AVAM主催『Debutante vol.9』開催！Zepp DiverCityに18組集結　新曲「クレール」がTVアニメEDテーマに決定

株式会社アニメイトホールディングス

7人組「小悪魔系」アイドルグループ・AVAM（アベアム）が、6月12日にZepp DiverCityにて主催ライブ『Debutante vol.9』を開催した。AVAM主催ライブシリーズ『Debutante』としては過去最大規模での開催となり、全18組のアイドルグループが出演。会場は多くのファンの熱気に包まれた。

会場となったZepp DiverCityは、AVAMが4月29日に初の5大都市Zeppツアー『RE:BORNEDGE』のファイナル公演を開催した思い入れのある会場。自身最大規模となる主催イベントを、この地で実現した。

当日は、高嶺のなでしこ、JamsCollection、夜光性アミューズ、Pretty Chuuら全18組が出演。さらに、AVAMが所属するアイドルプロジェクト「I NEW MATES」から、CURE'T、VVSiSも出演し、イベントを盛り上げた。

『Debutante』というタイトルは、AVAMメンバー自身が考案したもの。“貴族が成人する際に行うお披露目の舞踏会”を意味する言葉であり、ゴシックな世界観を持つAVAMらしさを表現したイベント名となっている。

リーダーの姫宮ゆかはMCで、「こんな大きな会場で『Debutante』を開催できて本当に嬉しいです！これからももっと大きな場所で開催できるように頑張ります。」とコメント。ファンへの感謝とともに、今後への意気込みを語った。

ライブ終盤には、さらなるサプライズ発表も行われた。7月8日放送開始のTVアニメ『いびってこない義母と義姉』のエンディングテーマをAVAMが担当することが決定。楽曲タイトルは「クレール」。優しさあふれるミディアムバラードであることも発表され、会場からは大きな歓声が上がった。

『Debutante vol.9』出演者：

AVAM／アキシブproject／AsIs／アンスリューム／INUWASI／UtaGe!／CURE'T／JamsCollection／Sweet Alley／高嶺のなでしこ／ドラマチックレコード／なみだ色の消しごむ／二丁目の魁カミングアウト／VVSiS／Pretty Chuu／MEGAFON／夜光性アミューズ／Onephony

【AVAM（アベアム）】

応募者約15,000人のオーディションで選ばれた、

大原乙葉、桔梗花香、佐伯七海、東雲青空、小鳥遊あみ、月深乃絢、姫宮ゆかの7人からなる「小悪魔」コンセプトのアイドルグループ。

代表曲「今日、依存して。」がTikTokを中心にバイラルヒットし、MVの総再生数は2,000万回以上、グループのSNS総フォロワー数は220万人（個人含む）と、α世代・Z世代を中心に高い支持を集めている。

【番組情報】

TVアニメ『いびってこない義母と義姉』

エンディングテーマ：AVAM「クレール」

2026年7月8日(水)放送スタート

7月8日(水)23:30～tvkテレビ神奈川・テレ玉・チバテレ放送開始

7月10日(金)26:23～MBSにて放送開始

7月12日(日)10:30～TOKYO MXにて放送開始

7月12日(日)25:00～BS朝日にて放送開始

[アニメ公式サイト]

https://ibikona-anime.com/

【ライブ情報】

AVAMライブスケジュールカレンダー：

https://avam-fc.com/schedule?d=2026-04-29

【AVAM公式リンク】

HP：https://avam-fc.com/

YouTube： https://www.youtube.com/@AVAM_official

X： https://twitter.com/AVAM_Official

Instagram：https://www.instagram.com/avamofficial/

TikTok： https://www.tiktok.com/@avamofficial