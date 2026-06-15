通算3度目のNBAチャンピオンに輝いたニューヨーク・ニックスのチャンピオングッズがNBA Store Japanにて受注販売中！

ファナティクス・ジャパン合同会社

世界最大級のデジタルスポーツプラットフォームを運営するFanatics Inc.の日本法人、ファナティクス・ジャパン合同会社（東京都港区、マネジングディレクター：川名正憲、以下「ファナティクス・ジャパン」）は、ニューヨーク・ニックスのNBAファイナルチャンピオングッズを、2026年6月14日（日）より、NBA公式オンラインストア「NBA Store Japan」（https://www.nbastore.jp/ja/）にて販売開始しております。

1973年以来、実に53年ぶりとなるNBA制覇を果たしたニューヨーク・ニックスは、NBA創設期からある歴史あるフランチャイズです。今シーズンのニックスは、レギュラーシーズンをイースタンカンファレンス3位の成績で終え、NBAプレイオフでは13連勝という圧巻の成績を上げました。NBAファイナルのGame4では、29点差をひっくり返す歴史に残る大逆転勝利を収め、勢いそのままに優勝を果たしました。今回販売するNBAファイナルチャンピオングッズのラインナップには、優勝決定直後に選手が着用していたロッカールームTシャツをはじめ、NBAファイナルを戦ったロスター選手のジャージがプリントされたジャージーロスターTシャツ、ラリー・オブライエン・トロフィーの周りにロスター選手のサインが描かれたロスタートロフィーアッパーTシャツなど多彩なデザインのTシャツや、ロッカールームタオル、アクリルスタンド、ピンバッジなど、ニューヨーク・ニックスの栄冠を祝うグッズが豊富にラインナップしています。

日本国内はもちろん、世界トップクラスの規模を誇るニックスファンにとって待望の優勝を記念するグッズをこの歴史的瞬間とともに、ぜひお楽しみください。

■公式X

NBA Store Japan（https://x.com/NBAStoreJapan）

■販売サイト

NBA Store Japan（https://www.nbastore.jp/）

※お届け日は商品ページ上でご確認ください。

※お客様都合によるキャンセル、返品、交換は受け付けておりません。

※注文が殺到した場合や、天候・災害などで交通網に影響がある場合、お届けが遅延する場合がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

■商品ページ

https://www.nbastore.jp/ja/t-3378(https://www.nbastore.jp/ja/t-3378?utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=2026-06-15)

■販売期間

6月25日（木）正午まで

■商品情報

※3Dメタリッククルーネック、3DメタリックTシャツ除くTシャツ全種共通

価格 ｜7,000円（税込）

サイズ ｜S / M / L / XL / 2XL / 3XL

Fanatics NBA 2026プレーオフファイナル ニックス ジャージーロスターTシャツ

Fanatics NBA 2026プレーオフファイナル ニックス ロスタートロフィーアッパーTシャツ

Fanatics NBA 2026プレーオフファイナル ニックス ヘリテージTシャツ

Fanatics NBA 2026プレーオフファイナル ニックス イラストロスターTシャツ

Fanatics NBA 2026プレーオフファイナル ニックス イラストロスターTシャツ

Fanatics NBA 2026プレーオフファイナル ニックス レトロヘリテージTシャツ

Fanatics NBA 2026プレーオフファイナル ニックス チャンピオンリングTシャツ

Fanatics NBA 2026プレーオフファイナル ニックス ファイナルトロフィーTシャツ

Fanatics NBA 2026 プレーオフファイナル ニックス セレブレーションTシャツ

Fanatics NBA 2026 プレーオフファイナル ニックス 3Dメタリッククルーネック

価格 ｜15,000円（税込）

サイズ ｜S / M / L / XL / 2XL

Fanatics NBA 2026 プレーオフファイナル ニックス 3DメタリックTシャツ

価格 ｜10,000円（税込）

サイズ ｜S / M / L / XL / 2XL

【雑貨】

アクリルスタンドアップセット

3,800円（税込）

ピンセット3点

9,500円（税込）

ロッカールームタオル

7,600円（税込）

エンブレムドーム型メタル

4,400円（税込）

プレミアムペナント

2,700円（税込）

カットデカール

2,800円（税込）

ウールバナー（24×38インチ）

22,400円（税込）

ウールバナー（8×32インチ）

12,200円（税込）

他、

プレミアムアクリルキーリング 2,100円（税込）

ピンセット5点 14,500円（税込）

アイスシェーカー 13,800円（税込）

パイントグラス 3,300円（税込）

缶クーラー 1,400円（税込）など

※画像はすべてイメージです。

※商品の販売方法やお届け時期の詳細は、各商品ページをご確認ください。

※価格は全て税込み表記です。

ファナティクスについて

【ファナティクス・ジャパン合同会社（英文表記：Fanatics Japan G.K.）】

本社：東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー 45階

代表（マネジングディレクター）：川名 正憲

事業内容：ファナティクスのアジア全体での事業展開を進める拠点として2018年に設立され、ファナティクス・ジャパンでは現在はプロ野球4球団、Jリーグ6クラブ、Bリーグ4クラブのパートナーとして、選手着用ユニフォームやファン向けのアパレル、各種グッズを傘下の「Majestic」並びに「Fanatics」ブランド等で展開。ファンの満足度を最大化することを第一に考えた独自のビジネスモデル「V-commerce（＝ファングッズの企画、製造、販売までを垂直統合的に行うモデル）」を強みとしています。

会社ホームページ：https://fanaticsinc.com/japan

採用サイト ：https://hrmos.co/pages/fanatics-japan/jobs

公式note ：https://note.com/fanatics_japan