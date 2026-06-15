静岡・三島発、最高金賞を獲得したウイスキーブランド Little K がさらなる熟成を経て発売開始！

Whiskey&Co.株式会社

クラフト・スピリッツの製造・販売を行うWhiskey&Co.株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：大森 章平、以下、当社）は、樽熟成2年未満のウイスキーブランド Little K の第三弾「Little K 2026」を2026年6月15日に発売開始することをお知らせいたします。

▪ Little K 2026について

静岡県三島市の温暖な気候、バーボンのつくりを踏襲したアメリカンホワイトオークの新樽での樽熟成により、熟成1年を迎える原酒たちの仕上がりが順調であることから、「樽熟成2年未満のウイスキーブランド」として2025年6月にリリースした Little K。

2025年8月には、ロンドンの品評会 The World Whisky Masters 2025 で最高賞であるMaster Medalを受賞した後、限定4,750本でリリースした第一弾が完売となり、同年11月に 第二弾 Little K 2025 2nd（限定4,600本）をリリースしました。

2026年3月には Little K 2025 2nd が完売し、その後、アジア最大の酒類品評会 東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション2026にて、 Little K 2025 2nd が最高金賞を受賞しました。

そして、2026年6月15日、第三弾となる Little K 2026 の発売を開始いたします。

Little K 2026 概要

・品目：ウイスキー

・原材料名：コーングリッツ（国内製造）、ライ麦、モルト

・内容量：375ml

・アルコール度数：61%（カスク・ストレングス）

・希望小売価格：4,500円（税抜）／4,950円（税込）

Little K 2026は、第一弾、第二弾より熟成期間が増しております。

・Little K（第一弾）：10 × 13ヶ月熟成の原酒のブレンド

・Little K 2025 2nd（第二弾）：15 × 19ヶ月熟成の原酒のブレンド

・Little K 2026（第三弾）：17 × 18 × 20ヶ月熟成の原酒のブレンド

Little K 2026は、より熟成感が増したことで、アーモンド、チョコレート、バニラの香りが先行し、

紅茶、桃、アプリコットのドライフルーツ、黒胡椒のような特徴が感じられます。

口に含むと、樽由来のビターなニュアンスと、甘さが濃厚に絡み、オーク、カラメル、桃の種に近い果肉を感じられます。余韻が長く、まったりと甘みが続く特徴がございます。

Whiskey&Co.のウイスキーは、「三島生まれ、三島育ち、三島エリア限定販売」をコンセプトにしています。ウイスキーブランド Little K シリーズも三島の蒸留所 Distillery Water Dragonでつくり、三島のまちなかでの樽熟成を経て、三島エリア内でのみ小売販売を行っております。

※Little Kは飲食店やバーなどでご提供いただく業務用としては全国を対象に販売しておりますが、小売は三島エリアのみで限定販売しています。

Little K 買える/飲める店MAP :https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?utm_source=ig&utm_medium=social&utm_content=link_in_bio&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQPOTM2NjE5NzQzMzkyNDU5AAGnc7RRWh3wKR7FrEGgzo-IBzDiC3vsCBW4x8HZfWpgC-2z6igFRyMKnbYAUb8_aem_9LZpjvXBv3PWoT06QM_QRw&mid=1tSOa6N1F902icw98lMEKFKrL3fv8Ui0&ll=35.10711339992754%2C138.92009065&z=12

※店舗の在庫状況によっては、ご購入/お飲みいただけない場合がございます。

業務用お取り扱いに関するお問い合わせは、下記メールアドレスまでお願いいたします。

info@whiskey.co.jp

▪ プライベートブランド（PB）のお知らせ

PBボトル（700ml）

当社では、Little K シリーズのようなナショナルブランド（NB）のウイスキー販売を静岡・三島エリア内に限定して展開しております。一方で、各地域の文化や資産と掛け合わせた「樽購入によるプライベートブランド（PB）」の開発・提供も行っております。

掲示するボトルのラベルデザインは、プライベートブランド（PB）のデザインになります。

（オリジナルラベルのご相談も承っております。）

プライベートブランド（PB）のお問合せ先

info@whiskey.co.jp

PB導入事例

土肥金山 金鉱坑道内にてウイスキーを熟成開始、2026年6月16日より予約受付開始

ゴールデンパーク土肥株式会社（静岡県伊豆市土肥）が、静岡県伊豆市土肥に位置する金鉱脈の跡地である伊豆市指定史跡の土肥金山の金鉱坑道内にて、当社が製造したウイスキーを樽熟成させ、プライベートブランド（PB）として予約開始いたします。

本取り組みは、当社のPB樽展開における記念すべき事例となります。金鉱坑道内という独自の環境を活用した「金鉱熟成」は、まさにその土地でしか成し得ない「唯一無二の物語」を紡ぐ試みです。

▪ カクテルコンペティションのお知らせ

2026年で4回目となる当社主催のカクテルコンペティション「Moon Shine Cocktail Competition 2026」についてお知らせです。

過去、全国でも例を見ない三嶋大社の境内にて開催してきた当大会。

2025年大会では、過去最大のエントリー数がございました。

そして今年、大会が大きく生まれ変わります。

近日中に、詳細発表をいたします。今しばらくお待ちくださいませ。

▪ 蒸留所見学ツアー受付中

国内でも希少なアメリカのバーボンスタイルウイスキーをメインで製造する蒸留所「Distillery Water Dragon」の、普段は立ち入ることが出来ない蒸留所内見学ツアーの一般予約受付を行っております。

蒸留所外観蒸留所2階フロア【蒸留所 概要】

Distillery Water Dragon

所在地：静岡県三島市大社町18-5

Googleマップ：https://maps.app.goo.gl/KknKT6YqQtNKJiRK9

【蒸留所見学ツアー 概要】

・所要時間：60～90分

・料金：3,300円（税込）

・試飲セット：Little K 2026、オリジナルジン4種

▪Whiskey&Co.（ウイスキーアンドコー）について

ツアーのご予約はこちら :https://waterdragon.youcanbook.me/

当社は、2021年1月東京渋谷区に設立され、クラフトスピリッツの製造・販売および酒類を中心としたブランドのコンサルティングを行っています。アメリカ由来の"Bourbon Whiskey"の魅力を伝えるべく、Japanese "Bourbon Whiskey" Styleを標榜し、クラフトスピリッツ、特にバーボンスタイルウイスキーの販売・製造を中心に、都市型マイクロディスティラリー（小規模蒸留所）の全国展開による各地域の連続的活性化を目指しています。

■会社情報

会社名： Whiskey&Co.株式会社

本社所在地：東京都 渋谷区 道玄坂一丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F-C

代表者：代表取締役 大森章平

設立： 2021年1月28日

業務内容：クラフト・スピリッツの製造・販売を中心とした、地方創生・リブランディング事業、酒類を中心としたブランドコンサルティング

コーポレートサイト：https://whiskey.co.jp/

オフィシャルビデオ：https://youtu.be/Z3B_Tv7mK3Q?feature=shared

■蒸留所概要

Distillery Water Dragon

所在地：静岡県三島市大社町18-5

Googleマップ：https://maps.app.goo.gl/KknKT6YqQtNKJiRK9