【貴重展示品が集結】Neighbors Complainの軌跡をたどる特別展示「NBCP展」を7月限定開催｜大阪・岸和田

株式会社antiqua詳細を見る :https://whatawon.co.jp/neighbors-jam-2026/

大阪・岸和田のエンターテインメントモール「WHATAWON（ワタワン）」は、

Neighbor's Jam 2026 開催を記念し、Neighbors Complainの活動の歴史を振り返る特別企画「NBCP展」を開催いたします。

2014年の結成から現在に至るまでの歩みを、実際に使用された楽器やアーカイブ資料、歴代ライブ関連アイテムなどとともに紹介。

ファンの方はもちろん、初めてNeighbors Complainに触れる方にも楽しんでいただける1か月限定の展示企画です。

「NBCP展」とは

2014年の結成以来、大阪・岸和田を拠点に独自のグルーヴとサウンドを追求してきたNeighbors Complain。

ブラックミュージックをルーツに持ち、OTO（ボーカル/キーボード）、Gotti（ギター）、KASH（ベース）、TAKA（ドラムス）の4人が織りなすサウンドは、多くのリスナーを魅了し続けています。

2026年6月には最新アルバム『Street Story.』をリリース。

国内外で活動の幅を広げながら進化を続けるNeighbors Complainの歩みを振り返る特別展示として、「NBCP展」を開催します。

ここでしか見られない貴重展示品

本展では、結成初期の活動を物語る楽器や関連アイテムをはじめ、制作の裏側を感じられるアーカイブ資料、国内外のライブ活動にまつわる展示品、歴代ポスターやフライヤーなどを展示予定です。

ストリートライブ時代から現在に至るまでの軌跡をたどりながら、ライブだけでは見ることのできないバンドの歴史やストーリーに触れていただけます。

長年応援してくださっているファンの方はもちろん、初めてNeighbors Complainを知る方にもお楽しみいただける内容となっています。

■ 展示内容（予定）

・結成初期の活動を物語る楽器や関連アイテム

・制作の裏側を感じられるアーカイブ資料

・国内外のライブ活動に関する展示品

・歴代ポスター・フライヤー

・その他、バンドの歩みを伝える貴重なコレクション

※展示内容は変更となる場合があります

開催概要

【 NBCP展 】

期間：2026年 7月1日（水）～ 7月31日（金）

会場：WHATAWON（ワタワン） WBOX内

住所：大阪府岸和田市岸の丘町１丁目３２-１

入場：無料

※ 展示内容は変更となる場合があります。

※ 詳細はWHATAWON公式サイト・公式SNSにて順次発表いたします。

「 Neighbor's Jam 2026 」

チケット購入はこちら :https://eplus.jp/

NBCP展は、2026年7月18日（土）にWHATAWONで開催される音楽フェス「Neighbor's Jam 2026」の開催を記念した特別企画です。

全国のNeighbors Complainファンが集う年に一度のスペシャルイベントとして開催される本フェスでは、360度ステージを活かした臨場感あふれるライブパフォーマンスを展開。

出演はNeighbors Complainをはじめ、馬場俊英、森大輔を迎え、MCには高橋マシが登場します。

また、メンバーとWHATAWON飲食店舗によるコラボメニューや、衣装ブランド「antiqua」との特別企画など、音楽だけにとどまらない多彩なコンテンツも予定しています。

NBCP展でバンドの歴史や歩みに触れ、Neighbor's Jam 2026で現在進行形のNeighbors Complainを体感する--。

この夏だけの特別な体験をぜひWHATAWONでお楽しみください。

ペット同伴型エンターテインメントモール「WHATAWON」

ペット同伴OK｜1日楽しめるWHATAWONというロケーション会場となるWHATAWONは、ショッピング・グルメ・宿泊・温浴まで楽しめる海外型エンターテインメントモール。ペット同伴可能な施設のため、愛犬と一緒にゆったりとイベントをお楽しみいただけます。週末のお出かけ先として、家族みんなが楽しめる1日をお届けします。

日本最大級ペット同伴OKの海外型モール『WHATAWON』

南大阪に位置するWHATAWON（ワタワン）は、グルメ、ショッピング、温浴施設など、多様な楽しみが詰まった複合施設。ペットを家族の一員として大切にされている多くの飼い主の皆さまも快適にお楽しみいただけるように設計された、ペット同伴OKの新しいスタイルのエンターテインメントモールです。

関連URL

WHATAWON（ワタワン）HP

https://www.whatawon.co.jp/

ANTIQUA（アンティカ）公式サイト

https://www.antiqua.co.jp/

株式会社antiqua（コーポレートサイト）

https://www.antiqua.me/