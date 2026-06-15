【Happy Socks】夏のお出かけや結露対策に便利な「くっつきタオル」と遊び心満載な「アクリルチャーム」が6月19日(金)より新登場！人気ソックス柄が足元を飛び出し日常を彩るライフスタイル雑貨に！

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス（本社：東京都新宿区、代表取締役 執行役員社長：北村博之）が展開する、スウェーデン発のレッグウェアブランド Happy Socks（ハッピーソックス）は、人気のソックス柄を落とし込んだ待望の新作ライフスタイル雑貨「くっつきタオル」（全3種類）および「アクリルチャーム」（全6種類）を、2026年6月19日(金)よりHappy Socks ルミネエスト新宿店、Happy Socks公式オンラインストア（https://happysocks.jp/）、Happy Socks公式楽天市場店（https://www.rakuten.co.jp/happysocks/）にて発売いたします。

今回登場する「くっつきタオル」は、Happy Socksで定番として愛されている人気のソックス柄（ハート、ピクルス、ラバーダック）のデザインを落とし込んだ、驚くほど便利な多機能タオルです。表と裏の生地同士が魔法のようにピタッとくっつく不思議な仕様で、タオルとして手を拭く用途はもちろん、結び目を作らなくても重ねるだけでしっかりと包み込めるため、夏のお出かけに欠かせない冷たいペットボトルや折りたたみ傘のカバー、バッグの中でバラバラになりがちな小物の収納など、「物を包む」アイデアグッズとしても大活躍します。

同時発売となる「アクリルチャーム」は、実際に販売されている人気ソックスたち（ラバーダック、ハート、クラウディ、ピクルス、ドッグ、キャット）がそのままミニチュアサイズになった、遊び心溢れる3連仕様のチャームです。「リアルなミニチュアソックス」「ソックスに描かれた可愛いモチーフ」「アイコニックなブランドロゴ(H)」の3つのアクリルがゆらゆらと揺れる、キュートで存在感のあるデザインに仕上げました。お気に入りのバッグや鍵にプラスして足元と柄を合わせるコーディネートはもちろん、大切な人へソックスとセットにして贈るギフトとしてもおすすめです。

「くっつきタオル」購入特典

Happy Socksルミネエスト新宿店にて「くっつきタオル」をご購入いただいたお客様に、先着・数量限定で「イエローカラビナ」をプレゼントいたします。「くっつきタオル」にはカラビナを装着するための専用の穴（ハトメ）が用意されており、このカラビナを取り付けることで、リュックやトートバッグなどに引っ掛けて便利に持ち運ぶことができます。

対象商品：くっつきタオル（全3種類）

対象店舗：Happy Socksルミネエスト新宿店

※先着・数量限定のため、なくなり次第終了となります。

※Happy Socks公式オンラインストア、Happy Socks公式楽天市場店でのご購入は対象外となります。

「くっつきタオル」「アクリルチャーム」発売詳細

【6月19日(金)より開始】

・Happy Socksルミネエスト新宿店

6月19日(金)店舗オープン時より

・Happy Socks 公式オンラインストア（https://happysocks.jp/）、Happy Socks 公式楽天市場店（https://www.rakuten.co.jp/happysocks/）

6月19日(金) 12:00より

■ Happy Socks くっつきタオル（ハート/ピクルス/ラバーダック） 各2,200円（税込）

サイズ：約30×30cm

Happy Socksの人気ソックス柄が、夏のお出かけを楽しくサポートする驚くほど便利な「くっつきタオル」になって登場。最大の特徴は、表と裏の生地同士が魔法のようにピタッとくっつく不思議な仕様。カバンを濡らしたくない時の濡れた折りたたみ傘や、水滴のついた冷たいボトルの結露対策に最適です。結び目を作らなくても、重ねるだけでしっかり包み込めるので、バッグの中でもかさばりません。 Happy Socksの足元を彩ってきたお馴染みのポップなテキスタイルデザインを、夏のレジャーや日常の様々なシーンで楽しめます。お揃いの柄の靴下とセットにして、ギフトに贈るのもおすすめです。

そして、Happy Socksルミネエスト新宿店にて「くっつきタオル」をご購入いただいたお客様に、先着・数量限定で「イエローカラビナ」をプレゼントいたします。「くっつきタオル」にはカラビナを装着するための専用の穴（ハトメ）が用意されており、このカラビナを取り付けることで、リュックやトートバッグなどに引っ掛けて便利に持ち運ぶことができます。

対象商品：くっつきタオル（全3種類）

対象店舗：Happy Socksルミネエスト新宿店

※先着・数量限定のため、なくなり次第終了となります。

※Happy Socks公式オンラインストア、Happy Socks公式楽天市場店でのご購入は対象外となります。

ハートピクルスラバーダック【購入特典】イエローカラビナ

■ Happy Socks アクリルチャーム（ラバーダック/ハート/クラウディ/ピクルス/ドッグ/キャット） 各880円（税込）

実際に販売されている人気ソックスたちが、そのままミニチュアサイズのアクリルチャームに大変身。1つのチャームに、「リアルなミニチュアソックス」「ソックスに描かれた可愛いモチーフ」「アイコニックなブランドロゴ(H)」の3つのアクリルがぶら下がる、キュートな仕様です。お気に入りのバッグや鍵につけてコーディネートのアクセントにするのはもちろん、「チャームと同じ柄の靴下」とセットにして大切な人へプレゼントするのもおすすめです。

ラバーダックハートクラウディピクルスドッグキャット

「くっつきタオル」「アクリルチャーム」発売詳細

【6月19日(金)より開始】

・Happy Socksルミネエスト新宿店

6月19日(金)店舗オープン時より

・Happy Socks 公式オンラインストア（https://happysocks.jp/）、Happy Socks 公式楽天市場店（https://www.rakuten.co.jp/happysocks/）

6月19日(金) 12:00より

【店舗情報】

Happy Socks ルミネエスト新宿店

所在地：〒160-0022 東京都新宿区新宿3-38-1 ルミネエスト新宿 B2

営業時間：11:00 - 21:00

■ Happy Socks (ハッピーソックス)

Happy Socksは、2008年にスウェーデン・ストックホルムで誕生した、カラフルでポップなデザインが特徴的なレッグウェアブランド。「Happyが走り出す、HAPPY SOCKS」をコンセプトに、多くの彩り、創造性、楽しさを通じて自己表現する喜びを刺激し、世界中の人々に幸せをもたらすブランドです。現在、LAやパリをはじめ世界40か国以上で販売されており、1万店舗近いブティックで取り扱われています。

【Happy Socks公式SNS】

Instagram：https://www.instagram.com/happysocksjapan/

X：https://x.com/happysocks_jp

TikTok：https://www.tiktok.com/@happysocks.jp

公式LINE：https://lin.ee/xGTY8lD

＜本件に関するお問い合わせ先＞

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス

Happy Socks PR担当：伊藤

E-mail：happysocks.pr@hq.stylinglife.co.jp

■ 株式会社スタイリングライフ・ホールディングス会社概要

会社名：株式会社スタイリングライフ・ホールディングス

代表者：代表取締役社長 北村博之

所在地：東京都新宿区北新宿2-21-1

Webサイト：https://www.stylinglife.co.jp/