb5b2d0f5237ba4b4a3d5f2f0c0ddc.jpg?v=202606150151 ]

【サービスに関するお問い合わせ先】

株式会社デジタルプラス 担当 石渡

TEL:03-5465-0695 Email:info@digital-plus.co.jp

【当リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社デジタルプラス PR担当 諸星

TEL:03-5465-0690 Email:pr@digital-plus.co.jp