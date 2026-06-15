産学共同プロジェクトで実現　AMG在校生が映画『デス≠キル／ゲーム』出演へ

学校法人吉田学園

学校法人吉田学園 アミューズメントメディア総合学院（東京都渋谷区／理事長：吉田 東吾、以下「AMG」）は、2026年10月に劇場公開予定の映画『デス≠キル／ゲーム』に、AMGの在校生が出演したことをお知らせいたします。これは、産学共同・現場実践教育プロジェクトの一環として実現したものです。

本作は、深掘未来さん（BALLISTIK BOYZ）と木津つばささんのW主演に加え、山口綺羅さん（Girls2）、太田駿静さん（OCTPATH）、中林登生さん（ENJIN）ら、幅広い分野で活躍するキャストが集結する注目作です。

今回、AMGでは学内オーディションを実施し、選出された声優学科の多田彩乃さんが本作に出演いたしました。第一線で活躍するキャストとともに、プロの現場で作品づくりに参加する経験は、在校生にとって実践的かつ貴重な学びの機会となりました。

〇出演学生

多田彩乃 (声優学科)

Q,本作に出演した感想は？

余すことなく勉強させていただきました。現場の空気感、撮影の流れや用語など普段簡単には学べないことが沢山ありました。そして、出演者の皆様や現場の方々のプロ意識を肌で感じられたことが1番の学びです。その中でお芝居をさせて頂けたことを本当に嬉しく思います。この度は、貴重な機会をありがとうございました。

作品概要

BALLISTIK BOYZ ・深堀未来×舞台「東京リベンジャーズ」主演・木津つばさが W 主演＆映画初主演を務める、映画『デス≠キル／ゲーム』が 2026 年 10 月 2 日（金）より丸の内ピカデリーほかにて全国公開決定！

現代社会の歪み（借金、不祥事、孤独など）の中で居場所を失った者たちが、自らの命と引き換えに巨額の賞金を狙う、 あまりにも残酷な「死のデスゲーム」に挑む、 戦慄のソリッド・シチュエーション・スリラー。

キャスト・スタッフ

深堀未来（BALISTIK BOYZ） 木津つばさ

山口綺羅（Girls²） 太田駿静（OCTPATH） 中林登生（ENJIN） 千綿勇平

横野すみれ 八神 蓮 富士岡青 倉島颯良 多田彩乃

水野 勝

監督：金本真吾

脚本：池谷雅生

制作：Dressers

製作：AMGエンタテインメント

アミューズメントメディア総合学院（AMG）について

2年間でエンタテインメント業界の第一線で活躍できる‟即戦力”の育成を目的に、業界のプロの手で1994年に設立された本学院は、2024年で開校30周年を迎えました。

AMGの最大の特徴は、 「制作現場こそ、最高の教育現場である。」という創立以来の教育理念を基に、「産学共同・現場実践教育」の実現のために一般に流通する商業コンテンツを制作するAMGグループの事業部で業界経験が積めること。邦画制作、外国映画の吹替えスタジオ、ゲーム開発、小説・漫画の出版など、実際の制作現場に≪プロ≫として参加することで本物の【実力】を身につけ、就職やデビューへと導きます。

学院概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/25577/table/756_1_51b1aae18299d8f6c6efa8a1acec06a7.jpg?v=202606150151 ]

〈本件に関するお問い合わせ先〉

アミューズメントメディア総合学院 広報部

TEL：0120-41-4600 E-mail：info@amgakuin.co.jp