西日本初！sanrio house(サンリオハウス)がルクア大阪にオープン！マッシュグループが手掛けるサンリオ監修のブランド2号店が誕生＜6月30日(火)＞

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ(本社：東京都千代田区／代表取締役社長：近藤広幸)が新たに展開する株式会社サンリオ監修の新ブランド「sanrio house (サンリオハウス)」は6月30日(火)、西日本初となる2号店をルクア大阪内ルクア6階にオープンいたします。新店舗オープンを記念して、大人気アイテム「クリアタンブラー」や「ハローキティ フェイストートバッグ」などのルクア大阪限定カラー商品の他、発売中の人気商品も多数ご用意しております。

・西日本初の「sanrio house(サンリオハウス)」がルクア大阪に誕生！

サンリオハウスの2号店は、6月30日(火)大阪・梅田のルクア6階にオープン。エントランスでは、ハローキティ、シナモロール、マイメロディ、クロミの等身大フィギュアがお出迎え。店内にはsanrio houseのオリジナルぬいぐるみでデザインされたシャンデリアやランプ、ハート形のインスタレーションなどが随所にディスプレイされており、どこを切り取ってもフォトジェニックな空間をご用意しております。ベーカリーカフェを彷彿とさせる一角では、まるで焼き立てパンのようなアイテムの中からお気に入りをトングでセレクトできる大人気の店舗限定「HELLO KITCHEN」ぬいぐるみシリーズを展開。店内のいたるところに施された遊び心の詰まった仕掛けや、何度も足を運びたくなる演出とともに皆さまをお迎えいたします。

「sanrio house ルクア大阪店」概要

■住所：〒530-8558 大阪府大阪市北区梅田３丁目１－３ ルクア6階

■電話番号：06-6151-1187 ※オープン日より開通

■オープン日：2026年6月30日(火)午前10:30

■アイテム構成：アパレル、コスメ、雑貨、食品など

※予告なく変更になる場合もございますので、予めご了承ください。

来店予約について

■6月30日(火)～7月5日(日)の店舗へのご来店

6月19日(金)正午より開始する、公式LINEからの事前予約制でご案内いたします。詳細は公式LINEアカウントにて確認の上、ご来店をお願いいたします。

＜公式LINEお友だち登録はこちら＞ https://lin.ee/hdUxFKM

■7月6日(月)以降の店舗へのご来店

JR大阪駅5階「時空(とき)の広場」にて入店整理券の配布を予定しております。詳細は公式Instagram/Xおよびオフィシャルオンラインストアにて最新情報をご確認の上、ご来店をお願いいたします。





ルクア限定アイテムをご紹介

「クリアタンブラー」ルクア限定ハローキティ／1,980円

お気に入りのキャラクターを見つけるのが楽しい大容量の総柄クリアタンブラーから、ルクア大阪限定カラーのハローキティ柄が登場。

「ハローキティ フェイストートバッグ」LEOPARD／5,390円

大人気のトートバッグからルクア限定カラーが登場！ハローキティのリボンが大阪らしさを彷彿とさせるレオパード柄に。旅行やお買い物など幅広いシーンのお供にぴったり。

「マルチショルダー（ハローキティ ミニポーチ付き）」LEOPARD／14,300円

ハローキティのフェイスポーチ付きマルチショルダーからも、ルクア大阪限定のレオパードカラーが登場。スマホやカード、コスメなど、ミニマルな必需品の携帯に大活躍します。



・大人気アイテムや店舗限定アイテムもラインアップ

「クリアタンブラー」全20種／1,980円

お気に入りのキャラクターを見つけるのが楽しい、大容量の総柄クリアタンブラー。発売時即完売となった本アイテムがオープン時には全20種類をラインアップ。

「パンぬいぐるみ」全9種／2,970～3,620円

sanrio houseの店舗でしか手に入らない【HELLO KITCHEN】第一弾・ベーカリーシリーズは、焼き立てパンを模したキャラクターのぬいぐるみ全9種。店頭ではまるでベーカリーカフェでパンを選ぶように、お気に入りのぬいぐるみをトングでセレクトできるコーナーをご用意しています。

【sanrio house シークレットコレクション】フラッフィー ハローキティ チャーム」3,850円

ハローキティがふわふわの着ぐるみをまとったようなデザインのチャームは、開けてみてのお楽しみのブラインド仕様で、シークレットカラー１種を含む全８種。

※無くなり次第終了となります。予めご了承ください。



・【先着順・ご購入特典】限定デザインのステッカーシートをプレゼント

6月30日(火)よりオープンノベルティとして、ルクア大阪店にて税込7,700円以上ご購入のお客さまへ先着順でsanrio houseオリジナルステッカーをプレゼントいたします。sanrio houseでしか手に入らない、特別なアートワークによる限定デザインとなっております。

【ご予約不要】期間限定ポップアップストア「CAPSULE TOY LAND」を開催

2026年6月30日(火)～7月20日(月・祝)の期間中、ルクア6階の催事スペースにて「CAPSULE TOY LAND」を開催し、新作を含む全7種・計8台のオリジナルカプセルトイやフォトスポットをご用意してお待ちしております。





※CAPSULE TOY LANDへの来場はご予約不要ですが、混雑時はお並びいただく可能性がございます。予めご了承ください。

「sanrio house (サンリオハウス)」について

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ブランドサイト

https://mashstylelab.jp/sanriohouse/

オフィシャルSNS

Instagram https://www.instagram.com/mash_sanriohouse_official/

X https://x.com/mashsanriohouse

LINE https://lin.ee/hdUxFKM

・本リリース内容ご掲載に関してのお願い

本プレスリリースにて使用しているテキストや画像を転載いただく場合は、下記コピーライトの表記をお願いいたします。

(C)2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664297

※本リリースに記載の価格はすべて税込表示となります。