美容は感覚からデータへ。シェアラ、12項目を解析する最新AI肌診断サービスを名古屋・金沢など全店にて展開

株式会社テルズ＆クイーン

株式会社テルズ＆クイーン（本社：石川県金沢市、代表：鈴木 一輝）が運営するエステティックサロン シェアラは、最新AI肌診断機「Focuskin」を活用したAI肌診断サービスを全店で提供開始いたしました。

これまで美容業界では、「肌がきれいになった」「調子が良くなった」といった感覚的な評価が中心でした。

一方で、

「本当に効果が出ているのかわからない」

「自分の肌悩みの原因がわからない」

「今のスキンケアが合っているのか判断できない」

と感じる方も少なくありません。

シェアラでは、お客様自身に肌の変化を正しく実感していただくため、最新AI肌診断機「Focuskin」を導入しました。

AI肌診断

■ AIが肌を多角的に分析

Focuskinでは、

・一般光

・平行偏光

・クロス偏光

・UV光

の4種類の撮影を実施。

肉眼では確認できない肌状態まで解析し、お客様の肌状態をデータとして可視化します。

■ 分析できる12項目

・肌タイプ

・毛穴

・シワ

・弾力

・色素沈着（偏光）

・色素沈着（UV）

・潤い

・肌色

・紅潮（赤み）

・皮脂

・ポルフィリン

・水分

など、全12項目を詳細に分析します。

■ 肌年齢や毛穴年齢まで可視化

診断結果では、肌年齢だけでなく毛穴年齢やUV色素沈着なども確認可能。

現在の肌状態だけでなく、将来的な肌リスクも把握することができます。

■ 肌悩みの根本原因を発見

シミや毛穴などの表面的な悩みだけでなく、その原因となる肌内部の状態まで分析。

お客様一人ひとりに合わせた最適な美容プランの提案を可能にします。

■ 「本当にきれいになった」を実感できる美容へ

シェアラは創業以来、多くのお客様の肌と向き合ってきました。

今回のAI肌診断導入により、施術前後の変化をデータとして確認できる環境を整備。

感覚だけではなく数値によって美容効果を実感できる新しい美容体験を提供してまいります。

【料金】

AI肌診断

10,780円（税込）

【対応店舗】

■ 石川県 ・金沢本店 ・小松店

■ 富山県 ・高岡店

■ 福井県 ・福井店 ・春江店 ・アルプラザ鯖江店 ・敦賀店

■ 新潟県 ・新潟青山店

■ 愛知県 ・名古屋SAKAE店 ・名駅西店

【サービスページ】

https://www.sharer.jp/aiskin/

（シェアラについて）

弊社は、 1987年4月創業以来、石川・富山・福井・新潟・愛知・岐阜に10店舗を展開するエステティック、化粧品、補正下着、健康食品を取り扱っているサロンです。

■シェアラについて https://www.sharer.jp/



私たちは【貢献・育成・実現】を三本の柱に「美しく生きる」というテーマのもと、エステティックを通して活躍し、一人ひとりが豊かに発展していくことで社会に貢献できる企業を目指しています。

また、お客様との信頼関係を第一にしており、そのための技術・サービスの向上を怠りません。一人でも多くの女性に“シェアラの輪”を拡げられるよう日々取り組んでおります。