400年の伝統を誇る最古のアイリッシュウイスキー『ブッシュミルズ ブランドセミナー』を京都・先斗町で開催

株式会社リカーマウンテン

全国に204店舗で酒の専門店をチェーン展開する株式会社リカーマウンテン(本社：京都市)は、2026年6月26日(金)にバー「WHISKY LAB.KYOTO PONTOCHO (ウイスキーラボ キョウト ポントチョウ)」にて、伝統あるアイリッシュウイスキーの奥深い世界を堪能できる「ブッシュミルズ ブランドセミナー」を開催いたします。

本セミナーでは、講師にブッシュミルズブランドアンバサダーを務める「bar cacoi」オーナーバーテンダーの大場健志氏と、同じくブランドアンバサダーであるアサヒビール株式会社の今村文洋氏をお迎えし、最古の歴史を誇るアイリッシュウイスキーブランド「ブッシュミルズ」の魅力に迫ります。

伝統の3回蒸溜とノンピート麦芽100%へのこだわり、そしてブランドが持つ奥深い世界観について、テイスティングも交え、お二人のアテンドのもと堪能してみませんか？

定番の「シングルモルト10年」をはじめ、希少なバニュルス樽で仕上げた「シングルモルト14年」など、豪華なテイスティングをご用意しています。ぜひご参加ください。

【テイスティングラインナップ(計5種)】

ブッシュミルズ シングルモルト10年

伝統の３回蒸溜を経て、主にバーボン樽で最低10年以上熟成。蜂蜜やバニラなどの甘い香りと複雑な味わいです。

ブッシュミルズ シングルモルト12年

バーボン樽、オロロソシェリー樽で熟成された原酒をヴァッティング後、さらにマルサラワイン樽で熟成。トータルで12年以上熟成された原酒のみを使用しています。マルサラワイン樽由来の甘みが印象的なやわらかで濃厚な味わいです。

ブッシュミルズ シングルモルト14年

オロロソシェリー樽とバーボン樽で６年以上熟成させた後、希少なバニュルス樽で仕上げ。この甘い酒精強化デザートワインのフランス産樽は、太陽を浴びて熟した桃とアプリコットのセンセーショナルな香りとかすかなスパイシーな味わいをもたらします。

ブッシュミルズ シングルモルト16年

オロロソシェリー樽とバーボン樽で長期熟成した後、さらに数ヶ月ポートワイン樽で熟成。甘いスパイスのような香りと、ダークチョコレートやローストナッツを思わせる深く、複雑な味わいです。

ブッシュミルズ シングルモルト21年

オロロソシェリー樽とバーボン樽で19年以上長期熟成した原酒をヴァッティングし、さらに２年間マディラ樽で熟成したシングルモルトウイスキー。ドライフルーツやナッツ、オレンジピールなどの香りが重層的に感じられます。深みのある味わいで余韻も長くつづきます。

【講師】

銀座「bar cacoi」

オーナーバーテンダー

大場 健志氏

1976年生まれ。都内のバーで経験を積み、2006年に独立。店名は茶室を意味する。“クラフトとヴィンテージ”をテーマに、扱うお酒や器、フルーツを選び、素材のよさが伝わるカクテルを提供。和酒や醸造酒、“一風変わったお酒”も揃え、お茶を使ったカクテルも得意。2019年「トークン・ビターズ カクテルコンテスト」優勝。

アサヒビール株式会社

マーケティング本部

High-Value ＆ International Brands部

今村 文洋氏

外資系洋酒メーカーを経て2024年にアサヒビールへ入社。現在はブッシュミルズブランドアンバサダーを務める。バー業態を中心に、ブッシュミルズのセミナーやカクテルイベントを開催しブランドの認知向上と普及に取り組んでいる。

【開催概要】

「ブッシュミルズ ブランドセミナー」

会場 ：WHISKY LAB.KYOTO PONTOCHO

〒604-8015

京都府京都市中京区木屋町通四条上る鍋屋町211-3

https://maps.app.goo.gl/gHNP8XXjLAXMx1aQ9

開催日：2026年6月26日(金)

時間 ：18時00分～19時00分(60分)

受講料：4,500円(税込)

定員 ：20名

お申込みはリカマンオンラインショップにて、2026年6月15日(月)12時より販売開始。

https://www.likaman-online.com/c/westernliquor/whisky/999056

【公式SNS】

X ：https://x.com/whiskylab_ponto

Instagram：https://www.instagram.com/whiskylab_ponto/

Facebook ：https://www.facebook.com/whiskylab.ponto

【会社概要】

会社名：株式会社リカーマウンテン

代表者：代表取締役 伊藤 啓

所在地：京都市下京区四条通東洞院東入立売西町60

日本生命四条ビル7階

TEL ：075-213-8200

FAX ：075-213-8250

URL ：https://www.likaman.co.jp/

【本件に関するお問合わせ先】

会社名：株式会社リカーマウンテン

担当者：今井 祥午

TEL ：075-251-2555

FAX ：075-213-8250

E-Mail：imai@likaman.co.jp