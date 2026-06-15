京都発、本格フレンチスタイルのブーランジェリー「Le Petit Mec」６月15日(月)、日比谷店のサンドイッチメニューを大幅リニューアル！

株式会社ベイクルーズ

京都発のブーランジェリー「Le Petit Mec（ル・プチメック）」は、日比谷店限定で展開するサンドイッチメニューを大幅リニューアルし、新作4種類を加えた全11種類のラインナップを発売いたします。ランチタイムやテイクアウトはもちろん、休日の散策やワインと楽しむ軽食まで、さまざまなシーンに寄り添うラインナップを日比谷店からお届けします。

■パンが主役だからこそ、素材との組み合わせを追求

ル・プチメックが大切にしているのは、パンそのもののおいしさを引き立てる素材選びと組み合わせです。京小麦を使用したバゲットや全粒粉パンドミなど、それぞれのパンに合わせて具材や味付けを設計し、一口目から最後まで心地よいバランスを追求しました。

今回のリニューアルでは、定番人気のサンドイッチをより素材感の伝わるレシピへブラッシュアップするとともに、大葉やフムス、ポワールなどを取り入れた新作4種類が仲間入り。厳選した素材を組み合わせた、パンと素材が織りなす多彩な味わいを全11種類のラインナップでお楽しみいただけます。

■リニューアル商品 ※一部抜粋

■新作商品 ※一部抜粋

バジル香る生ハムとモッツアレラサンド\650(税込) モッツァレラとトマトにハモンセラーノを添えてバジルのオリーブオイルで仕上げました。全粒粉のBLTサンド\650(税込) 全粒粉パンドミに「鎌倉ハム」の熟成ベーコン、トマト、レタス、自家製タルタルソースを合わせた定番サンドです。越後ハムとブリーチーズのサンド\610(税込)京小麦を使用したバゲットに、新潟産豚ロースハムとフランス産ブリーチーズをサンドしました。半熟卵のパンドミサンド\510(税込) 黄身の濃いブランド卵「茜美人」を使用し、より濃厚な味わいへリニューアルしました。自家製オーロラソースのシュリンプ卵サンド\610(税込)ブラックタイガーとゆで卵に、自家製オーロラソースをたっぷり合わせた人気の一品です。豚ロース肉のエピス風味\630(税込)7種類のスパイスを効かせたローストポークに白髪ねぎを合わせ、爽やかなレモンの香りもアクセントに。ローストポークと大葉サルサ\630(税込) ローストポークに大葉と和風サルサソースを合わせた、爽やかな味わいのサンドイッチです。タンドリーチキンサンド\630(税込)スパイシーなタンドリーチキンと、レモン風味の紫キャベツマリネをサンドしました。ポワールと生ハムブリーチーズのサンド\550(税込)白ワインとローズマリーで煮込んだポワールに、生ハムとブリーチーズを合わせた大人の味わいです。フムスとキャロットラペ\480(税込)コクのあるフムスとクミン香るキャロットラペに、ベーコンをアクセントとして合わせました。

商品概要

店舗名 ： Le Petit Mec 日比谷店店

店舗住所 ： 東京都千代田区有楽町1-2-2 日比谷シャンテ1F

販売開始日 ：6月15日(月)～

「Le Petit Mec （ル・プチメック）」とは

「ル・プチメック」は、1998年10月に通称“赤メック”と称される、今出川本店がオープン。『More French than in FRANCE-フランスよりフランスらしく-』の想いの元、当時はまだ少なかった本場フランスの味や文化を届ける革新的なブーランジェリーとしてその名を轟かせました。その後、御池店、大丸店、オマケ店、京都駅店、東京日比谷店、大阪心斎橋、新大阪、阪神梅田店と店舗を増やし、現在もパンを通してたくさんのお客様に喜びを提供し続けています。

HP :http://lepetitmec.com/Instagram :https://www.instagram.com/lepetitmec/SHOP LIST :https://www.lepetitmec.com/https://prtimes.jp/a/?f=d11498-2547-d72565481d480937981df42edf08c40b.pdf